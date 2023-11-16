„Муж меня не хочет“: психолог объяснила, как вернуть интим в семью

„В идеале для начала исключить проблемы тела и показаться врачу. Далее вспомните про условия жизни: родился ребенок, и последние месяцы муж помогает вам вставать к нему по ночам, ваш кормилец вынужден работать на двух работах, заставили делать ремонт по выходным и после работы, а может, решили озаботиться его красотой и здоровьем и посадили на низкокалорийную диету“, — предполагает эксперт.

По словам специалиста, секс — процесс энергозатратный, и мужчине нужно быть здоровым, отдохнувшим, следует правильно питаться для энергетического восстановления.

А если явных причин для избегания интима нет, вероятно, все дело в банальной скуке. Процесс просто перестал быть интригующим и интересным.

„Это не означает „разлюбил“, просто однообразие в сексе убивает влечение. Чтобы преодолеть скуку, вспомните все разговоры с ним на эту тему, его вопросы и шутки. А если таковых бесед не было, то пора бы обсудить все то, чем вы не занимались ранее“, — советует специалист.

Тем же, кому не хватает фантазии, он предлагает изучить непонятные секс-термины из сети: „Не волнуйтесь, все одновременно и ежедневно делать не придется, как правило, у человека складывается набор из двух-трех сексуальных предпочтений, а новизна, как и приправа к пище, нужна для стимуляции, развлечения и познания друг друга“.