„Тотальное преображение“: какие пластические операции стоит делать в разном возрасте

Каждому возрастному этапу характерны свои наиболее популярные операции.

До 30 лет

Чаще всего молодые люди прибегают к пластической хирургии в случае врожденных дефектов и несовершенств внешности, которые особенно хочется исправить в юном возрасте. Среди операций, которые особенно популярны у молодых, — блефаропластика, подтяжка лба и бровей, липосакция подбородка, а также исправление асимметрии лица. В большинстве случаев в юном возрасте можно обойтись косметологией, однако существуют такие проблемы, как грыжи на нижних веках, нависшие брови и веки, отложения в области шеи, которые решить кроме как с помощью пластики невозможно, а откладывать операцию на более позднее время не рекомендуют врачи.

При этом восстановление у молодых пациентов проходит быстрее.

После 30

Девушки после 30 часто прибегают к блефаропластике. Коррекция нависших век раскрывает взгляд и придает внешности более молодой вид. В зависимости от ситуации прибегают к круговой блефаропластике, которая направлена на удаление не только лишней кожи верхнего века, но и жировых грыж под глазами, обеспечивая комплексное омоложение периорбитальной области.

Второй по популярности пластической манипуляцией у девушек 30+ является маммопластика. Множество женщин по всему миру обращаются именно за ней, чтобы увеличить или уменьшить размер груди, а также исправить асимметрию.

Одной из основных проблем в бальзаковском возрасте являются изменения тела после беременности, родов и кормления грудью. В этом случае девушки, которые не хотят изменять размер с помощью имплантов, обращаются за такой процедурой, как подтяжка груди, которая возвращает прежний вид и упругость форм.

После 40

В этот период уже более ярко дают о себе знать возрастные изменения:

появляются признаки птоза;

нависающие веки;

брыли;

кожа теряет тонус;

снижается синтез коллагена, эластина и гиалуроновой кислоты.

Все это прямым образом отражается на внешнем виде кожи лица и шеи.