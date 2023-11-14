Как еще в ресторане понять, что мужчина — плохой любовник: сексолог развеяла три мифа
Часто женщина судит о спутнике по тому вниманию, какое он ей уделяет. Но эксперт советует опираться на другие моменты.
На женских форумах полным-полно советов, которые объясняют, как раскусить, насколько мужчина хорош в постели. Понять это можно еще в ресторане — и примеров множество. Кто-то уверен, что если мужчина тороплив в еде, то также он поведет себя в постели. А другие считывают потенциального любовника, если он не стремится ухаживать за дамой или недостаточно щедр.
„Качественный секс — это в первую очередь совместимость людей в запахе, прикосновениях, взглядах, чувстве юмора. По мелким деталям можно увидеть, насколько людям в принципе комфортно вместе, даже если они молчат“, — рассказывает Woman.ru сексолог.
Не секрет, что каждый из нас несет определенную энергетику. Порой бывает так: внешне человек красив, ухожен, с прекрасным телом, но расслабиться с ним не удается, повисает пауза. Тут явно не до близости.
„Избегать стоит и закомплексованных персонажей, которые беспрестанно критикуют себя и всех вокруг. Не исключено, что такой персонаж может добраться и до вашей неидеальной складки на теле во время секса“, — подмечает эксперт.
А вот маркеры, по которым на форумах женщины пытаются вычислить плохих любовников, сексолог опровергла. Она развеяла самые популярные мифы.
Миф № 1: жадный — плох в постели и скуп на эмоции
Вовсе не факт, что скупой мужчина будет плох в постели. Секс бесплатный, так что в нем он может оторваться по полной. Но до постели придется вытерпеть немало, ведь именно такие персонажи заявляют о меркантильности женщин и очень ценят свой детородный орган, считая, что это уже наивысшая награда для женщины.
„Ничего иного от такого мужчины вы не увидите. Он уверен, что цветы завянут, бриллианты — для снобов. Такой любовник предпочитает непритязательных, самостоятельных, но очень ухоженных женщин. И если мужчина поймет, что никаких вложений не нужно, то он может показать себя во всей красе. Хотя связываться с ними — дело не самое благодарное“, — рассказывает сексолог.
Миф № 2: не ухаживает во время обеда — будет тороплив и невнимателен в постели
Обед обедом, а в интимные моменты в человеке просыпается животный инстинкт. И как он его реализует, зависит не от его этикета, а лишь от раскрепощенности и умении получать наслаждение. Кто умеет получать — непременно разделит с вами этот момент.
Миф номер № 3: мужчина торопит события — поспешит и в сексе
Это вовсе не говорит о том, что секс будет плохим, а лишь о том, что он хочет вас как женщину.
„А еще подчеркивает, что его интересует только секс. Это категория женатиков. Им неинтересны отношения и обязательства, так что в постели он может выложиться как в последний раз“, — рассказывает сексолог.
А вот ключевой момент завершения свидания — то, как целуется мужчина, раскроет все карты. Если ваш спутник целуется паршиво, то пиши пропало.
„Странный, яркий поцелуй, который снесет обоим голову — это 100%-я примета вашего идеального секса, так как вы оказались совместимы“, — заключила сексолог.