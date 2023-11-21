В замке Фалль, в Кейла-Йоа, открылась выставка, посвященная истории знаменитного дома мод „Christian Dior“

На выставке „Элегантность от Диор“ в замке Фалль представлены как уникальные ансамбли и бальные платья от кутюр, так и костюмы из коллекций прет-а-порте разных десятилетий. Глазам зрителей предстанут как творения самого Кристиана Диора, так его преемников на посту главного дизайнера дома мод „Christian Dior“: Ива Сен-Лорана, Марка Боана, Джанфранко Ферре и Джона Гальяно. Экспозицию дополняют головные уборы, туфли, духи, а также фотографии и журналы мод той поры, − всё то, что ассоциируется у зрителя с представлением о парижском шике и элегантности.

“Для нас это уже пятая выставка, которая проходит в замке Фалль в Кейла-Йоа, в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева“, - рассказала куратор выставки, искусствовед Эвелина Ведом. „Творения Кристиана Диора стали классикой ещё при жизни самого кутюрье, и сегодня дом мод „Christian Dior“ − это символ парижского шика, красоты и элегантности.

Выставка позволяет нам окунуться в мир моды и дизайна мирового класса, понять и переосмыслить те изменения, которые произошли в обществе и в сознании людей с середины ХХ века и до наших дней“.Выставка будет открыта до конца июня 2024 года, при этом ранней весной экспозицию ожидает обновление. По словам Андрея Дворянинова, для него стало большой честью презентация коллекции столь высокого уровня в Эстонии. „Кристиан Диор – это одно из ключевых имен в истории мировой моды, и демонстрация творений знаменитого дома мод связана с соблюдением определенных требований. Поэтому вдвойне приятно, что владелец этой частной коллекции решил провести первую в Эстонии выставку творений Диор именно в замке Фалль, в Кейла-Йоа!“, - рассказывает Дворянинов. По его словам, большой интерес к выставке возник ещё задолго до её открытия. „Мы ожидаем посетителей как из Эстонии, так и из-за рубежа“, - сказал Дворянинов.

Выставка открыта с 18 ноября 2023 года по 30 июня 2024 года. Выставка проходит в сотрудничестве с Фондом Александра Васильева.