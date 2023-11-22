Публичный секс: 4 женских желания в постели, о которых она молчит

Измена

Только спокойно! Речь не о реальной измене, а о желании женщины получить новые сексуальные впечатления. Возможно, стоит задуматься над сменой обстановки, для чего можно снять уютный номер в хорошем отеле и провести выходные в отрыве от мира, а можно добавить новые элементы вроде игрушек или — для самых отчаянных — попробовать секс втроем. В общем, больше разнообразия, дорогие мужчины! Как говорит специалист:

„Хочется чего-то нового, кого-то незнакомого. Ну представьте, как в любимом фильме „Одиноким предоставляется общежитие“, где один из героев завопил: на завтрак яичница, на обед яичница, вечером омлет. Хочется разнообразия“.

Доминирование партнера

Сильным современным женщинам хотя бы в постели хочется чувствовать свою уязвимость и некоторую слабость. Психолог поясняет: „Тема подчинения может воплотиться в самых разных сексуальных желаниях. Это может быть фантазия о том, что вам завязывают запястья, а может быть и причинение боли, унижения и что угодно, что вы можете себе вообразить. Это уже ваша свобода мыслей“. Здесь очень важно понимать, что раз вы задумали такой эксперимент, обязательно обсудите все тонкости и не делайте ничего, что принесет любимому человеку дискомфорт.

Подчинение мужчины

Довольно распространенная фантазия, к слову, мужчины обожают эту игру не меньше. Многих женщин невероятно возбуждает тот факт, что сильный и контролирующий партнер в данный момент полностью находится в ее власти. Эксперт:

„Да, женщины тоже хотят быть у власти и в сексуальном плане, хотя бы иногда. Выкрикивать приказы, быть сверху, указывать, что делать и не делать. Это многих возбуждает. Опять же, главное — договориться с партнером, какие желания будете воплощать в жизнь, что можно, а чего нельзя. Так, чтобы обоим это в итоге доставляло удовольствие“.

Публичный секс