5 предметов, которые нужно навсегда убрать из вашей спальни – для хорошего сна и секса

Любые гаджеты

Комната, в которой вы спите, должна быть местом, полностью свободным от гаджетов, пишет „Леди“.

Ноутбук, телевизор, смартфон – все это не должно пересекать порога этой комнаты.

Во-первых, синее излучение от экранов блокирует выработку мелатонина и может спровоцировать бессонницу. Во-вторых, просмотр новостей или даже любимого сериала – это дополнительное напряжение, которое мешает нашему мозгу расслабиться. А в-третьих, вы не представляете, сколько пар откладывают секс ради того, чтобы еще немножечко посидеть в телефоне. Не вступайте в их ряды.

Детские игрушки

Когда вы вместе и настроены на страстный секс, наткнуться на игрушку ребенка – последнее, что вам нужно. Вы можете оставаться родителями в остальные 20+ часов в сутки, но в этот конкретный момент будьте Любовниками – и никаких игрушек. Ну разве что только те, которые для взрослых.

Перекусы

Даже если вы предаетесь греху ночного или поздневечернего обжорства, делайте это в специально отведенных местах: на кухне или хотя бы в гостиной. Продукты не должны попадать в вашу спальню: во-первых, это негигиенично, во-вторых, плохо сказывается на ночном отдыхе.

И, кстати, может стать настоящим либидо-киллером для вашей половинки – подумайте об этом.

Беспорядок

Мама была права: спальню и правда надо содержать в чистоте и порядке.

Захламленное пространство и беспорядок могут стать серьезным фактором стресса даже в том случае, если вы вовсе не фанат чистоты.

Кроме того, разбросанные повсюду вещи могут напоминать вам о необходимости провести наконец большую уборку, а это точно не самые приятные мысли. В общем, пусть ваша спальня будет всегда чистой и аккуратной – сами заметите, насколько более крепким станет ваш сон.

Домашние питомцы

Да-да, мы замахнулись на святое. И дело не только в гигиене: кошка или собака, спящая в вашей кровати, скорее всего, будет мешать вам отдыхать по-настоящему крепко.