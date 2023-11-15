В Эстонии создали петицию о „менструальном отпуске“: выгода не только для женщин, но и для работодателя(16)
В нашем обществе существуют темы, о которых принято молчать, особенно в контексте здоровья. Эти темы вызывают стеснение при обсуждении, но именно поэтому важно поднимать их, осознавая проблемы, с которыми сталкивается значительная часть населения. Одной из таких проблем является дисменорея, с которой сталкиваются женщины во время менструации. От неприятных ощущений до потери сознания, эти симптомы влияют на жизнь каждой женщины.
Если легкое недомогание может быть перенесено в рабочей обстановке, то тяжелые случаи дисменореи могут привести к потере трудоспособности. Поэтому предложение о предоставлении оплачиваемого больничного в случае дисменореи выглядит вполне обоснованным. Действующий закон о медицинском страховании, возможно, нуждается в изменениях, чтобы учесть и регулировать проблемы, связанные с дисменореей, учитывая, что это касается половины нашего общества.
Петиция, подготовленная после выслушивания множества мнений и переживаний женщин, предлагает внести изменения в закон о медицинском страховании, позволяя женщинам брать оплачиваемый больничный с первого дня, если они могут подтвердить дисменорею. Важно осознавать, что месячные – это не просто неудобство, а естественный процесс, требующий поддержки.
На мировом уровне, Испания внесла поправки в закон в 2022 году, введя „менструальный отпуск“. Однако, в других странах практика этого нововведения не так широка, и цифры использования его остаются невысокими. Внесение подобных изменений в закон важно, учитывая, что дисменорея сталкивается с не менее чем 50% женщин.
Выгода для работодателей также явная: предоставление больничных женщинам в период месячных повысит их производительность, вернувшись на работу с новыми силами и энергией. Это также способствует улучшению общего самочувствия и комфорта на рабочем месте, что содействует физическому и психологическому благополучию.
Таким образом, предложение о „менструальном отпуске“ – это не только вопрос справедливости и равноправия, но и проявление заботы о здоровье женщин. Поддержка этой инициативы может внести изменения в систему, признавая серьезность дисменореи и поддерживая женщин в их здоровье и трудовых отношениях. Призыв к высказыванию мнений и подписи петиции становится важным шагом к обсуждению и, возможно, изменениям в законе.
Ссылка на петицию на русском ЗДЕСЬ.