Не только удовольствие: какие позы сожгут больше всего калорий
Вопреки распространенному мнению, даже очень интенсивный секс не может заменить фитнес: чтобы сжечь значимое количество калорий, придется устроить настоящий марафон, да еще и выложиться изо всех сил. Но мы все равно расскажем, как можно чуть-чуть изменить самые распространенные позы, чтобы не только получить больше удовольствия, но обеспечить немного дополнительной нагрузки – и для сердца, и для мышц.
Миссионерская поза
Когда в следующий раз выберете именно эту позицию, поднимите ноги как можно выше: во-первых, это увеличит глубину проникновения и стимуляцию клитора, а значит и обеспечит более сильные ощущения. А во-вторых, если вы будете держать ноги на весу, а не класть их вашему мужчине на плечи, сможете немного нагрузить мышцы задней поверхности бедра – почему бы и нет?
Еще один вариант – обхватить мужчину ногами за поясницу, руками за шею и активно двигать тазом. Так вы сами будете регулировать и темп, и глубину проникновения, а попутно еще потренируете мышцы спины – сплошная польза.
Поза „наездница“
Большинство женщин, предпочитающих эту позицию, двигаются в ней сверху вниз – так, как будто и вправду едут верхом на лошади.
Но у нас есть другое предложение: попробуйте в следующий раз делать тазом скользящие движения „вперед-назад“, при этом не отрываясь от тела партнера.
В первую очередь, это позволит усилить ваши ощущения, так как именно такие движения обеспечат максимальную стимуляцию головки клитора. Но также вы получите серьезную нагрузку для мышц пресса и ягодиц – не исключено, что на следующий день вы будете их чувствовать, как после хорошей тренировки в спортзале. Только будьте осторожны: поза наездницы, особенно в этом варианте исполнения, считается самой травмоопасной для мужчин и их, гм, самого дорого.
Догги-стайл
В классической вариации этой позы основная нагрузка приходится на мужчину, равно как и вся возможность контролировать и темп, и скорость, и уровень проникновения. Мы предлагаем внести некоторые изменения.
Мужчина стоит у кровати, женщина, стоя перед ним, опирается на поверхность руками и головой. После проникновения женщина поднимает одну ногу – это не только дает серьезную нагрузку на мышцы, но и открывает практически прямой доступ к самой чувствительной части клитора.
Еще один вариант: встать в эту позицию стоя, наклонившись и опершись ладонями об пол. Поначалу можно сгибать ноги в коленях или увеличивать угол наклона – для большей устойчивости.