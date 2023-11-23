Не только удовольствие: какие позы сожгут больше всего калорий

Миссионерская поза

Когда в следующий раз выберете именно эту позицию, поднимите ноги как можно выше: во-первых, это увеличит глубину проникновения и стимуляцию клитора, а значит и обеспечит более сильные ощущения. А во-вторых, если вы будете держать ноги на весу, а не класть их вашему мужчине на плечи, сможете немного нагрузить мышцы задней поверхности бедра – почему бы и нет?

Еще один вариант – обхватить мужчину ногами за поясницу, руками за шею и активно двигать тазом. Так вы сами будете регулировать и темп, и глубину проникновения, а попутно еще потренируете мышцы спины – сплошная польза.

Поза „наездница“

Большинство женщин, предпочитающих эту позицию, двигаются в ней сверху вниз – так, как будто и вправду едут верхом на лошади.

Но у нас есть другое предложение: попробуйте в следующий раз делать тазом скользящие движения „вперед-назад“, при этом не отрываясь от тела партнера.

В первую очередь, это позволит усилить ваши ощущения, так как именно такие движения обеспечат максимальную стимуляцию головки клитора. Но также вы получите серьезную нагрузку для мышц пресса и ягодиц – не исключено, что на следующий день вы будете их чувствовать, как после хорошей тренировки в спортзале. Только будьте осторожны: поза наездницы, особенно в этом варианте исполнения, считается самой травмоопасной для мужчин и их, гм, самого дорого.

Догги-стайл

В классической вариации этой позы основная нагрузка приходится на мужчину, равно как и вся возможность контролировать и темп, и скорость, и уровень проникновения. Мы предлагаем внести некоторые изменения.

Мужчина стоит у кровати, женщина, стоя перед ним, опирается на поверхность руками и головой. После проникновения женщина поднимает одну ногу – это не только дает серьезную нагрузку на мышцы, но и открывает практически прямой доступ к самой чувствительной части клитора.

Еще один вариант: встать в эту позицию стоя, наклонившись и опершись ладонями об пол. Поначалу можно сгибать ноги в коленях или увеличивать угол наклона – для большей устойчивости.