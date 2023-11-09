ФОТО | В ювелирном магазине Grenardi прошла встреча с дизайнером с мировым именем Лаурой Бичего

В ходе встречи Лаура поделилась своей мечтой о революции в концепции ювелирных изделий. По ее мнению ювелирные изделия должны сочетаться со всеми аспектами образа жизни. Именно это вдохновляет художницу создавать украшения, которые изменяют свою форму и приспосабливаются к разным ситуациям и событиям, оставаясь при этом узнаваемыми и удобным и легкими.

„В Эстонии много красивых женщин, которые запоминаются своим стилем и вниманием к деталям, что идеально сочетается с умеренным, матовым сиянием изделий Nanis. В Эстонии женщины также следят за последними трендами, и именно здесь популярны наши последние изделия, из которых можно создать и чокер, и ожерелье, и браслет,“ - рассказала Лаура Бичего о новой коллекции Nanis. По ее словам, все встречи с северными поклонниками бренда были очень приятными.

Бренд Nanis родом из региона Венето в Италии. Украшения Nanis характеризует особый метод гравировки, придающий золоту матовый блеск. Поверхностная отделка украшений NANIS позволяет свету проникать глубоко в металл, излучая теплое сияние через каждую деталь и делая каждое изделие особенными.

По словам исполнительного директора Grenardi Юлии Шандры, приезд в Эстонию таких выдающихся звёзд ювелирного искусства - это хороший признак зрелости местного рынка и увеличившейся покупательской способности:

„За десятилетия мы привыкли видеть, что украшения, созданные из золота и драгоценных камней, скорее имеют классический, традиционный дизайн. Но Nanis меняет этот шаблон. Тонкое чувство современных трендов и вкус бренда привносит современный дизайн в мир золота и драгоценных камней. Мы очень рады, что жители Эстонии смело экспериментируют и открыты новому и в сфере брэндовых украшений.“