Как получить оргазм, если вы его никогда не испытывали — это должна знать каждая

Часто виной тому становится женская неспособность получить оргазм, преодолеть которую мужчина не в состоянии, как бы ни старался. О том, почему так случается и как решить эту проблему, WDay рассказала сексолог и секс-коуч Екатерина Любимова.

Что такое оргазм?

Оргазм — это не только кульминация сексуального возбуждения, но и вечный камень преткновения для большого количества женщин. Часто женщины, испытывающие проблемы с достижением оргазма во время интимной близости, считают, что эта проблема носит исключительно физиологический характер.

Но на самом деле наступление или не наступление оргазма в большей степени зависит от силы эмоционального напряжения и эротической фантазии, чем от физиологии. В механике сексуального возбуждения психика и впечатления играют, пожалуй, главную роль. И поэтому, даже если у вас не развиты эрогенные зоны, оказавшись в подходящей ситуации, вы можете испытать ярчайший оргазм.

Что влияет на способность получить оргазм?

Техническая сторона секса, его исполнение, конечно, играют не последнюю роль в способности получить оргазм с партнером; однако психологическая сторона процесса для женщин гораздо важнее. Возможность достигать пика удовольствия связана с отношением к своей фигуре, восприятию себя, своей личности, своего тела и темы секса.

За способность получать оргазм у женщин отвечает психика, которая может быть угнетена стеснением, лишними мыслями или табу. Женщина открыта для ярких эмоций только тогда, когда полностью отдается процессу и отпускает контроль над собой.

Оргазм — это главный приз от тела в ответ на любовь к нему и желание получать сексуальное удовольствие. Без психологической открытости никакие, даже самые изысканные техники не будут способствовать получению наслаждения.

Но не стоит забывать и об „инструментальной“ части — женщинам нужно развивать свои эрогенные точки, внешние и внутренние (точки во влагалище), используя для этого специальные секс-игрушки.

Почему я ни разу не испытывала оргазма?