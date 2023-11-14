Врач назвала три зоны, которые выдают возраст, даже если вы ходите к косметологу(1)
Эксперт объяснила, что может выдать возраст женщины, даже если она следит за собой.
Кто-то считает, что седина — первый и главный признак старения. Поэтому многие уверены: обращение к парикмахеру скроет возраст. Но настоящие признаки старения кроются не только в цвете волос.
Врач-косметолог, дерматовенеролог, лазеротерапевт рассказала порталу Woman, какие именно изменения сразу же считываются окружающими как маркеры старости и у мужчин, и у женщин.
Женщины стареют раньше
„Если в целом рассматривать женские и мужские лица, то ’’лицо молодости’’ будет напоминать треугольник, острие которого, то есть вершина, направлено вниз, а основание — вверх“, — объясняет косметолог.
Со временем этот треугольник постепенно переворачивается: получается, что вершина (острие) направлено вверх, а основание стремится вниз. Именно такие изменения говорят о возрасте.
„У мужчин первые признаки старения появляются значительно позже, чем у женщин“, — признает эксперт.
„Это объясняется тем, что у мужчин толщина основной кожи значительно больше, чем у женщин. Но при этом, когда запускается процесс изменений и образуются первые заломы, то они выглядят более глубокими, потому что истончается подкожно-жировая клетчатка“, — говорит косметолог.
Какие признаки говорят о старении мужчин
Грыжи верхних и нижних век
Они придают лицу усталый и даже больной вид, как будто у мужчины есть проблемы с сердцем, почками и даже алкоголем.
По словам врача, грыжи убираются только хирургическим путем. Если все же валики образуются из-за избытка кожи, то их можно сократить аппаратными методиками. Специалист должен обладать необходимыми знаниями, методикой и не допускать гибели собственных клеток кожи — фибробластов.
Осунувшееся и „поплывшее“ лицо
Такое лицо выглядит уставшим, изможденным, болеющим.
„Надо понимать, от чего происходит деформация овала лица, какие процессы происходят под кожей. Обычно причиной является растяжение связок мышц лица, из-за которого происходит изменение в объеме глубоких и поверхностных жировых пакетов“, — говорит эксперт.
„Стекающее“ лицо
Когда лицо „стекает“, на нем образуются носогубные валики над носогубной складкой — это третий признак возрастных изменений. Или же появляются морщины-марионетки в уголках рта, направленные вниз. Они возникают из-за перераспределения жировых пакетов и спазма мышцы, которая опускает уголки губ.
Как стареют женщины — 2 типа
Говоря об особенностях старения у женщин, надо отметить, что оно бывает разным и зависит от того, делают представительницы прекрасной половины человечества инъекционные процедуры или нет, уточняет врач.
Признаки старения женщины, которая не ходит к косметологу
1. Зажатое межбровье и прищур (зажатый внешний уголок глаза). Этот признак добавляет не менее 5 лет к возрасту женщины. Дополнительно эти изменения приводят к сползанию брови — она опускается ниже надбровной дуги. Из-за этого лицо выглядит сердитым и нахмуренным.
2. Гипертонус уголков губ. Происходит из-за мышечного спазма мышцы, отвечающей за уголки рта, и подбородочной мышцы. Из-за этого лицо выглядит уставшим и недовольным.
3. Поплывший овал лица. Из-за воздействия силы гравитации происходит перераспределение объемов жировых подкожных пакетов и растяжение связок, крепящих мышцы к костям черепа и отвечающих за четкий контур и молодость. Появляется носогубный валик или носогубная морщина, что в свою очередь приводит к образованию брылей.
„Справиться с этими признаками можно при помощи современной косметологии. Но для этого требуется комплексный подход и четкое понимание процессов, происходящих под кожей. Для этого специалист должен хорошо разбираться в анатомии и биомеханике процессов старения“, — рассказывает эксперт.
Прежде чем проводить ту или иную процедуру, необходимо выяснить причины появления морщин, носогубной складки и других изменений.
Например, если лицо начало „стекать“ вниз, и из-за этого образовалась носогубная складка, то, заполняя ее филлером, специалист только добавит объем в поплывшую зону, но не сделает лицо моложе.
Признаки старения женщины, которая ходит к косметологу
Есть женщины, которые регулярно устраняют первичные признаки возрастных изменений, такие как мелкие морщинки. Но они совсем забывают про другие части тела, предательски выдающие возраст, — это глаза, руки и шея.
1. Кожа не шее
„Сидячий образ жизни и работа за компьютером, постоянный скроллинг в соцсетях негативно влияют на осанку и положение шеи. Это приводит к тому, что со временем любой человек начинает больше сутулиться, голова подается вперед и вниз, то есть шея укорачивается, и, соответственно, подкожная мышца шеи начинается компенсаторно напрягаться, чтобы вернуться в первоначальное положение“, — рассказывает косметолог.
Но поскольку такой возможности нет, то ведущие ножки подкожной мышцы шеи прорастают клетками соединительной ткани. Они, в свою очередь, начинают проявляться в виде вертикальных тяжей. Вы наверняка встречали пожилых женщин, которые хорошо выглядят, но на шее у них „свисают“ 4 тяжа.
2. Кожа вокруг глаз
„Кожа вокруг глаз очень тонкая и с возрастом еще сильнее истончается, поэтому требует особого внимания и специального ухода. Чтобы сохранить молодой взгляд, уплотняйте кожу вокруг глаз и снимайте спазм с круговой мышцы глаза“, — обращает внимание косметолог.
3. Вены на руках
„Чтобы ваши кисти сохраняли красоту, молодость и не выдавали ваш возраст, обязательно ухаживайте за кожей рук. Используйте солнцезащитные кремы, чтобы предотвратить пигментацию кожи. Способствуйте увлажнению и насыщению кожи при помощи кремов и процедур“, — говорит Анна Негм.
Еще один признак — расширенные вены. Не стоит использовать гели, чтобы уменьшить вены на руках. Лучше обратиться к современным технологиям, которые позволяют привести стенки сосудов в тонус. Также хорошо действует мезотерапия.
Как отодвинуть старение
„Заниматься уплотнением кожи лучше на опережение, то есть до появления возрастных изменений. Способствует уплотнению кожи выработка коллагена, межклеточного матрикса. Для этих целей не стоит увлекаться гиалуроновой кислотой, так как она притягивает воду и провоцирует появление отека, который будет проходить длительное время“, — обращает внимание врач-косметолог.
Лучше отдать предпочтение коллагенстимулирующим препаратам — полинуклеотидам. Эти вещества добываются из половозрелых самцов лососевых рыб и способствуют обновлению клеток кожи, в результате чего фибробласт делится и производит эластин, коллаген и другие необходимые белковые структуры и межклеточный матрикс.
Другой способ уплотнения кожи — использование собственного жира. Жировая эмульсия способствует обновлению и образованию новых фибробластов.