„Зеркало“: лазерная депиляция зоны бикини обернулась для девушки из Таллинна чередой расстройств

Как и многие девушки, ведущие активный образ жизни, она решила отдать дань красоте и подчеркнуть эту самую красоту в области бикини. Мастеров и салонов, предлагающих подобную услугу, у нас в стране много. Оксана повелась на заманчивую рекламу в Инстаграме и выбрала мастера Валерию из фирмы Lavica Laser.

Мастер уверяла, что желаемый результат будет после 3-й и уж точно после 5-й процедуры. Промежуток между процедурами около 3-х недель. Оксана посетила салон 5 раз - с начала мая по начало сентября и заплатила за все процедуры 510 евро.

Но через три недели после последней процедуры Оксана с ужасом обнаружила, что обещанного эффекта нет. Она стала выяснять причины такого явления, обсудила ситуацию со знакомыми и оказалось, что похожие проблемы были не у неё одной. Оксана обнаружила ещё нескольких недовольных результатом клиенток Lavica Laser и поняла, что это не случайность, а закономерность.

Мастер Валерия в ответ на претензии порекомендовала прийти еще два раза, но подчеркнула, что деньги фирма не вернёт.

Помимо удаления нежелательного волосяного покрова, Lavica Laser предоставляет и другие различные процедуры - удаление папиллом, пилинг, чистка лица и т.д. В данном случае возникает вопрос медицинского характера - а что насчет соответствующих лицензий и разных сертификатов? Однако в регистре сфера деятельности этого салона обозначена очень просто - „Парикмахерское дело и косметология“.

В Департаменте здоровья объяснили, что, к сожалению, такая сфера как косметология никак не регулируется. То есть, вся ответственность лежит только на клиенте, который сам должен изучать и проверять тот или иной салон и мастера.

Хотя у Департамента здоровья имеется даже отдельная страница по теме - „Красота и персональные услуги“, где довольно подробно описано, как выбирать те или иные процедуры. В том числе какие из них нуждаются или нет в лицензировании или медицинском образовании. Департамент, в том числе, занимается контролем за оборудованием и аппаратами.