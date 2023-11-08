Бокал просекко с утра. Как выглядит „гламурное“ пьянство и чем оно опасно для женщин
В центре психиатрии и наркологии через окошко в двери палаты я вижу светловолосую женщину с красными, припухшими щеками и усталыми, грустными, пустыми глазами. Видно, что в молодости она была красавицей. Как выяснилось, врачом по образованию. Лежит она в так называемом остром отделении. „Потом, к сожалению, в психиатрическое отделение“, — говорит главный врач Сармите Скайда. Хотя чаще всего к алкогольной зависимости приводит многолетнее постоянное употребление алкоголя, есть и 18-, и 21-летние, у которых диагностирована алкогольная зависимость.
В детстве никто из нас не говорил: „Когда я вырасту, я стану алкоголиком!“ Но все мы знаем какую-нибудь красивую, успешную и состоятельную женщину, которая пьет слишком много или слишком часто. Скорее всего, она это отрицает и даже скрывает. Мы не будем советовать, как спасти других, а расскажем о том, как спасти себя.