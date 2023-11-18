Как различается мужская сексуальность в разном возрасте — рассказывают эксперты

И действительно, по статистике, в этом возрасте мужчины в нашей стране чаще всего создают семьи или, по крайней мере, определяются с партнершей. „В этот период чаще задаешься вопросами: „Что я чувствую? Комфортно ли мне с человеком? Какие ощущения в теле рядом с ним? Как чувствует он себя рядом со мной?“ — говорит Михаил Сорокин.

Период от 40 примерно до 60 лет многие мужчины переживают особенно остро. На этот этап приходится серьезный кризис, с которым можно справиться чаще всего при помощи специалиста. Однако для женщины некоторое замедление сексуальной активности мужчины в этом возрасте несет свои плюсы. „Мужчина может стать более чутким к партнерше, больше уделять внимание прелюдиям и эмоциональному состоянию. Он может более глубоко понять свои сексуальные предпочтения и сделать секс более качественным. Сексуальность остается важной частью их жизни. Возможно, они становятся более внимательными к своим потребностям и сексуальным предпочтениям, а также более способными к эмоциональной близости с партнером“, — комментирует Алена Широбокова. К негативным сторонам данного этапа также можно отнести желание мужчины поддержать свою самооценку сексуальными приключениями на стороне. „В этот период часто происходят измены, размышления о том, с той ли женщиной живу, о том, что молодость уходить. Часто мужчины в таком возрасте впадают в депрессию. Смена партнеров и измены могут происходить от осознания неминуемого увядания“, — поясняет Мариам Фатуева.