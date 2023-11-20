10 признаков, что у вас с партнером идеальная сексуальная совместимость
Отсутствие проблем в сексе — важный аспект здоровых и крепких отношений. Какие признаки помогут понять, что в интимном плане царит гармония? Об этом редакции Леди рассказала психолог, сексолог и основатель Института семейной психологии.
Хочется сразу отметить, что все признаки — индивидуальны. И в каждой паре может быть свое понятие „нормы и совместимости“. Однако есть ряд пунктов, по которым все же стоит пройтись.
1. Отсутствие стеснения
Вы можете чувствуете себя комфортно, раздеваясь перед партнером. И считаете его обнаженное тело привлекательным. Плюс один в совместимость вашей пары.
2. Наслаждение от поцелуев и объятий
Предварительные ласки и другие проявления нежности приносят такое же удовольствие, как секс. Если вам приятны поцелуи друг друга, у вас крепкая эмоциональная связь даже вне спальни.
3. Отсутствие боли и дискомфорта во время секса
Важно, чтобы половой акт был источником оргазмов, а не страданий.
4. Знание эрогенных зон (своих и партнера)
Вы умеете разогреть партнера и объяснить ему, как нравится вам. Вы готовы изучать себя и друг друга, чтобы секс приносил максимальное удовольствие обоим.
5. Обоюдное желание
Сексуальные отношения должны быть основаны на взаимном согласии, а не на чувстве долга, вины или принуждения.
6. Открытость в обсуждении секса
Вы можете честно дискутировать о своих желаниях, успехах и неудачах в постели. Такой диалог — фундамент для улучшения сексуальной жизни.
7. Готовность к компромиссу
Вам важны не только ваши хотелки, но и предпочтения вашего партнера. Вы спокойно относитесь к отказу в интиме от любимого человека (а он — к вашему отказу).
8. Быстрое возбуждение после долгих лет вместе
Вам достаточно одного прикосновения или поцелуя, чтобы захотеть друг друга.
9. Никаких сравнений
Здоровые пары не сравнивают свой секс с прошлым опытом. Они осознают уникальность своих отношений и стремятся сделать так, чтобы было хорошо здесь и сейчас.
10. Схожая половая конституция и сексуальный типаж
Когда у обоих потребность в интимной близости примерно одинакова (по количеству и качеству). Если одному супругу надо по десять раз в день и разных позах, а другому — один раз в месяц и „по-советски“, найти компромисс будет сложно (смотрите пункт 7). Но — возможно. Все зависит от желания обоих партнеров. И от того, на чем еще (кроме секса) базируются отношения.