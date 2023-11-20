Антиталисманы: 5 вещей в доме, которые мешают вам разбогатеть(2)
Хотите поднакопить деньжат? Тогда пришло время сделать ревизию и избавиться от этих предметов, отпугивающих не только денежную энергию, но счастье и удачу в целом. Рассказываем про антиталисманы, которые найдутся у каждого.
Есть множество факторов, которые влияют на благосостояние, — образование, окружение… Но оказывается, даже самые обычные предметы в наших домах могут оказать влияние на финансы. Причем негативное. Давайте разберемся, что это за предметы и как они мешают богатеть.
1. Старая и ненужная одежда
Старая и ненужная одежда занимает место в нашем шкафу не только физически, но и энергетически. Она может напоминать о прошлых временах или негативных событиях, что точно станет препятствовать финансовому росту. Отпустите прошлое и освободите свой шкаф от ненужных предметов, чтобы появилось место для новых возможностей.
2. Копилки и кошельки
Мелочь, которую мы храним в копилках и старых кошельках в доме, может создавать блок в притоке денежной энергии. Когда мы держим много мелких монет, то фокусируемся на них, а не на том, как привлечь и притянуть крупные суммы денег. Мы становимся привязанными к мелким тратам и не видим большой картины финансового роста. Вместо того чтобы собирать и накапливать мелочь, научитесь ценить и отдавать предпочтение достойным вещам и возможностям.
3. Вещи с мертвой энергетикой
Искусственные цветы, чучела и изделия из шкур и кожи могут нести негативную энергию и мешать притоку положительной энергии денег. Одним своим присутствием они посылают сигнал во Вселенную о том, что в этой квартире — стагнация и отсутствие жизненных сил. Разберитесь, какие вещи в доме имеют мертвую энергетику, и избавьтесь от них, чтобы создать пространство для жизненной энергии и финансового роста.
4. Сломанные и разбитые вещи
Сломанные вещи в доме символизируют неполноценность и неуверенность в себе. Когда мы окружены испорченными предметами, это может посылать негативные сигналы в нашу подсознательную часть и мешать достичь финансового успеха. Поэтому, чтобы привлечь положительную энергию и процветание, важно как можно скорее избавиться от всех сломанных вещей в доме, включая даже посуду со сколами. Такое освобождение поможет создать пространство для благополучия и процветания.
5. Чужие вещи
Чужие вещи, которые находятся у нас в доме, могут стать источником финансовых потерь. Если вы храните то, что принадлежит другим людям, знайте: это может притягивать негативную энергию и препятствовать вашему финансовому росту. Если эти вещи забыли — срочно отдайте „потеряшки“ владельцам. Если вспомнить хозяев каких-то предметов не получается, смело их выкидывайте: держа их дома, вы теряете больше.
Помните, что дом должен быть местом гармонии и позитивной энергии. Избавьтесь от негативных вещей и эмоций, чтобы привлечь процветание и разбогатеть.