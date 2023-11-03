От 20 до 55 лет: чем отличаются любовники в разном возрасте
Когда женщина выбирает мужчину, возраст — это не самый главный критерий для принятия решения. Однако психологи в один голос говорят, что мужчины разных возрастов — это не только разные люди с разными взглядами, но еще и кардинально разные любовники, пишет „Леди“.
18—25 лет: активность и ранимость
Этот период в жизни мужчины с точностью можно назвать „палкой о двух концах“.
С одной стороны, мужчина переживает пик своей сексуальной активности, он хочет и может заниматься сексом много и часто. С разными партнершами, в разных декорациях и обстоятельствах. Он полностью открыт к экспериментам и подходит к сексу как к процессу, из которого нужно выжать максимум удовольствия.
Сексологи характеризуют этот возраст у мужчин максимально возможным количеством эякуляций за сутки — молодой организм восстанавливается быстрее.
С другой стороны — это возраст „сексуальной ранимости“ мужчины. Он еще не слишком опытен, опирается в основном на теоретические знания, а не на практический „багаж“, может поддаваться волнению и нервам, сталкиваться с различными проблемами, которые в юном возрасте воспринимаются мужчинами тяжело. Нестабильная эрекция или неспособность завершить половой акт могут ранить мужчину, а комментарии женщины — и вовсе нанести травму.
Часто можно заметить стремление молодых мужчин к связи со взрослыми женщинами — даже первый сексуальный опыт юноши часто происходит с девушкой, пусть даже на пару лет, но старше — это обусловлено желанием научиться всему, что уже умеет более опытный в сексе партнер.
Наравне с этим нужно сказать, что если раньше о молодых мужчинах можно было говорить как о неразборчивых и суетливых, то сейчас картина мира немного поменялась.
Сегодняшние двадцатилетние в большинстве случаев являются все же более чуткими и теоретически подкованными любовниками — они заинтересованы в удовольствии партнерши и стремятся к безопасному сексу.
26—35 лет: разборчивость и комфорт
В этот период отношение к сексу, как к подарку судьбы, которого во что бы то ни стало нужно добиться, сменяется на более рассудительные настроения. И хотя секс по-прежнему остается приключением, мужчина начинает подходить к поиску партнерши не только телом, но и головой и, что более важно, сердцем.
После тридцати лет даже у самого здорового мужчины уровень тестостерона начинает неминуемо снижаться. Первые 10—15 лет, если мужчина ведет более-менее активный и здоровый образ жизни, изменения показателей никак не повлияют на его способности в постели. Он все так же активен, готов заниматься сексом по нескольку раз за ночь, однако кое-что все-таки меняется.
Мужчина становится более разборчив не только в женщинах, но и в своих собственных ощущениях. Если раньше препятствий перед сексом для него просто не существовало, то теперь он ценит и свой комфорт тоже. Он знает, чего хочет от секса, понимает, что ему больше нравится, знает о своих сексуальных желаниях и умеет соблазнять женщин.
В этом возрасте мужчина, как правило, более романтичен, нежели инфантилен, и готов ухаживать за женщиной особенно в том случае, если он к ней неравнодушен.
Часто именно в этом возрасте у мужчины открываются глаза на разнообразие сексуальных взаимодействий — он начинает совершенно по-новому смотреть на оральные и мануальные ласки.
36—45 лет: качество, а не количество
Мужчины этой возрастной категории наиболее совместимы с ровесницами. Сексуальность у женщин после тридцати лет выходит на пик, тогда как мужчины уже начинают немного „остывать“, при этом в тандеме с опытом и всеми накопленными за годы сексуальной жизни знаниями, эта разница нивелируется.
Однако, как показывает практика, мужчины в этом возрасте чаще обращают внимание на более молодых или совсем юных девушек. Им хочется доминировать, делиться своим опытом, иногда даже поучать.
Кстати, именно в этом возрасте мужчина становится наиболее эгоистичен в сексе, он ценит свои потребности и ставит собственные желания выше желаний партнерши.
Вместе с этим секс становится более „комфортным“. Быстрой связи где-нибудь в туалете клуба мужчина за тридцать с практически стопроцентной вероятностью предпочтет секс в отеле или на своей территории. В этом возрасте мужчины как никогда ценят комплименты от партнерши, им важно слышать похвалу в свой адрес, важно быть самыми лучшими.
Секс длится дольше, и хотя мужчина все еще способен на несколько актов за одну ночь, он навряд ли будет к этому стремиться. Важнее становится показатель качества, а не количества.
46—55 лет: бес в ребро или тихая гавань
Для мужчин этой возрастной категории в глобальном понимании есть два пути: он либо нашел, что искал, и остепенился, либо продолжает поиск.
Мужчина, встретивший и выбравший спутницу жизни, опустит секс на второй план. Он будет более заинтересован в работе, воспитании детей, встречах с друзьями — как мужчина и муж он уже реализовался, теперь можно заняться и другими вещами.
Мужчина, состоящий в несчастливых отношениях с большей вероятностью будет стремиться к адюльтеру и сексуальной самореализации.
Но если к пятидесяти годам мужчина остался закоренелым холостяком, велика вероятность того, что он вновь вернется к психологии двадцатилетнего. Он будет активно искать секс, часто менять партнерш.
Происходит это на фоне падения показателей сексуального и физического здоровья, мужчина все еще стремится доказать и себе, и партнерше, что он молод и полон сил.
55+: осторожность
Чтобы охарактеризовать сексуальность мужчины за пятьдесят, отлично подойдет слово „осторожный“. Мужчины не просто становятся очень разборчивы в женщинах, но еще и расчетливыми в отношении спонтанного секса. Они трезво оценивают собственные возможности и выбирают скорее регулярную связь с одной женщиной, чем случайные сексуальные эпизоды.
Да и понятие „регулярность“ приобретает новое значение. Мужчине в пятидесятилетнем возрасте или старше чаще всего более чем достаточно секса 1—2 раза в неделю. Это связано в первую очередь с показателями физического здоровья. Именно оно влияет на потенцию, а не возраст сам по себе.
Длительность одного полового акта увеличивается, не все эпизоды заканчиваются эякуляцией, а эрекция не всегда оказывается стабильной. Именно поэтому мужчина инициирует секс только тогда, когда он уверен в своем желании и своих силах, и только с той женщиной, которой доверяет.
Деление мужчин на возрастные группы — это очень схематичный способ продемонстрировать, что мужская сексуальность действительно с возрастом меняется.
Выбирать любовника исключительно по его возрасту точно не стоит, ведь можно встретить и мужчину глубоко за пятьдесят, способного похвастаться своими сексуальными способностями, и тридцатилетнего, совершенно потерявшего интерес к сексу.