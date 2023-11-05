Красота и здоровье
05.11.2023, 09:15

Эстонский врач назвала домашние средства для облегчения течения вирусных заболеваний

 
ФОТО: Yurii_Yarema | Shutterstock

Наступила осень, и нас все чаще и чаще начинают тревожить различные вирусные инфекции, вызывающие насморк, кашель или боль в горле. Их в народе называют простудными заболеваниями, но вызывают их не само охлаждение, а различные вирусы. Так называемая простуда – это заболевание, которое проходит само и течение которого можно облегчить с помощью простых доступных домашних средств. Доктор Марье Оона подробнее рассказала о том, как в домашних условиях можно облегчить насморк, боль в горле, кашель, а также воспаление глаз.

Вирусная инфекция верхних дыхательных путей является самоизлечивающимся заболеванием. Иногда все симптомы исчезают в течение дня или двух, но в большинстве случаев для полного выздоровления требуется немного больше времени. Облегчить симптомы заболевания можно, но важно помнить, что сократить продолжительность болезни с помощью медикаментов и методов лечения невозможно. Исключением являются грипп и COVID-19, когда врач может назначить соответствующее лекарство входящим в группы писка пациентам по конкретным показаниям.

Симптомы простуды не проявляются сразу после заражения вирусом. Заболевание обычно развивается через несколько дней после заражения. Однако инфицированный человек становится заразным для окружающих уже в начальном, латентном периоде заболевания. Таким образом, источником заражения может быть внешне (еще) здоровый человек.

Обратите внимание! Антибиотики не лечат вирусные инфекции и бесполезны для лечения вирусных инфекций и предотвращения их осложнений!

Риск заражения вирусами можно снизить, если избегать тесного контакта с больными людьми, тщательно мыть руки несколько раз в день, проводить много времени на свежем воздухе и проветривать помещения. У большинства респираторных вирусных инфекций отсутствует возможность вакцинации, за исключением гриппа и COVID-19.

Что можно предпринять для облегчения насморка?

Насморк, или воспаление слизистой оболочки носа, — частый спутник в холодное время года для многих людей, особенно детей. Вирусный насморк — это самоизлечивающееся заболевание, которое обычно проходит в течение недели.

  • Прочистите нос солевым раствором.

  • Растворы и назальные спреи, содержащие поваренную или морскую соль, можно приобрести в аптеках. Вы также можете использовать безрецептурные лекарства для уменьшения отека слизистой оболочки (например, спреи или таблетки, уменьшающие отек). Они смягчают симптомы с затруднением носового дыхания, но при этом не лечат сам насморк. Лекарства следует принимать как можно более короткое время, и не более семи дней подряд.

  • Для высмаркивания используйте одноразовые носовые платки.

  • Проветривайте помещения и следите за тем, чтобы воздух в них был немного более влажным, чем обычно.

  • В помещении с сухим воздухом поставьте увлажнители или расстелите мокрые полотенца на радиаторе.

  • Чтобы лучше дышать ночью, поднимите изголовье своей кровати немного выше.

  • Если во время насморка у вас не повышается температура, можно смело выходить на улицу, поскольку прохладный воздух уменьшает отек слизистой носа.

Что можно предпринять для облегчения боли в горле?

В большинстве случаев причиной боли в горле является вирусная инфекция.

Наиболее распространенными вирусами, вызывающими воспаление в горле, являются риновирусы, вирусы гриппа и аденовирусы. Вместе с вирусным воспалением в горле обычно могут появиться и другие симптомы вирусной инфекции, такие как насморк, кашель, повышение температуры тела, недомогание. Вирусное воспаление в горле длится четыре-пять дней и проходит без специфического лечения.

  • Если у вас болит горло, вы можете принять парацетамол или ибупрофен.

  • Пить важно часто и в небольших количествах, это увлажняет слизистую горла. Подойдут как теплые, так и прохладные напитки (вода, чай с лимоном и медом, куриный бульон).

  • Пастилки и препараты, распыляемые на горло, не ускоряют выздоровление от заболевания, но снимают симптомы на короткий срок. Эти средства нельзя применять у детей младше семи лет.

Что можно предпринять для облегчения кашля?

Наиболее распространенной причиной кашля является вирусная инфекция верхних дыхательных путей, которая со временем проходит сама собой. В случае вирусного кашля антибиотики не помогают.

  • Прочистите нос и старайтесь поддерживать свободное дыхание через нос. Кашель может быть вызван секретом (слизью), попавшим из носа в горло и раздражающим его при насморке, или же тем, что горло пересыхает от дыхания через рот.

  • Пейте достаточное количество жидкости. Теплый (не горячий) напиток снимает раздражение горла и облегчает откашливание слизи. Можно приготовить чай из лекарственных растений.

  • Чтобы легче было дышать, лёжа в кровати, поднимите изголовье немного выше. Таким способом уменьшается проникновение секрета из носа в глотку.

  • Раздражение от кашля можно облегчить медом или сиропом от кашля.

  • Чтобы облегчить кашель, можно вдыхать водяной пар, вырабатываемый ингалятором, т. е. делать ингаляцию.

  • Нанесите гусиный жир на грудь или сделайте теплую ванну для ног.

  • Лекарства от кашля следует применять только по рекомендации врача.

Что можно предпринять для облегчения воспаления глаз?

При воспалении слизистой оболочки глаза белок глаза и внутренняя часть нижнего века становятся красными и может возникнуть жжение в глазах. Самой распространенной причиной воспаления глаз является вирусная инфекция – в этом случае также наблюдается насморк и кашель, а также водянистые выделения из глаз. Вирусное воспаление глаз проходит за семь-десять дней.

  • Тщательно мойте руки до и после очищения как своих глаз, так и глаз ребенка.

  • Для очистки глаз используйте мягкую ткань или косметические ватные диски, смоченные чистой кипяченой охлажденной водой или приобретенным в аптеке физиологическим раствором.

  • Глаз можно тереть только в одну сторону.

  • Для каждого протирания глаза используйте новую чистую ткань или новый ватный диск, поскольку глазные инфекции очень заразны!

  • Чаще меняйте полотенца и наволочки.

  • Раздражение глаз можно облегчить, приложив к глазу теплый компресс или искусственные слезы (продаются в аптеке без рецепта).

Оставить комментарий Читать комментарии
RusDelfi
Поделиться
Комментарии