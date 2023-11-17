10 неожиданных причин, почему вы больше не хотите друг друга

Ежедневно на нас сыплются десятки статей и видео, призывающих раскрыть свою женскую сущность, раскрепоститься и ночью забыть всякий стыд. Однако согласно исследованию, проведенному американскими учеными, около трети женщин регулярно испытывают недостаток сексуального желания. В то время как мужчины могут „закинуться“ виагрой, слабому полу повезло не так сильно: для нас волшебной таблетки не существует. Но есть и хорошие новости: обнаружить возможную причину низкого либидо не так-то сложно. Только не спешите винить партнера! Не поверите, но сейчас речь пойдет совсем не о психологии, а о пестицидах и канцерогенах. Да-да, вы не ослышались: лекарства, бытовая химия и даже секс-игрушки способны убить сексуальное желание в вашей паре, не лучшим образом влияя на гормональный фон обоих партнеров. От чего же конкретно стоит избавиться, чтобы „вернуться в строй“?

Газировка

Чего только не слышали мы о вреде газированных напитков: разрушают зубную эмаль, содержат огромное количество сахара, кофеина, красителей и фосфорной кислоты, которая вымывает кальций из организма. Казалось бы, чем еще можно нас удивить? Но неутомимые ученые расслабиться не дают: оказывается, газировка влияет на либидо и репродуктивную функцию.

Однако это еще не все: бром, а точнее его производные — бромированные антипирены — также содержатся в… ковровом ворсе! Для того, чтобы вещество не скапливалось в домашней пыли, регулярно проводите влажную уборку и купите моющий пылесос.

Рыба

Мясо рыбы способно накапливать огромное количество промышленных пестицидов, попадающих в воду: они и снижают женское половое влечение. Полихлордифенилы, выбрасываемые производствами в водоемы, нарушают гормональный механизм и вызывают эндокринный сбой. Это негативно влияет на образование тиреоидных гормонов, которые, в свою очередь, играют существенную роль в размножении.

Кассовые чеки

Пожалуй, в нашей подборке это самый неожиданный „экспонат“.