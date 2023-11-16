Крутите барабан: 5 правил для стирки белья в стиральной машине, о которых вы не знали
Если после очередного цикла стирки ваше любимое платье стало похоже на вытянутую тряпку, а из машинки чувствуется неприятный запах, то пришло время пересмотреть свои привычные правила чистки белья, пишет Woman.
Порой даже в самых простых бытовых вопросах мы можем совершать катастрофические ошибки. Вот, например: всегда ли вы сортируете грязное белье перед тем, как загрузить его в барабан стиральной машины? А обращаете ли внимание на специальные ярлычки с советами по уходу за вещью? Как показывает практика, хозяек, которые с такой внимательностью подходят к этому процессу, меньшинство. Тем не менее, если вам не хочется потерять качество любимых вещей и снизить срок службы стиральной машины, то берите на вооружение следующие советы для правильной стирки.
Сортируйте белье
Это первый и самый важный шаг, который многие игнорируют. Помните: класть все подряд в барабан и ставить универсальный 40-градусный режим чревато последствиями. Не удивляйтесь, что футболка, постиранная с полотенцем, стала тоньше, а новая пижама окрасила любимые джинсы.
Итак, для начала распределите все белье на три категории: по цвету (светлые вещи, цветные вещи и темные вещи), типу ткани (хлопок и лен, нежные тонкие ткани, джинсы и другая грубая плотная ткань) и новые вещи. С цветом все понятно. Что касается ткани, то, если вы не знаете, к какой категории отнести вещь, изучите рекомендации по стирке на ярлычке. Новые вещи тоже не зря определены в отдельную категорию. Их лучше всего несколько раз постирать отдельно, чтобы излишки красителя не испортили остальные вещи.
Если сортировка занимает у вас слишком много времени, то позаботьтесь о ней заранее. Приобретите несколько корзин для грязного белья и разделяйте все сразу.
Подготовка одежды
Прежде чем положить одежду в барабан, внимательно осмотрите ее. Если вдруг вы обнаружите сильные загрязнения, то обязательно обработайте их перед стиркой. Застирайте пятна хозяйственным мылом и замочите саму вещь отдельно с пятновыводителем или отбеливателем.
Обязательно проверьте карманы и вытащите из них все ненужное. Застегните молнии, кнопки и пуговицы, чтобы вещь не деформировалась во время стирки, а крючки и застежки не порвали другую одежду.
Вещи с декоративными элементами (стразы, рисунки и вышивка) лучше вывернуть наизнанку. Кружевное белье и бюстгальтеры с косточками необходимо заранее положить в специальный мешок, чтобы обеспечить им дополнительную защиту и уберечь машинку от возможного попадания мелких деталей в механизм.
Правильный загруз белья
Если вы до сих пор храните грязное белье в стиральной машине, то немедленно перестаньте это делать. В барабане могут завестись вредные микроорганизмы и различные бактерии, которые затем распространятся на другие вещи.
Распределяйте вещи по барабану равномерно и не кладите больше белья, чем может выдержать ваша стиральная машина. Если забить ее до отказа, то вещи отстираются плохо. Что касается стирки синтетических тканей, то ими можно заполнять барабан не более чем на половину. Так как они довольно плохо впитывают влагу, чтобы хорошо отстирать такое белье, необходимо гораздо большее количество воды. Во время стирки шелковых и шерстяных вещей заполнять барабан лучше всего на треть, чтобы одежда свободно плавала в воде и стенки барабана ее не травмировали.
Режим стирки
Ориентируйтесь на название режима. Для полотенец и постельного белья выбирайте „хлопок“, для шелковых и шерстяных вещей используйте „деликатный“ или „ручную стирку“, для не слишком грязных футболок, носков и нижнего белья — „ежедневную стирку“, а для того, чтобы быстро освежить вещь, запускайте „быструю стирку“.
Воздержитесь от использования без особой необходимости функции предварительной стирки и дополнительного полоскания — это сэкономит воду и электроэнергию и сбережет ваш бюджет.
Средства для стирки
На современном рынке существует огромное многообразие различных средств для стирки. Но что именно выбрать?
Порошок является самым распространенным. Он неплохо отстирывает пятна, но требует большого количества воды для того, чтобы хорошо прополоскать ткань. Для спортивной и мембранной одежды порошок строго противопоказан. В их случае он запросто забивает поры, и ткань теряет свои свойства.
Гели универсальны для различных видов белья. Они прекрасно выполаскиваются и подходят даже для детского белья, если у ребенка нет аллергии. Единственный минус — большой расход.
Капсулы для стирки не только справляются с загрязнениями, но и прекрасно смягчают одежду, так что в их случае не придется дополнительно тратиться на пятновыводители и кондиционеры. Только вот количество средства в каждой капсуле одинаково, так что иногда его может не хватить или, наоборот, остаться в избытке.
Кондиционер для белья используется по желанию. Он смягчает ткани, снимает с них статическое электричество и придает приятный аромат.
Отбеливатели и пятновыводители являются дополнительными обеззараживающими средствами для постельного белья и полотенец.
Очень важно использовать столько средства для стирки, сколько написано в инструкции. Если его будет слишком мало, то белье не отстирается, а если слишком много, то стиральной машине понадобится больше воды для полоскания.