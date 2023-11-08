Запах секса: 5 ароматов, которые повышают женское либидо

Никаких феромонов: только натуральные (и очень знакомые) ароматы, пишет „Леди“.

Сыр и вино

Не только идеальная пара для свидания, но и серьезное возбуждающее средство.

Ученые утверждают, что аромат выдержанного сыра и насыщенного вина (лучше всего подойдут красные) подстегивают наше либидо, потому что напоминают аромат специфических гормонов, которые высвобождаются, когда мы занимаемся сексом.

Кстати, для веганов или тех, кто просто не любит сыр есть альтернатива – сельдерей и репа. Нет, мы не шутим.

Яблочный пирог

Мы не будем шутить про старый фильм, в котором с яблочным пирогом творили полное непотребство, мы просто приведем здесь результаты исследования, проведенного организацией Smell and Taste Treatment Foundation: у 24% участниц эксперимента, как следует понюхавших аромат домашнего пирога с яблоками, повышалась чувствительность половых органов.

Начинается сезон шарлоток – будьте осторожны. На всякий случай.

Грейпфрут и огурец

Именно так – в паре: аромат грейпфрута влияет на наше чувство счастья и ощущения безопасности (очень важно для женского либидо и способности в итоге получить оргазм), а огуречный запах усиливает циркуляцию крови в половых органах на целых 13%.

Аромат свежескошенной травы

Честно говоря, мы не очень понимаем, зачем еще и сексом заниматься: запах свежей летней травы, только-только срезанной газонокосилкой, сам по себе может довести до оргазма.

Ладно-ладно, мы шутим. А вот господа исследователи вполне серьезны: по их мнению, аромат скошенной травы ассоциируется у нас с отпуском, беззаботностью и счастьем, а потому помогает быстро настроиться на нужный лад.

Лаванда

Знаменитые антистрессовые свойства лаванды пригодятся и здесь: как известно, нет лучшего убийцы либидо, чем чувство тревоги. А запах лаванды помогает успокоиться, расслабиться и настроиться на большое удовольствие.