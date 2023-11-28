Как заниматься сексом во время месячных: 6 главных советов

Даже в голливудских фильмах поголовно вырезаются сцены, где герои замаются любовью во время критических дней. Например, из „50 оттенков серого“ режиссер вырезал сцену, где перед близостью мистер Грей вынимает тампон из Анастейши, посчитав эту сцену отвратительной.

А как обстоят дела в обычной жизни? К сожалению, так же как и в кино. Многие мужчины считают, что заниматься сексом во время критических дней — это постыдное извращение. А девушки, чувствующие повешение либидо в этот период считают, что с их организмом творится что-то неладное. Ведь кто в здравом уме захочет секса во время менструации?

На самом деле ничего страшного в желании близости нет, а мужчина уж точно не сможет заразиться чем-то от попадания крови на половой орган. Некоторые пары, которые все же практикуют ласки во время критических дней утверждают, что, наоборот, испытывают намного больше удовольствия, нежели при сексе в другой период. И этому есть научное объяснение. Оказывается, что в начале месячных уровень эстрогена — гормона, который влияет за удовольствие в организме женщины, достигает своего максимума. Девушка может расслабиться и полностью отдаться процессу, конечно, это сказывается и на возбуждении партнера.

Как заниматься сексом во время менструации?

Чтобы ваша постель не выглядела, как место жестокого убийства, нужно хорошо подготовиться к процессу. Во-первых, никаких белых простыней, выберите темное, а лучше, черное шелковое постельное белье. Во-вторых, можно запастись специальными тампонами (обычный использовать категорически запрещено) или менструальными чашами.

Очень важно выбрать место для близости. Вспомните, что кроме спальни есть душевая кабинка или ванна, а эти места как нельзя лучше подходят для любовных утех во время менструации.