В какое время суток секс будет самым жарким? Ученые нашли ответ!

Когда наше желание на пике?

В 2018 году в издании Frontiers in Psychology было опубликовано исследование, в рамках которого исследовалось время наибольшей и наименьшей активности женского и мужского либидо.

Результаты обескураживают: больше всего мы хотим друг друга в строго противоположные временные отрезки. Так, у женщин пик желания – это вечер, а у мужчин наоборот, утро.

При этом большинство пар, участвовавших в исследовании, отметили, что предпочитают заниматься сексом в промежутке между 21 часом и полуночью. Но, хотя это и верно логистически, это практически гарантия самых низких ощущений из возможных: до пика мужского либидо еще далеко, а женское либидо, хоть и находится рядом с высшей точкой, скорее всего, ослаблено усталостью от работы и домашних дел.

И хотя эксперты называют секс одним из самых эффективных способов снять стресс и расслабиться перед сном (если у вас нарушения сна, бессонница или просто высокий уровень ежедневного стресса, вечерние занятия любовью, скорее всего, пойдут вам на пользу), ощущения, которые переживают оба партнера, скорее всего, будут далеки от максимальных.

Что же касается утреннего секса, то он может быть хорош для мужчины, а вот чтобы женщина получила удовольствие, придется приложить больше усилий, чем обычно. Понадобится более длительная прелюдия, да и сам секс, скорее всего, займет больше времени – если, разумеется, вы заинтересованы в том, чтобы оргазм получили оба.

Так какое время – самое удачное?

Разумеется, правильный ответ: то, когда вам захочется. Но если вы готовы ориентироваться на суточные циклы и биоритмы, то самое благоприятное время – 15 часов. К этому моменту уровень кортизола у женщин достаточно высок, чтобы они чувствовали возбуждение и энергию, а уровень тестостерона у мужчин слегка снижается, что делает их более эмоциональными и чувствительными (но при этом уровень мужского гормона достаточно высок для хорошего либидо и сильной эрекции).