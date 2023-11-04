Стевия и другие подсластители: эксперт рассказал о том, как они влияют на зубы(1)
Сторонники здорового образа жизни все чаще отдают предпочтение сахарозаменителям, считая его более полезным вариантом. Но многие не задумываются о негативных последствиях на организм и забывают о здоровье своих зубов и влиянии сахарозаменителей на полость рта. Стоматолог Тимур Басыров рассказывает „Еве“ о натуральных подсластителях и их влиянии на зубы.
Зачем нужен сахарозаменитель, и какой он бывает?
Чаще всего люди отказываются от сахара в пользу здоровья или фигуры. Существуют два типа сахарозаменителей: натуральные и искусственные. Первые производятся из натурального сырья, а вторые состоят из химических соединений.
Популярные сладкие добавки
Стевия известна человечеству более полутора тысяч лет, чаще используется в виде консервантов. В ее лепестках содержится более сотни различных элементов, придающих сладкий вкус.
Фруктоза — это естественный сахар, присутствующий во многих фруктах, нектаре, меде и некоторых овощах. Она имеет сладкий вкус и считается природным подсластителем, поэтому часто используется для придания сладости пищевым продуктам. Фруктоза обладает большей сладостью по сравнению с обычным сахаром или глюкозой. В отличие от других сахаров, фруктоза не требует инсулина для своего переваривания, поэтому часто рекомендуется людям с диабетом.
Эритрит — натуральное низкокалорийное сладкое вещество. Оно имеет схожую с сахаром сладость, но содержит гораздо меньше калорий. Одно из основных преимуществ эритрита состоит в том, что он не оказывает влияния на уровень сахара в крови. Эритрит также считается безопасным для потребления в нормальных количествах. Многие страны признали его безопасной пищевой добавкой и одобрили его использование в различных продуктах. Он обычно используется в производстве. Но нужно помнить, что его нельзя употреблять в больших количествах. Это чревато пищевыми расстройствами.
Сахарин широко используется в пищевой промышленности вместо обычного сахара. Он имеет очень высокую сладость, но практически нулевую калорийность. Интересный факт: сахарин открыли в 1879 году, он один из самых старых искусственных подсластителей.
Аспартам используется в безалкогольных напитках, диетических продуктах, сладостях, жевательной резинке и других продуктах. Аспартам не содержит калорий и не повышает уровень сахара в крови, поэтому он часто рекомендуется людям с диабетом или проблемами с контролем веса. Но чрезмерное употребление может иметь побочные эффекты: головные боли, аллергические реакции и проблемы с пищеварительной системой. Важно помнить, что при потреблении аспартама следует соблюдать умеренность.
Цикламат также является сладителем и часто применяется в безалкогольных напитках, кондитерских изделиях, диетических продуктах и других товарах. Цикламат также не содержит калорий и добавляется в пищевые продукты для обеспечения сладкого вкуса без повышения уровня сахара в крови. Некоторые исследования поднимают вопросы о его безопасности и связывают его использование с возможным повреждением клеток и повышением риска развития рака мочевого пузыря. Однако данный вопрос требует дальнейших исследований для окончательных выводов.
Влияние сахарозаменителей на зубы
Глюкоза — основной источник энергии для организма, которая есть и в подсластителях. Она попадает в организм в разных вариантах, например, в составе простых и сложных углеводов. Сложные углеводы практически нейтральны для полости рта, а вот простые, например, в виде сахара, несут большую опасность для зубов и развития кариеса. Основная причина опасности — это то, что сахар начинает расщепляться еще в полости рта, меняется кислотность в полости рта.
Кислая среда является прекрасным условием для развития бактерий, которые, благодаря кислой среде, проще и быстрее попадают в ткани зуба и вызывают кариес — они размножаются и повреждают эмаль. Сначала формируются пятна, а потом уже и полости — так развивается кариес.Например, при чрезмерном приеме стевии может произойти нарушение микрофлоры полости рта, и из-за этого может начать развиваться кариес. Сахарозаменители имеют меньшую способность кариогенности по сравнению с обычным сахаром, так как они не являются источником питательной среды для бактерий в полости рта. Однако некоторые могут все равно вызывать проблемы для зубов:
Дефекты эмали. Постоянное употребление сахарозаменителей может вызывать появление трещин и дефектов на эмали зубов, что увеличивает риск развития кариеса.
Сухость во рту. Сахарозаменители могут вызывать сухость во рту, что приводит к уменьшению выделения слюны. А слюна имеет защитную функцию для зубов, удаляя микробы и кислоты, которые провоцируют кариес.
Повышенное желание сладкого. Использование сахарозаменителей может стимулировать аппетит, что приводит к большему потреблению сахарсодержащей пищи и ухудшению здоровья зубов.
Ирритация слизистой оболочки. Употребление некоторых сахарозаменителей в больших количествах может вызывать раздражение и воспаление слизистой оболочки полости рта.
Как и в случае с любыми продуктами, употребление сахарозаменителей следует контролировать и использовать с умом. Даже при приеме сахарозаменителей риск развития кариеса остается. Причина развития кариеса — в налете на поверхности зубов. Поэтому так важно соблюдать гигиену полости рта после приемов пищи. Также необходимо посещать стоматолога раз в полгода и проводить гигиеническую чистку зубов. После осмотра и процедуры стоматолог может порекомендовать реминерализирующую терапию, например, фторирование, что снижает риск развития кариеса. В случае сомнений или проблем обратитесь к стоматологу для консультации.