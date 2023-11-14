Что греха таить: актеры, которые занимались сексом в кадре по-настоящему
Ради того, чтобы получить роль, актеры готовы на многое. Некоторые из них не останавливаются, и когда речь заходит о том, чтобы как можно реалистичнее изобразить на камеру интимную близость. Читайте истории 10 звезд, которые, отбросив стыд, предпочли не играть секс, а заниматься им по-настоящему.
Слыша истории знаменитостей, которые по требованию режиссера сбрасывают вес или, наоборот, толстеют, понимаешь: актерство — далеко не простое занятие. Вспомнить хотя бы рассказ Шарлиз Терон о том, как она готовилась к роли женщины-серийного убийцы Эйрин Уорнос. По ее словам, она даже не могла смотреть на себя в зеркало: лишние пятнадцать килограммов и временные татуировки в виде пигментных пятен заставили ее возненавидеть саму себя. Впрочем, старания актрисы окупились сторицей, ведь позже она получила за эту роль „Оскар“. Действительно, ради искусства можно пойти на многое, и иногда лишний вес или отрезанные волосы — наименьшие жертвы, которые можно принести.
Большинство актеров утверждает, что обнажаться в кадре — малоприятное занятие, а любовные сцены для некоторых из них и вовсе пытка. Тем не менее есть звезды, которые готовы сделать все, чтобы зритель удержался от криков „не верю!“
Заняться сексом в кадре? Почему нет, если режиссер убеждает, что так надо. Бывает, что некоторые пускаются во все тяжкие по собственному желанию. Мы хотим поговорить вовсе не о „фильмах для взрослых“, а об обычных кинолентах, которые показывают в кинотеатрах. Некоторые актеры сами рассказали журналистам, чем занимались на съемочной площадке, а других сдали инсайдеры.
1. Холли Берри
Кто бы мог подумать, что в наш список попадет умница Холли Берри! В 2001 году она снялась в „Бале монстров“, который принес ей „Оскар“. Поговаривают, что в одной из эротических сцен они с Билли Бобом Торнтоном на самом деле занимались сексом.
Оба актера на тот момент состояли в отношениях: Холли была замужем за музыкантом Эриком Бене, а Билли женат на Анджелине Джоли. О непостоянности второго мы наслышаны немало: даже сама Энджи как-то раз призналась, что терпела постоянные измены любимого. Что же касается Берри, тут немного удивлены, однако, судя по ее смелым фото в соцсетях, ей не чужд экстрим.
2. Сиенна Миллер
Помнится, когда в далеком 2006 году мы шли в кинотеатр на фильм „Я соблазнила Энди Уорхола“ с Сиенной Миллер в роли музы художника Эди Седжвик, ожидали увидеть массу откровенных сцен — название обязывает, так сказать. Мы ошиблись: в картине всего один горячий момент, зато какой! Вопреки нашим ожиданиям, актер, исполнивший роль Уорхола, в нем не участвовал. Его место занял Хайден Кристенсен, сыгравший певца Боба Дилана, в которого и влюбилась Седжвик. По слухам, Сиенна и Хайден решили не притворяться и отдаться страсти по-настоящему
Может, актриса хотела на сто процентов походить на свою взбалмошную и легкомысленную героиню, а, может, ей просто очень понравился Кристенсен (он и вправду хорош). Новость о том, что все происходящее на экране реально, повлияла на кассовые сборы: американцы толпами повалили в кинотеатры. Сиенна списала реалистичность сцены на свою великолепную актерскую игру, а вот Хайден предпочел промолчать. Посмотревшим картину не оставалось ничего другого, как тщательно вглядываться в кадры, и большинство все-таки сошлось во мнении, что ни о какой имитации речи быть не может
3. Луи Гаррель
Многие видели картину итальянского режиссера Бернардо Бертолуччи „Мечтатели“, в которой играли Луи Гаррель, Ева Грин и Майкл Питт. Те из вас, кто еще не смотрел этот фильм, наверняка слышали о его скандальной славе. Некоторые актеры, лишь прочитав сценарий, отказывались принимать участие в съемках (например, Джейк Гилленхаал) из-за обилия бессмысленных, по их мнению, откровенных сцен. Впрочем, это — еще полбеды: оказывается, один из героев должен был по-настоящему мастурбировать. Европейское кино — дело тонкое, а поэтому играть этого персонажа решил француз Гаррель
Сам он, впрочем, не говорил напрямую, чем ему пришлось заниматься во время съемок в картине, но позже в одном из интервью признался: „Чего я только не делал в кино: дрался, ходил совершенно голым прямо перед камерой и даже мастурбировал!“ Коллега знаменитости Ева Грин также рассказала одному из французских изданий, что у Луи тогда все было „по-настоящему“. Бертолуччи однажды сказал, что кинокамере нельзя лгать. Видимо, и актеров для своих фильмов он подбирает тех, кто придерживается той же точки зрения
4. Шайя ЛаБаф
Шайя ЛаБаф в последние годы буквально слетел с катушек. Мало кто помнит того скромного мальчика из „Трансформеров“. Перемены сыграли на руку скандальному режиссеру Ларсу Фон Триеру. Разглядев мятежную натуру актера, он тут же позвал его в свой провокационный кинопроект „Нимфоманка“, который известен обилием сексуальных сцен. Шайя, похоже, обрадовался, что ему наконец-то предложили что-то стоящее, и с рвением взялся за работу
Кажется, актер перестарался. По сообщениям инсайдеров, он настоял на том, чтобы для пущей убедительности (хотя, казалось, куда уж убедительнее — те, кто смотрел, поймут) заниматься сексом с актрисой Стейси Мартин по-настоящему. На пиар явно не похоже: и без этой новости обе части „Нимфоманки“ наделали немало шума
5. Мик Джаггер
Как же мы могли обойтись в этом материале без Мика Джаггера? Рок-звезда, секс-символ 1960-х (а для кого-то и по сей день) — он сводил с ума миллионы девушек. Не удалось противостоять его чарам и Аните Палленберг — итальянской актрисе, модели и дизайнеру. Девушка оказала огромное влияние на творчество группы Rolling Stones, потому что состояла в отношениях почти со всеми ее участниками. Брайан Джонс, Кит Ричардс и, конечно, Мик Джаггер — она не обделила своим вниманием ни одного из них
В 1968 году Анита и Мик снялись в криминальной драме „Представление“. По словам режиссера, Джаггер с Палленберг крутили роман на глазах у команды и во всех интимных сценах на самом деле занимались любовью. В это время Анита была гражданской женой Кита Ричардса, а чтобы получить роль, ей пришлось сделать аборт. Непонятно, знал ли Ричардс об их интрижке, но они с Палленберг были известны своими свободными взглядами на отношения: в Сети можно найти достаточно большой список любовниц и любовников их обоих