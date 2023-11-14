Как еще в ресторане понять, что мужчина — плохой любовник: сексолог развеяла три мифа

На женских форумах полным-полно советов, которые объясняют, как раскусить, насколько мужчина хорош в постели. Понять это можно еще в ресторане — и примеров множество. Кто-то уверен, что если мужчина тороплив в еде, то также он поведет себя в постели. А другие считывают потенциального любовника, если он не стремится ухаживать за дамой или недостаточно щедр.

„Качественный секс — это в первую очередь совместимость людей в запахе, прикосновениях, взглядах, чувстве юмора. По мелким деталям можно увидеть, насколько людям в принципе комфортно вместе, даже если они молчат“, — рассказывает Woman.ru сексолог.

Не секрет, что каждый из нас несет определенную энергетику. Порой бывает так: внешне человек красив, ухожен, с прекрасным телом, но расслабиться с ним не удается, повисает пауза. Тут явно не до близости.

„Избегать стоит и закомплексованных персонажей, которые беспрестанно критикуют себя и всех вокруг. Не исключено, что такой персонаж может добраться и до вашей неидеальной складки на теле во время секса“, — подмечает эксперт.

А вот маркеры, по которым на форумах женщины пытаются вычислить плохих любовников, сексолог опровергла. Она развеяла самые популярные мифы.

Миф № 1: жадный — плох в постели и скуп на эмоции

Вовсе не факт, что скупой мужчина будет плох в постели. Секс бесплатный, так что в нем он может оторваться по полной. Но до постели придется вытерпеть немало, ведь именно такие персонажи заявляют о меркантильности женщин и очень ценят свой детородный орган, считая, что это уже наивысшая награда для женщины.

„Ничего иного от такого мужчины вы не увидите. Он уверен, что цветы завянут, бриллианты — для снобов. Такой любовник предпочитает непритязательных, самостоятельных, но очень ухоженных женщин. И если мужчина поймет, что никаких вложений не нужно, то он может показать себя во всей красе. Хотя связываться с ними — дело не самое благодарное“, — рассказывает сексолог.

Миф № 2: не ухаживает во время обеда — будет тороплив и невнимателен в постели