Стевия и другие подсластители: эксперт рассказал о том, как они влияют на зубы

Стевия известна человечеству более полутора тысяч лет, чаще используется в виде консервантов. В ее лепестках содержится более сотни различных элементов, придающих сладкий вкус.

Фруктоза — это естественный сахар, присутствующий во многих фруктах, нектаре, меде и некоторых овощах. Она имеет сладкий вкус и считается природным подсластителем, поэтому часто используется для придания сладости пищевым продуктам. Фруктоза обладает большей сладостью по сравнению с обычным сахаром или глюкозой. В отличие от других сахаров, фруктоза не требует инсулина для своего переваривания, поэтому часто рекомендуется людям с диабетом.

Эритрит — натуральное низкокалорийное сладкое вещество. Оно имеет схожую с сахаром сладость, но содержит гораздо меньше калорий. Одно из основных преимуществ эритрита состоит в том, что он не оказывает влияния на уровень сахара в крови. Эритрит также считается безопасным для потребления в нормальных количествах. Многие страны признали его безопасной пищевой добавкой и одобрили его использование в различных продуктах. Он обычно используется в производстве. Но нужно помнить, что его нельзя употреблять в больших количествах. Это чревато пищевыми расстройствами.

Сахарин широко используется в пищевой промышленности вместо обычного сахара. Он имеет очень высокую сладость, но практически нулевую калорийность. Интересный факт: сахарин открыли в 1879 году, он один из самых старых искусственных подсластителей.

Аспартам используется в безалкогольных напитках, диетических продуктах, сладостях, жевательной резинке и других продуктах. Аспартам не содержит калорий и не повышает уровень сахара в крови, поэтому он часто рекомендуется людям с диабетом или проблемами с контролем веса. Но чрезмерное употребление может иметь побочные эффекты: головные боли, аллергические реакции и проблемы с пищеварительной системой. Важно помнить, что при потреблении аспартама следует соблюдать умеренность.