Как получить оргазм, если вы его никогда не испытывали — это должна знать каждая(8)
Зачастую оргазм становится своеобразным маркером хороших отношений в паре. Но иногда при полном взаимопонимании в жизни, в спальне случается полный разлад.
Часто виной тому становится женская неспособность получить оргазм, преодолеть которую мужчина не в состоянии, как бы ни старался. О том, почему так случается и как решить эту проблему, WDay рассказала сексолог и секс-коуч Екатерина Любимова.
Что такое оргазм?
Оргазм — это не только кульминация сексуального возбуждения, но и вечный камень преткновения для большого количества женщин. Часто женщины, испытывающие проблемы с достижением оргазма во время интимной близости, считают, что эта проблема носит исключительно физиологический характер.
Но на самом деле наступление или не наступление оргазма в большей степени зависит от силы эмоционального напряжения и эротической фантазии, чем от физиологии. В механике сексуального возбуждения психика и впечатления играют, пожалуй, главную роль. И поэтому, даже если у вас не развиты эрогенные зоны, оказавшись в подходящей ситуации, вы можете испытать ярчайший оргазм.
Что влияет на способность получить оргазм?
Техническая сторона секса, его исполнение, конечно, играют не последнюю роль в способности получить оргазм с партнером; однако психологическая сторона процесса для женщин гораздо важнее. Возможность достигать пика удовольствия связана с отношением к своей фигуре, восприятию себя, своей личности, своего тела и темы секса.
За способность получать оргазм у женщин отвечает психика, которая может быть угнетена стеснением, лишними мыслями или табу. Женщина открыта для ярких эмоций только тогда, когда полностью отдается процессу и отпускает контроль над собой.
Оргазм — это главный приз от тела в ответ на любовь к нему и желание получать сексуальное удовольствие. Без психологической открытости никакие, даже самые изысканные техники не будут способствовать получению наслаждения.
Но не стоит забывать и об „инструментальной“ части — женщинам нужно развивать свои эрогенные точки, внешние и внутренние (точки во влагалище), используя для этого специальные секс-игрушки.
Почему я ни разу не испытывала оргазма?
Обратите внимание, что наедине с собой, в процессе мастурбации, достичь оргазма легко и просто. А во время близости с партнером в женщинах зачастую включается непроизвольный контроль над телом, над своим поведением, лицом и эмоциями, что совсем не способствует получению наслаждения.
Женщинам, испытывающим сложности с раскрепощением во время секса, необходимо учиться преодолевать состояние замкнутости. Для этого можно обратиться к специалисту по интимной психотерапии или посетить тренинг по пробуждению оргазма, на котором в числе прочего учат отключать контроль и мысли и полностью растворяться в ощущениях.
Разрабатывая программу такого тренинга, я уделила особое внимание способам накопления и усиления возбуждения во время секса. Они позволяют гарантированно дойти до пиковой точки, если нет никаких внутренних препятствий.
Как отличить оргазм от просто экстаза?
Как отличить оргазм от просто экстаза — весьма актуальный вопрос для тех женщин, которые еще ни разу не достигали кульминации. Принято отвечать, что это довольно просто понять интуитивно, поскольку оргазм невозможно спутать ни с чем другим. С этим ответом сложно поспорить.
Физиологически оргазм — это происходящее спонтанно сжатие и разжатие вагинальных мышц и последующее физическое расслабление и удовольствие. В то время как экстаз — это просто приятное ощущение. В общем, золотое правило таково: если нет уверенности, что оргазм был, то, скорее всего, его просто не было.
Как испытывать оргазм регулярно?
Желающим испытывать оргазм регулярно не стоит пренебрегать различными типами стимуляции, ведь оргазм не обязательно связан с вагинальным сексом. Если партнер не довел вас до пика в процессе соития, попросите его о продолжить ласки руками, орально или с помощью секс-игрушек. Если же вы испытываете оргазм, но не так часто, как хотелось бы, стоит озаботиться развитием чувствительности таких зон, как точка G.
Оргазм часто вызван стимуляцией клитора, и чтобы испытывать его вагинально, необходимо применять особые техники переноса. Если у вас нет физиологической привязки оргазма к нахождению полового члена внутри — с какой стати организм должен реагировать должным образом?
Возможно ли сделать оргазм ярче? Как?
Ощущения от оргазма можно сделать ярче, если стимулировать две зоны одновременно. Например, можно прибегнуть к анальной стимуляции, которая добавит сексу развратности. Однако есть и другие методы, которым невозможно научиться, листая журнал или советуясь с подругами.
Опытные секс-коучи на очном занятии учат „включать“ во время секса сразу несколько эрогенных зон. Эти техники позволяют испытывать целую гамму эмоций, получая от секса гораздо больше наслаждения. Также ощущения будут ярче, если разнообразить свою сексуальную жизнь, ввести в нее больше способов удовлетворения друг друга. Например, новые техники орального секса точно добавят ярких красок в вашу сексуальную жизнь!
Чем полезен оргазм?
Оргазм — это, пожалуй, самое значительное по интенсивности чувство в жизни, не считая просветления от медитации. Несомненно, главная польза от него в возникающем чувстве удовлетворенности. В напряженном графике жизни, когда женщины вынуждены метаться между работой и отдыхом, важно научиться испытывать удовлетворение и расслабленность.
Какой смысл иметь хорошую работу, если она мешает наслаждаться жизнью? Личная жизнь, интимная ее сторона — это самое сокровенное, что есть у человека, это процесс, требующий максимальной открытости. Если работа не подходит, ее можно сменить; если не подходит партнер — можно начать новые отношения.
А вот если в жизни нет удовлетворения — приходится менять жизнь. Потому что гармоничная половая жизнь — это то ядро, тот опыт приятных чувственных наслаждений, который и является неприкосновенным запасом позитива для того, чтобы преодолеть любые трудности в жизни.