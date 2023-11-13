Памятка „11 шагов к здоровью“: что делать, если вы обнаружили у себя симптомы рака

Зеленый коридор

Если у вас подозревают злокачественную опухоль, напомните вашему семейному врачу о возможности зеленого коридора — системе, призванной максимально быстро диагностировать рак: можно будет попасть к онкологу любой специализации и пройти все необходимые обследования в течение 10 рабочих дней. Знайте, что опухоль в некоторых случаях очень быстро растет, и промежуток времени между подозрением на злокачественное новообразование и лечением должен быть максимально коротким.

Препараты

Государство обеспечивает первой линией лекарств для химиотерапии (кроме небольшой суммы, которую оплачивает пациент), обследованиями (какую-то часть покрывает сам пациент), лучевой терапией и операцией. Первая линия лекарств — это эффективные и известные медикаменты, включенные в протокол для лечения определенного типа рака. В список компенсируемых препаратов с большой задержкой и скрипом попадают новые лекарства. Поэтому, если у вас есть возможность самому платить, уточните у доктора, может ли он предложить эффективные некомпенсируемые медикаменты по вашему типу рака.

Фокус внимания на себя

Не перенимайте чужой опыт, особенно негативный, и не впечатляйтесь болтовней в очередях или рассказам других людей. Рак раку рознь, эффективность терапии очень индивидуальна. Факторов, которые влияют на результативность лечения, очень много — возраст, наличие других хронических заболеваний, состояние здоровья, стадия, наследственный фактор и тип рака. Даже типов известного и часто встречающегося рака груди несколько и они имеют свои нюансы в протоколе лечения и в эффективности полного излечения. Онкологи к каждому пациенту должны подходить индивидуально.

Будьте „активным пациентом“