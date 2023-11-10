ФОТО | Готовимся к праздникам! Смотрите, кто пришел на презентацию новой рождественской коллекции Villeroy & Boch

Многие люди не представляют зимние праздники без рождественской посуды от Villeory & Boch, поэтому фирма старается каждый год порадовать новыми коллекциями.В этом году появилась специальная рождественская коллекция для тех, кто ценит скандинавский минимализм - полностью белая посуда с рождественскими элементами.