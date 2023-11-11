Фармацевт дает советы: как справиться со стрессом и поддержать психическое здоровье

По мнению фармацевта, контролируемое потребление перенасыщенного информационного пространства и ограничение чтения грустных новостей помогает контролировать негативные эмоции. Также важно следовать основным истинам здорового образа жизни, таким как сбалансированное питание, достаточный отдых и сон и, конечно же, избегать вредных для здоровья психических ядов.

Каждый может поддержать свое психическое здоровье разумно сбалансированным образом жизни, где помимо повседневных обязанностей есть место физическим упражнениям, приятному общению с друзьями и родственниками, здоровому образу жизни, достаточному отдыху и позитивному мировоззрению. „Вам не обязательно бежать марафон, но вы можете совершать хотя бы получасовую прогулку каждый день или несколько раз в неделю более активно заниматься любимым видом спорта“, — подчеркивает Оямаа необходимость умеренных физических нагрузок.

„С психическими расстройствами сталкиваются все, кто испытывает сильный стресс на работе или учебе, поэтому среди взрослого населения широко распространены депрессивные и тревожные расстройства. Тревожная статистика показывает, что особенному риску подвергаются молодые люди в возрасте 18-29 лет. Очень важно заметить рядом с собой уязвимого молодого человека и поддержать его“, - напоминает Оямаа.

Оямаа отмечает, что вам следует беспокоиться, если вышеупомянутые симптомы возникают неоднократно и постоянно, поскольку длительный психический стресс в какой-то момент отразится и на физическом здоровье.

По словам фармацевта, психические расстройства в Эстонии, несомненно, недостаточно диагностируются, несмотря на то, что симптомы, указывающие на них, широко распространены в обществе. „Наиболее типичными симптомами нарушений психического здоровья являются быстрая утомляемость, слабость, снижение концентрации внимания и работоспособности. Если вас беспокоит высокая чувствительность к ситуациям, которая проявляется в виде легко возникающей раздражительности, а затем и в тревожности, резкой смене настроения, общем ухудшении трудоспособности, отсутствии интереса и радости, неспособности радоваться жизни, то пора что-то делать. „, - подчеркивает Оямаа.

„Чтение или изучение чего-то нового и интересного время от времени сохраняет дух свежим. Тело поддерживается различными релаксирующими или дыхательными упражнениями, снимающими напряжение, а поход на массаж также оказывает освежающее действие на многих людей“, — приводит он примеры занятий, которые каждый человек может использовать для поддержания своего психического здоровья ежедневно.

Витамины и натуральные средства могут помочь

Дефицит витаминов и минералов может способствовать проблемам психического здоровья. „Магний, калий и витамины группы B являются важными минералами для нервной системы. Также в нашем северном климате, особенно в осенне-зимний сезон, важно иметь в организме достаточное количество витамина D“, — объясняет фармацевт Оямаа.

Как правило, в ассортименте аптек имеется достаточно широкий ассортимент пищевых добавок, где уже собраны все необходимые витамины и минералы. В аптеках продаются также успокаивающие и способствующие сну таблетки и настойки, а также ряд известных травяных чаев.

„В случае распространенных проблем со сном хорошо помогает собственный гормон организма мелатонин, который способствует засыпанию и создает возможность дольше спать. Также стоит попробовать методы, вообще не связанные с лекарствами, которые доказали свою эффективность, например, закаливать себя чередованием холодного и теплого душа или проводить достаточное количество времени на свежем воздухе в течение дня“, - говорит Оямаа.

При появлении проблем с психическим здоровьем в первую очередь могут помочь корректировка образа жизни и природные средства, но если симптомы сохраняются в течение длительного времени, не стоит стыдиться обратиться к врачу.

„Следует немедленно обратиться к врачу, если у человека возникают мысли о членовредительстве или длительное состояние, при котором он апатичен к повседневной деятельности, воспринимает жизнь как бессмысленную или постоянно грустен или агрессивен“, - заключает фармацевт.