15 советов по оральному сексу, которые выведут его на новый уровень

Используй дыхание. Ты можешь использовать свое горячее дыхание для стимуляции нервных окончаний — это работает как с минетом, так и с куннилингусом. Просто не сразу прикасайся к интимным органам партнера, вместо этого для начала разогрей их своим дыханием.

Попробуй небольшой массаж. Если ты и твой партнер доверяете друг другу и ничего не имеете против сексуальных экспериментов, ты можешь попробовать предложить ему приятную и расслабляющую процедуру. Мягко помассируй рукой пространство между анусом и яичками — это одна из самых чувствительных зон мужского тела.

Поцелуй через трусики. Ты можешь использовать этот совет для себя, попросив своего партнера не спешить и мягко прикоснуться к тебе через ткань — оно может быть отличной предварительной игрой.

Покажи ему, что ты не брезгуешь. Мужчины часто зажимаются в сексе не меньше, если не больше, чем женщины. Он тоже может стесняться того, что секс может быть чуть... грязнее, чем вы рассчитывали. Покажи ему, что ты не боишься и не брезгуешь его спермой так же, как он не брезгует твоей естественной смазкой.

Разведи половые губы. Это всегда очень сложный и интимный момент, и нередко куннилингус воспринимается партнерами как вторжение в личные границы. Если половые губы развести и слегка растянуть, откроется полный доступ к клитору.

Мастурбируя, покажи ему, как тебе нравится. Хотя язык — это не то же самое, что пальцы, мастурбируя у него на виду, ты покажешь ему, что ты ему доверяешь, а кроме того, продемонстрируешь, как тебе нравится, чтобы он к тебе прикасался.

Все тело должно быть вовлечено в процесс. Попроси своего партнера, вместо того, чтобы сразу переключаться на твои интимные органы, сначала уделить внимание телу: гладить, целовать, разогревать и готовить его к главному сексуальному крещендо...

Поменяй все местами. У всех нас так или иначе есть сценарий, по которому мы действуй. Если у тебя нет ни сил, ни фантазий придумывать что-то новенькое, просто поменяй действия местами. Если твой партнер привык, что ты начинаешь с мягких нежных поцелуев, а потом переходишь на более агрессивные поглаживания, начни с них.

Выключи свет. Иногда оральный секс воспринимается как однонаправленное действие, но так быть не должно. Если ты не можешь сосредоточиться на собственных ощущениях во время минета, выключи свет и сконцентрируйся на своем теле.

Тебе не нужен партнер для того, чтобы испытать оральное удовольствие. Некоторые игрушки, например, клиторальные стимуляторы, создают очень похожие ощущения.

Тебе не нужно брать глубоко. Честно, это совсем не обязательно. Но если ты хочешь подарить ему необычные ощущения, возьми его член в рот, предварительно прижав кончик языка к передним зубам. Головка его члена должна упереться в нижнюю часть твоего языка.

Используйте лубрикант. Разные вкусы искусственной смазки могут добавить приятных ощущений в ваши оральные игры.

Сядь ему на лицо. Если тебе сложно испытать оргазм, когда он между твоих ног, попробуй что-нибудь новенькое — да, например, ты можешь попробовать осторожно опуститься ему на лицо. Это требует определенной сноровки, но нет, так делают далеко не только в порнофильмах.

Не забывай о себе. Даже если ты делаешь ему минет, это не значит, что ты должна забыть о себе — если ты чувствуешь необходимость, воспользуйся своей любимой секс-игрушкой.