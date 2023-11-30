Какие процедуры для красоты нужно сделать за месяц до Нового года

До самого главного праздника в году осталось меньше 8 недель, а это значит, что всем женщинам, желающим стать неотразимой за короткий срок, пора записываться на самые эффективные бьюти-процедуры. Не откладывайте поход в салон на две последние недели — начинать надо уже сейчас! Это подтверждает и косметолог Татьяна Стрыгина, вместе с которой мы составили список главных бьюти-манипуляций, на которые стоит записаться в ближайшие дни.

За месяц до Нового года специалист советует прибегать исключительно к неагрессивным аппаратным методикам, чтобы кожа успела восстановиться.

„RF-лифтинг, или игольчатый RF-лифтинг, отлично подойдет для данного срока и заметно разгладит кожу. Можно попробовать и SMAS-лифтинг. В данном случае эффект тоже будет накапливаемый, но уже через месяц вы увидите заметный лифтинг в тех зонах, где была проведена процедура. Ближе чем за месяц можно делать лишь еще более щадящие процедуры, например фотоомоложение. А вот от агрессивных (химический пилинг, лазерная шлифовка кожи, мезотерапия, пластические операции) желательно отказаться, потому что после них требуется более длительное восстановление“, — рассказала Татьяна.

Также, по мнению врача, отлично подойдут инъекционные процедуры — препараты ботулинотерапии. Чтобы перевести мышцы из гипертонуса в норму и убрать негативные морщины, следы возраста на лице, желательно сделать несколько „волшебных“ уколов. Ведь в глаза сразу бросается хмурое межбровье, не всегда красящие женщин лучики вокруг глаз, опущенные углы губ. Все это с легкостью уберет контурная пластика. Но не бойтесь такого громкого названия. Эту стандартную процедуру смело можно делать как раз за месяц до праздника — от возникших гематом и отечности к 31 декабря ничего не останется.

Какую конкретно зону лица делать — решать вам. Самыми популярными на сегодняшний день являются формирование скул и губ, проработка филлерами на основе гиалуроновой кислоты морщин вокруг глаз, на лбу и в межбровье: