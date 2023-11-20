10 признаков, что у вас с партнером идеальная сексуальная совместимость

Хочется сразу отметить, что все признаки — индивидуальны. И в каждой паре может быть свое понятие „нормы и совместимости“. Однако есть ряд пунктов, по которым все же стоит пройтись.

1. Отсутствие стеснения

Вы можете чувствуете себя комфортно, раздеваясь перед партнером. И считаете его обнаженное тело привлекательным. Плюс один в совместимость вашей пары.

2. Наслаждение от поцелуев и объятий

Предварительные ласки и другие проявления нежности приносят такое же удовольствие, как секс. Если вам приятны поцелуи друг друга, у вас крепкая эмоциональная связь даже вне спальни.

3. Отсутствие боли и дискомфорта во время секса

Важно, чтобы половой акт был источником оргазмов, а не страданий.

4. Знание эрогенных зон (своих и партнера)

Вы умеете разогреть партнера и объяснить ему, как нравится вам. Вы готовы изучать себя и друг друга, чтобы секс приносил максимальное удовольствие обоим.

5. Обоюдное желание

Сексуальные отношения должны быть основаны на взаимном согласии, а не на чувстве долга, вины или принуждения.

6. Открытость в обсуждении секса

Вы можете честно дискутировать о своих желаниях, успехах и неудачах в постели. Такой диалог — фундамент для улучшения сексуальной жизни.

7. Готовность к компромиссу

Вам важны не только ваши хотелки, но и предпочтения вашего партнера. Вы спокойно относитесь к отказу в интиме от любимого человека (а он — к вашему отказу).

8. Быстрое возбуждение после долгих лет вместе

Вам достаточно одного прикосновения или поцелуя, чтобы захотеть друг друга.

9. Никаких сравнений

Здоровые пары не сравнивают свой секс с прошлым опытом. Они осознают уникальность своих отношений и стремятся сделать так, чтобы было хорошо здесь и сейчас.

10. Схожая половая конституция и сексуальный типаж