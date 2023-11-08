3 совета, которые помогут держать расходы под контролем в период праздников
Период праздников уже почти наступил, и Maxima приготовила нечто особенное для вас и самых маленьких членов семьи. На этой неделе на игрушки (кроме Lego) действует скидка 40 %, а это значит, что сейчас идеальное время, чтобы начать готовиться к праздникам. Время праздников должно приносить радость, однако увеличение расходов может вызвать стресс. Поэтому важно разумно управлять своим бюджетом и начинать планировать расходы заранее. Мы поделимся тремя полезными советами, которые помогут вам держать под контролем свои расходы во время праздников.
Составьте список покупок заранее!
Первый шаг к тому, чтобы держать расходы под контролем, – это планирование. Спросите детей об их предпочтениях, рассмотрите подходящие альтернативы и составьте список. Определите общий бюджет подарков для семьи. Такой подход поможет вам избежать импульсивных покупок и придерживаться запланированных расходов.
Следите за скидками и начинайте охоту за вещами из списка!
Если у вас есть список, вам также будет легче начать отслеживать скидки. Чем раньше вы начнете делать покупки, тем лучше вы сможете приурочить их к рекламным кампаниям. В Maxima в период с 7.11 по 13.11 на все игрушки (кроме Lego) действует скидка 40 %. Это прекрасная возможность пойти в магазин со списком и найти необходимые подарки по более низкой цене. Ознакомиться с выбором игрушек можно ЗДЕСЬ.
Рассмотрите вариант самодельных и креативных подарков!
Иногда самые ценные подарки – это те, которые сделаны с любовью и заботой. Не ограничивайтесь купленными в магазине игрушками, подумайте и о самодельных индивидуальных подарках. Это не только поможет вам сэкономить деньги, но и придаст подаркам душевную ценность. В Maxima вы также найдете все необходимое для творческого подарка. Почему бы не купить простую рубашку или тапочки и самому оформить их дизайн.
Подготовьте список покупок, следите за выгодными предложениями и экономьте, чтобы вам было легче в рождественский месяц. Выбирайте выгодную продовольственную корзину и совершайте покупки в Maxima, ведь там вы найдете все необходимое для праздников. Каждую неделю появляются сотни выгодных предложений, поэтому следите за ними, чтобы максимально выиграть в цене! Ознакомиться с лучшими предложениями Maxima этой недели можно ЗДЕСЬ.