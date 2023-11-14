Что греха таить: актеры, которые занимались сексом в кадре по-настоящему

Слыша истории знаменитостей, которые по требованию режиссера сбрасывают вес или, наоборот, толстеют, понимаешь: актерство — далеко не простое занятие. Вспомнить хотя бы рассказ Шарлиз Терон о том, как она готовилась к роли женщины-серийного убийцы Эйрин Уорнос. По ее словам, она даже не могла смотреть на себя в зеркало: лишние пятнадцать килограммов и временные татуировки в виде пигментных пятен заставили ее возненавидеть саму себя. Впрочем, старания актрисы окупились сторицей, ведь позже она получила за эту роль „Оскар“. Действительно, ради искусства можно пойти на многое, и иногда лишний вес или отрезанные волосы — наименьшие жертвы, которые можно принести.

Большинство актеров утверждает, что обнажаться в кадре — малоприятное занятие, а любовные сцены для некоторых из них и вовсе пытка. Тем не менее есть звезды, которые готовы сделать все, чтобы зритель удержался от криков „не верю!“

Заняться сексом в кадре? Почему нет, если режиссер убеждает, что так надо. Бывает, что некоторые пускаются во все тяжкие по собственному желанию. Мы хотим поговорить вовсе не о „фильмах для взрослых“, а об обычных кинолентах, которые показывают в кинотеатрах. Некоторые актеры сами рассказали журналистам, чем занимались на съемочной площадке, а других сдали инсайдеры.

1. Холли Берри

Кто бы мог подумать, что в наш список попадет умница Холли Берри! В 2001 году она снялась в „Бале монстров“, который принес ей „Оскар“. Поговаривают, что в одной из эротических сцен они с Билли Бобом Торнтоном на самом деле занимались сексом.

Оба актера на тот момент состояли в отношениях: Холли была замужем за музыкантом Эриком Бене, а Билли женат на Анджелине Джоли. О непостоянности второго мы наслышаны немало: даже сама Энджи как-то раз призналась, что терпела постоянные измены любимого. Что же касается Берри, тут немного удивлены, однако, судя по ее смелым фото в соцсетях, ей не чужд экстрим.

2. Сиенна Миллер