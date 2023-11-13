Памятка „11 шагов к здоровью“: что делать, если вы обнаружили у себя симптомы рака
Растерянность, страх и непонимание — эти эмоции испытывают почти все люди, которые обращаются ко мне при подозрении на злокачественную опухоль. Они не знают, что делать и в какой последовательности, а главное — куда следует обращаться. Уредитель общества взаимопомощи онкологических пациентов „Par Dzīvot/Про Жить“ Юлия Шкарапут предлагает четкий план действий.
Зеленый коридор
Если у вас подозревают злокачественную опухоль, напомните вашему семейному врачу о возможности зеленого коридора — системе, призванной максимально быстро диагностировать рак: можно будет попасть к онкологу любой специализации и пройти все необходимые обследования в течение 10 рабочих дней. Знайте, что опухоль в некоторых случаях очень быстро растет, и промежуток времени между подозрением на злокачественное новообразование и лечением должен быть максимально коротким.
Препараты
Государство обеспечивает первой линией лекарств для химиотерапии (кроме небольшой суммы, которую оплачивает пациент), обследованиями (какую-то часть покрывает сам пациент), лучевой терапией и операцией. Первая линия лекарств — это эффективные и известные медикаменты, включенные в протокол для лечения определенного типа рака. В список компенсируемых препаратов с большой задержкой и скрипом попадают новые лекарства. Поэтому, если у вас есть возможность самому платить, уточните у доктора, может ли он предложить эффективные некомпенсируемые медикаменты по вашему типу рака.
Фокус внимания на себя
Не перенимайте чужой опыт, особенно негативный, и не впечатляйтесь болтовней в очередях или рассказам других людей. Рак раку рознь, эффективность терапии очень индивидуальна. Факторов, которые влияют на результативность лечения, очень много — возраст, наличие других хронических заболеваний, состояние здоровья, стадия, наследственный фактор и тип рака. Даже типов известного и часто встречающегося рака груди несколько и они имеют свои нюансы в протоколе лечения и в эффективности полного излечения. Онкологи к каждому пациенту должны подходить индивидуально.
Будьте „активным пациентом“
Участвуйте в своем лечении, задавайте вопросы врачу, а также выстройте с ним отношения. Знайте свои права и протокол лечения. В то же время доверяйте доктору. Он много лет учился своей профессии, он обязан постоянно повышать квалификацию, вероятнее всего, у него многолетний опыт, он уж точно профессиональнее любого „гугла“ и знает больше вашей соседки, даже если у нее все было так же. Увы, не все врачи такие. Если у вас есть сомнения в компетентности специалиста и категорически не складывается коммуникация — ищите своего специалиста и уходите лечиться в другую клинику.
Только назначенные лекарства
Не применяйте во время лечения никакие другие препараты, настойки, чаи и витамины. Все методы лечения нетрадиционных специалистов оставьте им самим и для лечения легких простуд. Каждую таблетку нужно согласовывать с лечащим врачом-онкологом. Важно не навредить себе и не стимулировать свою опухоль расти дальше, что часто делают препараты нетрадиционной медицины.
Питание
Узнайте у доктора особенности диеты, распорядка дня, а также лечебные рекомендации. Соблюдайте их.
Движение — жизнь
Старайтесь больше двигаться, желательно на свежем воздухе. В настоящее время реабилитологи рекомендуют двигаться и заниматься посильной физической нагрузкой, потому что таким образом снижаются побочные эффекты химиотерапии и улучшается распространение препаратов по организму.
Параллельная реабилитация
В каждой больнице есть кабинеты эрготерапевтов, диетологов и психологической помощи. Государство компенсирует 10 занятий с реабилитологом и 10 посещений психолога людям с онкологическими заболеваниями.
Сосредоточьтесь на здоровье
Избавьтесь от вредных привычек и старайтесь вести здоровый образ жизни — это правильное питание, физическая активность и режим сна.
Психологическая поддержка
Много ее точно не бывает. Просите помощи и понимания в семье, у друзей, психолога и в пациентских организациях. В Латвии есть некоммерческие общества, которые разными способами помогают больным раком. Они предоставляют информационную и эмоциональную помощь.
Сохраняйте надежду
Вдохновляйтесь историями выздоровления. Пишите планы на год и ставьте цели. Объясняйте себе, что вам есть ради чего жить дальше, а болезнь — это всего лишь этап, через который нужно пройти.