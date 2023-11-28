Как заниматься сексом во время месячных: 6 главных советов(2)
Образ месячных в современном культуре до сих пор сопряжен с ужасными стереотипами. Менструальная кровь считается многими чем-то нечистым или даже заразным. А сами девушки во время менструации ассоциируются либо с образом раненого бойца, который лежит на последнем издыхании в позе эмбриона. Либо с ведьмой в третьем поколении, которая готова наслать порчу на каждого, кто сейчас же не принесет ей шоколадное мороженное с лимонным сиропом, пишет Wday.
Даже в голливудских фильмах поголовно вырезаются сцены, где герои замаются любовью во время критических дней. Например, из „50 оттенков серого“ режиссер вырезал сцену, где перед близостью мистер Грей вынимает тампон из Анастейши, посчитав эту сцену отвратительной.
А как обстоят дела в обычной жизни? К сожалению, так же как и в кино. Многие мужчины считают, что заниматься сексом во время критических дней — это постыдное извращение. А девушки, чувствующие повешение либидо в этот период считают, что с их организмом творится что-то неладное. Ведь кто в здравом уме захочет секса во время менструации?
На самом деле ничего страшного в желании близости нет, а мужчина уж точно не сможет заразиться чем-то от попадания крови на половой орган. Некоторые пары, которые все же практикуют ласки во время критических дней утверждают, что, наоборот, испытывают намного больше удовольствия, нежели при сексе в другой период. И этому есть научное объяснение. Оказывается, что в начале месячных уровень эстрогена — гормона, который влияет за удовольствие в организме женщины, достигает своего максимума. Девушка может расслабиться и полностью отдаться процессу, конечно, это сказывается и на возбуждении партнера.
Как заниматься сексом во время менструации?
Чтобы ваша постель не выглядела, как место жестокого убийства, нужно хорошо подготовиться к процессу. Во-первых, никаких белых простыней, выберите темное, а лучше, черное шелковое постельное белье. Во-вторых, можно запастись специальными тампонами (обычный использовать категорически запрещено) или менструальными чашами.
Очень важно выбрать место для близости. Вспомните, что кроме спальни есть душевая кабинка или ванна, а эти места как нельзя лучше подходят для любовных утех во время менструации.
Самый распространенный миф, который связан с сексом во время критических дней — предохраняться необязательно, ведь забеременеть невозможно. Хотя кровотечение вызвано отделившийся от тела неоплодотворенной яйцеклетки, риск увидеть заветные две полоски на тесте все равно высок. Интересный момент, вы знали, что сперматозоиды, попавшие в организм женщины могут оплодотворить яйцеклетку на третий и четвертый день.
Также секс без презерватива повышает риск возникновений инфекций, ведь во время месячных шейка матки приоткрыта, а значит вредоносные бактерии смогут быстрее попасть в организм.
В заключении назовем позы, которые больше всего подойдут для любовных утех в период критических дней. Вы должны пониматься, что период критических дней лучше избегать активных действий и глубокого проникновения, поэтому лучше всего подойдут позы „миссионерская“ и „ложки“.
А еще менструация — это отличная причина, чтобы разнообразить свою сексуальную жизнь и попробовать новые виды ласк с использованием рук и игрушек.