Крутите барабан: 5 правил для стирки белья в стиральной машине, о которых вы не знали

Порой даже в самых простых бытовых вопросах мы можем совершать катастрофические ошибки. Вот, например: всегда ли вы сортируете грязное белье перед тем, как загрузить его в барабан стиральной машины? А обращаете ли внимание на специальные ярлычки с советами по уходу за вещью? Как показывает практика, хозяек, которые с такой внимательностью подходят к этому процессу, меньшинство. Тем не менее, если вам не хочется потерять качество любимых вещей и снизить срок службы стиральной машины, то берите на вооружение следующие советы для правильной стирки.

Сортируйте белье

Это первый и самый важный шаг, который многие игнорируют. Помните: класть все подряд в барабан и ставить универсальный 40-градусный режим чревато последствиями. Не удивляйтесь, что футболка, постиранная с полотенцем, стала тоньше, а новая пижама окрасила любимые джинсы.

Итак, для начала распределите все белье на три категории: по цвету (светлые вещи, цветные вещи и темные вещи), типу ткани (хлопок и лен, нежные тонкие ткани, джинсы и другая грубая плотная ткань) и новые вещи. С цветом все понятно. Что касается ткани, то, если вы не знаете, к какой категории отнести вещь, изучите рекомендации по стирке на ярлычке. Новые вещи тоже не зря определены в отдельную категорию. Их лучше всего несколько раз постирать отдельно, чтобы излишки красителя не испортили остальные вещи.

Если сортировка занимает у вас слишком много времени, то позаботьтесь о ней заранее. Приобретите несколько корзин для грязного белья и разделяйте все сразу.

Подготовка одежды

Прежде чем положить одежду в барабан, внимательно осмотрите ее. Если вдруг вы обнаружите сильные загрязнения, то обязательно обработайте их перед стиркой. Застирайте пятна хозяйственным мылом и замочите саму вещь отдельно с пятновыводителем или отбеливателем.

Обязательно проверьте карманы и вытащите из них все ненужное. Застегните молнии, кнопки и пуговицы, чтобы вещь не деформировалась во время стирки, а крючки и застежки не порвали другую одежду.