Сатурн вышел из ретроградного движения! Астролог рассказывает, что жителям Эстонии принесет ноябрь

Положение Солнца дает меньше энергии, меньше шансов, что нам захочется начинать что-то новое, достигать новых высот.

Общительной Венере, отвечающий за баланс также не совсем уютно в знаке Весов. Переговоры выиграет тот, кто будет говорить по существу, опираясь на логику. Но возможно, нотки конфликта и повышенные тона будут частью переговоров. Особенно во второй половине месяца следует больше следовать принципу доверяй, но проверяй.

Несколько дней назад, лунные узлы Раху и Кету сменили знак и начали свой новый 18-летний цикл по знакам зодиака. Так как они движутся навстречу другим планетам, то для Раху, цикл начинается со знака Рыбы. Последние полтора года Раху и Кету сильно влияли на сферу отношений, возможно наши действия были преувеличены, даны обещания, которые сложно выполнить, многие решили начать новую жизнь, или сделать то, на что раньше не решались. Этот период дал нам возможность научиться отстаивать свою позицию, не нарушая границ партнера. Вы можете сами спросить себя, насколько вы справились с этой задачей.

Сейчас же, Раху перешел в знак Рыб. Это очень глубокий знак, философский, это то место, где стираются границы между реальностью и вымыслом, это место, где мы можем черпать информацию из общего информационного поля. Но также это и то место, где заканчивается зодиак, здесь мы подводим итоги и избавляемся от изживших идей, мировоззрения. Это место, где мы находимся наедине с собой и заглядываем себе в душу, и находим ответы изнутри. Задача Раху, направлять наше сознание вперед, он не дает нам застояться на месте, его девиз „Получи новый опыт любой ценой“. Соответственно, каждый из нас соприкоснется с параметрами Рыб в последующие полтора года. Самый негативный вариант это бегство от себя, нежелание анализировать поступки и последствия и как следствие, побег в иллюзию через алкоголь и наркотики.