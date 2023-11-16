Голливудские технологии омоложения: 3 процедуры, которые нужны каждой перед Новым годом
В новогоднюю ночь особенно хочется выглядеть неотразимо, поэтому женщины спешат подготовиться к ней как можно тщательнее и продумать свой образ до мелочей. Чтобы войти в 2024 год красиво, попробуйте эти косметологические процедуры, которые заметно преобразят вашу кожу к долгожданному празднику, пишет Woman.
Anti-Gravity
Процедура Anti-Gravity (с англ. „антигравитация“) — классная альтернатива для тех, кто не готов к хирургическим вмешательствам или инъекциям для улучшения собственной внешности. Это безоперационная методика омоложения с мощным антивозрастным и лифтинг-эффектом, не требующая анестезии и долгого восстановления.
Сама процедура представляет собой комбинацию аппаратного лифтинга и пилинга с активным отшелушиванием. С помощью специального аппарата прорабатываются лицевые мышцы, а пилинг служит дополнением: он запускает процессы регенерации и обновления.
Антигравитационный лифтинг способствует:
запуску активной выработки коллагена и эластина;
укреплению овала лица и устранению двойного подбородка;
разглаживанию морщин;
повышению тонуса и упругости кожи;
устранению дряблости.
Результат после процедуры будет заметен сразу, поэтому Anti-Gravity — отличный вариант для быстрого и безопасного преображения перед новогодней вечеринкой.
Голливудский пилинг
Пилинг оказывает деликатное, но при этом эффективное воздействие на кожу: он тщательно и мягко отшелушивает омертвевшие клетки, разглаживая мимические морщинки и устраняя пигментацию. Компоненты, входящие в состав препарата, наносимого на лицо, стимулируют выработку коллагена, повышая эластичность кожи.
Голливудский пилинг получил свое название неспроста: процедура широко популярна среди зарубежных знаменитостей, у которых нет времени на долгие манипуляции в кабинете косметолога. Нанесенный состав затрагивает только верхние слои дермы, поэтому коже не требуется долгое восстановление после эксфолиации и к работе можно вернуться гораздо быстрее. Пилинг подходит обладательницам чувствительной и нежной кожи.
„Звездная“ процедура также помогает сократить выработку себума, сузить поры и вернуть коже здоровый и сияющий вид. После него вы точно будете выглядеть так, будто только что сошли с красной дорожки.
3D-лифтинг-карбокситерапия
3D-лифтинг-карбокситерапия — инновационный способ омоложения, созданный для улучшения качества кожи лица, шеи и декольте и оказывающий глубокий увлажняющий и лифтинг-эффект. Во время процедуры клетки насыщаются молекулами углекислого газа, тем самым активируя внутритканевое дыхание и улучшая кровообращение.
Моделирующий 3D-лифтинг берет под контроль возрастные изменения: за счет стимуляции фибробластов он запускает процессы обновления, разглаживает морщинки и заломы, выравнивая рельеф кожи и устраняя дряблость. Процедура дает моментальный эффект и не вызывает болезненных ощущений, сразу после сеанса кожа выглядит свежей и отдохнувшей.