10.11.2023, 07:50
ФОТО | Готовимся к праздникам! Смотрите, кто пришел на презентацию новой рождественской коллекции Villeroy & Boch(5)
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Уже не слишком рано начинать готовится к Рождеству! 8 ноября в Kaubamaja прошел задорный бранч, на котором была представлена новая рождественская коллекция посуды от Villeroy & Boch.
Многие люди не представляют зимние праздники без рождественской посуды от Villeory & Boch, поэтому фирма старается каждый год порадовать новыми коллекциями.В этом году появилась специальная рождественская коллекция для тех, кто ценит скандинавский минимализм - полностью белая посуда с рождественскими элементами.
Конечно же, традиционная коллекция в рождественских цветах тоже в продаже.
Смотрите, как прошла презентация!