Не ваш уровень: как понять, что партнер до вас не дотягивает

Если он постоянно кормит вас завтраками о совместных планах, но со временем ничего не приближает вас к обозначенным целям, это тоже вопрос разного уровня ответственности и соответствия слов делу.

Важно, чтобы слова не расходились с делом. Если вы стремитесь к повышению своего уровня жизни и для этого развиваетесь, берете новые проекты, стараетесь достигнуть новых высот, а в это время ваш мужчина поддерживает эти планы только на словах, то рано или поздно вы обнаружите, что все тащите на себе.

Разный уровень нормы формирует разные ожидания от будущего. Одному из вас придется жертвовать своими представлениями о комфорте: либо вам довольствоваться малым, либо ему пытаться заработать на то, чего он не хочет. Без желания это вряд ли будет получаться и все равно не приведет к взаимной радости.

Если вы хотите шикарную квартиру в центре города, а ваш избранник рад жить в однушке, которая досталась от бабушки, ваши амбиции явно не совпадают. Вы хотите путешествовать и стараетесь заработать на новую поездку, а ему больше шашлыков за городом ничего не нужно? В ту же копилку.

Конечно, если у вашего мужчины завершен процесс сепарации от родителей, их послания будут иметь минимальное влияние. Возможно даже он будет идти „от обратного“. Но все же мнение и образ жизни родителей всегда оставляют свой отпечаток.

Все мы родом из детства и своей семьи. Именно воспитание и уровень образования определяют большую часть реакций и поведения. Если рядом с вами человек, которого вам стыдно вывести в люди, это очень серьезный звоночек. Зачем вообще такие отношения? Вдвоем нужно чувствовать себя лучше и увереннее, чем порознь.

Такой разлад не всегда легко спрогнозировать, особенно когда на старте отношений влюбленных ослепляют чувства. Но все же есть определенный набор критериев, на который стоит обратить внимание. И о них рассказала „Леди“ психолог .

Есть мужчины, которые заявляют о своих амбициях, вам кажется, что вы двигаетесь в одну сторону, но на деле они себя никак не проявляют. Такая игра в одни ворота почти всегда заканчивается разладом в отношениях

Что делать?

Конечно, еще на старте отношений стоит понять, насколько вы подходите друг другу по этим критериям. Будьте честной со своим мужчиной, не пытайтесь лишний раз показать, что вам много не надо, если это не так. Многие девушки сами формируют образ скромницы, от которого потом страдают. Но если вы уже в отношениях и понимаете, что находитесь с мужчиной на разных уровнях, то можно следовать следующему алгоритму.

1. Поговорите с ним о том, чего он хочет. Только без претензий и назидательного тона, а наоборот – с интересом. Девушки часто грешат тем, что в собственных „хочу“ совершенно забывают о втором человеке. А пара все-таки состоит из двоих людей.

Возможно, его желания не столь очевидны, но покажутся вам интригующими и перспективными. На этом этапе важно убрать „додумывание“ за партнера и просто поговорить по душам

2. Сконцентрируйтесь на себе и своих планах на жизнь. Есть вероятность, что вы просто убегаете в недовольства отношениями, чтобы отвлечься от ваших собственных амбиций, которые пугают. Так бывает: мы находим причину, почему не получается. Например, партнер тянет вниз.

Но может так случиться, что ваш мужчина ни при чем, и вы просто проецируете на ваши отношения собственные страхи. Действуйте! Идите к своей цели, и заодно посмотрите, как ваш мужчина будет реагировать на ваши новые свершения.

3. Убедитесь, что думаете своей головой, а не слепо следуете советам подружек или просто хотите истории, как в кино. На самом деле многим сильным женщинам вполне подходят спокойные мужчины без амбиций. Такие пары балансируют друг друга и в плане семейной жизни чувствуют себя довольно гармонично. В этом случае главное, чтобы с обеих сторон не было ложных ожиданий от партнера.

Если вы все же остались при мнении, что ваш мужчина не дотягивает до вашего уровня и вы хотите идти дальше без него, наберитесь смелости закончить эти отношения достойно. Без скандалов и упреков. Люди часто не совпадают в желаниях и видении своего будущего. Это нормально. Будьте благодарны за все хорошее, что вы прожили вместе, за то, как вы сами выросли во время этих отношений. А в новых отношениях постарайтесь сразу для себя понять, чего на самом деле хотите, и что для вас важно.