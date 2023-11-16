Голливудские технологии омоложения: 3 процедуры, которые нужны каждой перед Новым годом

Anti-Gravity

Процедура Anti-Gravity (с англ. „антигравитация“) — классная альтернатива для тех, кто не готов к хирургическим вмешательствам или инъекциям для улучшения собственной внешности. Это безоперационная методика омоложения с мощным антивозрастным и лифтинг-эффектом, не требующая анестезии и долгого восстановления.

Сама процедура представляет собой комбинацию аппаратного лифтинга и пилинга с активным отшелушиванием. С помощью специального аппарата прорабатываются лицевые мышцы, а пилинг служит дополнением: он запускает процессы регенерации и обновления.

Антигравитационный лифтинг способствует:

запуску активной выработки коллагена и эластина;

укреплению овала лица и устранению двойного подбородка;

разглаживанию морщин;

повышению тонуса и упругости кожи;

устранению дряблости.

Результат после процедуры будет заметен сразу, поэтому Anti-Gravity — отличный вариант для быстрого и безопасного преображения перед новогодней вечеринкой.

Голливудский пилинг

Пилинг оказывает деликатное, но при этом эффективное воздействие на кожу: он тщательно и мягко отшелушивает омертвевшие клетки, разглаживая мимические морщинки и устраняя пигментацию. Компоненты, входящие в состав препарата, наносимого на лицо, стимулируют выработку коллагена, повышая эластичность кожи.

Голливудский пилинг получил свое название неспроста: процедура широко популярна среди зарубежных знаменитостей, у которых нет времени на долгие манипуляции в кабинете косметолога. Нанесенный состав затрагивает только верхние слои дермы, поэтому коже не требуется долгое восстановление после эксфолиации и к работе можно вернуться гораздо быстрее. Пилинг подходит обладательницам чувствительной и нежной кожи.

„Звездная“ процедура также помогает сократить выработку себума, сузить поры и вернуть коже здоровый и сияющий вид. После него вы точно будете выглядеть так, будто только что сошли с красной дорожки.

3D-лифтинг-карбокситерапия