Блефаропластика навредит: эксперты рассказали, когда от операции стоит отказаться

Что такое блефаропластика

„Блефаропластика — это операция, во время которой хирург убирает эстетическую проблему нависшего века. Блефаропластика бывает нижняя, верхняя и круговая. Последняя объединяет в себе две эти операции. Также блефаропластика выполняется как с разрезом, когда иссекается излишек кожи, так и с трансконъюнктивальным доступом, когда кожа и мышца не убирается, только лишь удаляется жировая грыжа“, — комментирует пластический хирург. Эксперт рекомендует задуматься об операции только после консультации нескольких специалистов. Чаще всего за подтяжкой век обращаются люди с явными возрастными изменениями, а также в случае наследственной предрасположенности.

В каких случаях стоит отказаться от операции

Молодым пациентам могут отказать

Хирург, говорит о том, что до 18 лет ни один законопослушный врач не возьмется за проведение такой операции, также рекомендует хорошо подумать пациентам до 30 лет, так как до этого возраста еще можно попробовать обратиться к косметологу с целью провести более щадящие процедуры для повышения тургора кожи.

У пациента нет показаний

„Иногда люди могут насмотреться видео, фото в соцсетях и отправляются в клинику за подтяжкой век, хотя показаний к операции у них нет. Пока нет птоза, лишней кожи, а также нет грыж, в этом случае делать операцию не стоит“. Что же будет, если пациент все будет настаивать на блефаропластике, если объективных показаний? На этот вопрос отвечает Филипп Выступец, пластический хирург: „Можно словить некоторые осложнения, такие как неполное смыкание век, округление глаза либо выворот века. Самое грозное последствие операции без показаний — слепота“.

Проблемы с заживлением