Врач назвала три зоны, которые выдают возраст, даже если вы ходите к косметологу

Когда лицо „стекает“, на нем образуются носогубные валики над носогубной складкой — это третий признак возрастных изменений. Или же появляются морщины-марионетки в уголках рта, направленные вниз. Они возникают из-за перераспределения жировых пакетов и спазма мышцы, которая опускает уголки губ.

„Надо понимать, от чего происходит деформация овала лица, какие процессы происходят под кожей. Обычно причиной является растяжение связок мышц лица, из-за которого происходит изменение в объеме глубоких и поверхностных жировых пакетов“, — говорит эксперт.

По словам врача, грыжи убираются только хирургическим путем. Если все же валики образуются из-за избытка кожи, то их можно сократить аппаратными методиками. Специалист должен обладать необходимыми знаниями, методикой и не допускать гибели собственных клеток кожи — фибробластов.

Они придают лицу усталый и даже больной вид, как будто у мужчины есть проблемы с сердцем, почками и даже алкоголем.

„Это объясняется тем, что у мужчин толщина основной кожи значительно больше, чем у женщин. Но при этом, когда запускается процесс изменений и образуются первые заломы, то они выглядят более глубокими, потому что истончается подкожно-жировая клетчатка“, — говорит косметолог.

„У мужчин первые признаки старения появляются значительно позже, чем у женщин“, — признает эксперт.

Со временем этот треугольник постепенно переворачивается: получается, что вершина (острие) направлено вверх, а основание стремится вниз. Именно такие изменения говорят о возрасте.

„Если в целом рассматривать женские и мужские лица, то ’’лицо молодости’’ будет напоминать треугольник, острие которого, то есть вершина, направлено вниз, а основание — вверх“, — объясняет косметолог.

Врач-косметолог, дерматовенеролог, лазеротерапевт рассказала порталу Woman , какие именно изменения сразу же считываются окружающими как маркеры старости и у мужчин, и у женщин.

Кто-то считает, что седина — первый и главный признак старения. Поэтому многие уверены: обращение к парикмахеру скроет возраст. Но настоящие признаки старения кроются не только в цвете волос.

Как стареют женщины — 2 типа

Говоря об особенностях старения у женщин, надо отметить, что оно бывает разным и зависит от того, делают представительницы прекрасной половины человечества инъекционные процедуры или нет, уточняет врач.

Признаки старения женщины, которая не ходит к косметологу

1. Зажатое межбровье и прищур (зажатый внешний уголок глаза). Этот признак добавляет не менее 5 лет к возрасту женщины. Дополнительно эти изменения приводят к сползанию брови — она опускается ниже надбровной дуги. Из-за этого лицо выглядит сердитым и нахмуренным.

2. Гипертонус уголков губ. Происходит из-за мышечного спазма мышцы, отвечающей за уголки рта, и подбородочной мышцы. Из-за этого лицо выглядит уставшим и недовольным.

3. Поплывший овал лица. Из-за воздействия силы гравитации происходит перераспределение объемов жировых подкожных пакетов и растяжение связок, крепящих мышцы к костям черепа и отвечающих за четкий контур и молодость. Появляется носогубный валик или носогубная морщина, что в свою очередь приводит к образованию брылей.

„Справиться с этими признаками можно при помощи современной косметологии. Но для этого требуется комплексный подход и четкое понимание процессов, происходящих под кожей. Для этого специалист должен хорошо разбираться в анатомии и биомеханике процессов старения“, — рассказывает эксперт.

Прежде чем проводить ту или иную процедуру, необходимо выяснить причины появления морщин, носогубной складки и других изменений.

Например, если лицо начало „стекать“ вниз, и из-за этого образовалась носогубная складка, то, заполняя ее филлером, специалист только добавит объем в поплывшую зону, но не сделает лицо моложе.

Признаки старения женщины, которая ходит к косметологу

Есть женщины, которые регулярно устраняют первичные признаки возрастных изменений, такие как мелкие морщинки. Но они совсем забывают про другие части тела, предательски выдающие возраст, — это глаза, руки и шея.

1. Кожа не шее