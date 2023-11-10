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10.11.2023, 07:50

ФОТО | Готовимся к праздникам! Смотрите, кто пришел на презентацию новой рождественской коллекции Villeroy & Boch

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Jõuluhommik Villeroy & Bochiga
Jõuluhommik Villeroy & Bochiga
ФОТО: Rene Lutterus

Уже не слишком рано начинать готовится к Рождеству! 8 ноября в Kaubamaja прошел задорный бранч, на котором была представлена новая рождественская коллекция посуды от Villeroy & Boch.

Многие люди не представляют зимние праздники без рождественской посуды от Villeory & Boch, поэтому фирма старается каждый год порадовать новыми коллекциями.В этом году появилась специальная рождественская коллекция для тех, кто ценит скандинавский минимализм - полностью белая посуда с рождественскими элементами.

Конечно же, традиционная коллекция в рождественских цветах тоже в продаже.

Смотрите, как прошла презентация!

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RusDelfi
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