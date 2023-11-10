Пять врагов печени: что разрушает наш самый важный орган

Жировая болезнь печени, известная в медицине как неалкогольная жировая болезнь печени — довольно распространенная проблема, однако ее часто недооценивают. Проблема возникает, когда жир накапливается в клетках печени. Это приводит к нарушениям функции печени и может привести к серьезным проблемам со здоровьем. Хотя генетика и метаболические факторы играют свою роль, некоторые привычки образа жизни значительно увеличивают риск ожирения печени.

Диета

Диета с высоким содержанием вредных жиров, рафинированного сахара и чрезмерным количеством калорий является одним из основных факторов, способствующих жировому заболеванию печени. Чрезмерное потребление сладких напитков, обработанных пищевых продуктов и фастфуда может привести к отложению жира в печени. Фруктоза, которую раньше считали здоровой альтернативой сахару, вызывает особую тревогу, ведь ее печень метаболизирует в жир. А такие продукты есть на полках, фруктозу можно найти в кукурузном сиропе и других составляющих сладостях. Альтернативой станет диета, богатая фруктами, овощами, нежирными белками и цельнозерновыми продуктами.

Сидячий образ жизни

Отсутствие физической активности — еще одна привычка образа жизни, которая увеличивает риск ожирения печени. Регулярные физические упражнения помогают регулировать массу тела и улучшают чувствительность к инсулину. Когда люди ведут малоподвижный образ жизни, у них больше шансов развить ожирение и резистентность к инсулину, которые тесно связаны с ожирением печени. Физическая активность, даже умеренная, может значительно снизить риск ожирения печени.

Чрезмерное употребление алкоголя