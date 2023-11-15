Стоп-аппетит: ароматы, приправы и специи, которые помогают худеть

Худеть без диет, при помощи определенных запахов — звучит как мечта, не правда ли? Наверняка у вас на кухне есть особо ароматные приправы и специи, которые вы используете в готовке. Даже зеленые яблоки могут поспособствовать снижению веса — при условии, что вы будете их не есть, а только нюхать…

Корица

Корица, хотя и прочно ассоциируется с Рождеством, „работает“ на благо вашей фигуре круглый год. Она помогает справиться с тягой к сладкому, поддерживать стабильный уровень сахара крови (именно из-за его „скачков“ мы испытываем приступы волчьего аппетита) и „разгоняет“ обмен веществ. Добавляйте ее в чай, творог или йогурт, посыпайте яблоки перед тем, как запечь их в духовке. Главное — используйте коричные палочки, а не молотую корицу, смешанную с сахаром или сахарной пудрой.

Ваниль

Ваниль помогает бороться с „шоколадозависимостью“. Как только вы почувствуете желание уплести плиточку-другую, заварите себе ванильного чая или зажгите аромасвечу с этим же ароматом. Хорошее настроение станет еще одним бонусом. Если решите использовать ваниль в стручках для улучшения вкуса блюд, будьте аккуратны, очень легко переборщить с дозировкой!

Зеленое яблоко

Аромат зеленого яблока помогает победить приступ голода, а заодно и отбивает желание съесть что-нибудь калорийное и вредное, например кусок пиццы. Очень часто яблоки (особенно кислые) способствуют разжиганию аппетита, потому напоминаем — свежие зеленые яблоки нужно нюхать! Впрочем, есть их тоже нужно — но в печеном виде.

Перец чили

Щепотка жгучего красного перца, добавленная в блюдо, вопреки распространенному мнению не разжигает аппетит, а наоборот — способствует быстрому насыщению (рекомендация тщательно пережевывать остается в силе). Плюс — содержащийся в чили капсаицин ускоряет обмен веществ.

Мята

Чтобы пережить приступ голода и не сорваться, нужно тщательно — вдумчиво почистить зубы любой мятной пастой. С мятным чаем лучше быть поосторожнее — запах мяты успокаивает, а ее настой наоборот — только дразнит аппетит.