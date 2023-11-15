Косметолог: мода на огромные губы прошла

По ее словам, увеличение губ — это не только дань моде. Благодаря процедуре женщины могут избавиться от асимметрии, исправить контур, дисбаланс объема верхней или нижней губы, рубцы, которые могли остаться после операции, и попрощаться с комплексами.

Она продолжила: - На самом деле спрос на контурную пластику губ не падал, поменялась лишь мода и взгляды на процедуру. Если раньше приходили девушки и хотели большие губы, или даже форму „плоский бант“, то сейчас востребована естественность. Например, сохранить свою форму губ, но сделать их более выразительными.

Мода на увеличение губ пришла еще в 90-е. Тогда на экранах блистали зарубежные знаменитости, которые возвели моду на пухлые губы на небывалый уровень. Ближе к 2010-м годам стали популярными „утиные“ губы, когда девушки на фото вытягивали их трубочкой и делали селфи. Однако мода на них быстро сошла на нет.

Но косметолог уверена, что в процедуре с коррекцией губ главное - не навредить клиенту, в том числе и с эстетической точки зрения.

Врач отметила: - Если придет девушка с пухлыми губами, с хорошим контуром и формой, я могу отказать в процедуре, потому что введение даже небольшого количества препарата может повлечь гиперкоррекцию. То есть это будет смотреться неуместно и неестественно.

Существуют и медицинские противопоказания к контурной пластике - беременность и лактация, герпес, сахарный диабет, нарушения свертываемости крови, инфекционные воспалительные процессы в местах инъекций, аллергия (на анестетики, гиалуроновую кислоту) и индивидуальная непереносимость каких-то веществ.