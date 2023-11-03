От 20 до 55 лет: чем отличаются любовники в разном возрасте

После тридцати лет даже у самого здорового мужчины уровень тестостерона начинает неминуемо снижаться. Первые 10—15 лет, если мужчина ведет более-менее активный и здоровый образ жизни, изменения показателей никак не повлияют на его способности в постели. Он все так же активен, готов заниматься сексом по нескольку раз за ночь, однако кое-что все-таки меняется.

В этот период отношение к сексу, как к подарку судьбы, которого во что бы то ни стало нужно добиться, сменяется на более рассудительные настроения. И хотя секс по-прежнему остается приключением, мужчина начинает подходить к поиску партнерши не только телом, но и головой и, что более важно, сердцем.

Сегодняшние двадцатилетние в большинстве случаев являются все же более чуткими и теоретически подкованными любовниками — они заинтересованы в удовольствии партнерши и стремятся к безопасному сексу.

Наравне с этим нужно сказать, что если раньше о молодых мужчинах можно было говорить как о неразборчивых и суетливых, то сейчас картина мира немного поменялась.

Часто можно заметить стремление молодых мужчин к связи со взрослыми женщинами — даже первый сексуальный опыт юноши часто происходит с девушкой, пусть даже на пару лет, но старше — это обусловлено желанием научиться всему, что уже умеет более опытный в сексе партнер.

С другой стороны — это возраст „сексуальной ранимости“ мужчины. Он еще не слишком опытен, опирается в основном на теоретические знания, а не на практический „багаж“, может поддаваться волнению и нервам, сталкиваться с различными проблемами, которые в юном возрасте воспринимаются мужчинами тяжело. Нестабильная эрекция или неспособность завершить половой акт могут ранить мужчину, а комментарии женщины — и вовсе нанести травму.

С одной стороны, мужчина переживает пик своей сексуальной активности, он хочет и может заниматься сексом много и часто. С разными партнершами, в разных декорациях и обстоятельствах. Он полностью открыт к экспериментам и подходит к сексу как к процессу, из которого нужно выжать максимум удовольствия.

Этот период в жизни мужчины с точностью можно назвать „палкой о двух концах“.

Мужчина становится более разборчив не только в женщинах, но и в своих собственных ощущениях. Если раньше препятствий перед сексом для него просто не существовало, то теперь он ценит и свой комфорт тоже. Он знает, чего хочет от секса, понимает, что ему больше нравится, знает о своих сексуальных желаниях и умеет соблазнять женщин.

В этом возрасте мужчина, как правило, более романтичен, нежели инфантилен, и готов ухаживать за женщиной особенно в том случае, если он к ней неравнодушен.

Часто именно в этом возрасте у мужчины открываются глаза на разнообразие сексуальных взаимодействий — он начинает совершенно по-новому смотреть на оральные и мануальные ласки.

36—45 лет: качество, а не количество

Мужчины этой возрастной категории наиболее совместимы с ровесницами. Сексуальность у женщин после тридцати лет выходит на пик, тогда как мужчины уже начинают немного „остывать“, при этом в тандеме с опытом и всеми накопленными за годы сексуальной жизни знаниями, эта разница нивелируется.

Однако, как показывает практика, мужчины в этом возрасте чаще обращают внимание на более молодых или совсем юных девушек. Им хочется доминировать, делиться своим опытом, иногда даже поучать.

Кстати, именно в этом возрасте мужчина становится наиболее эгоистичен в сексе, он ценит свои потребности и ставит собственные желания выше желаний партнерши.

Вместе с этим секс становится более „комфортным“. Быстрой связи где-нибудь в туалете клуба мужчина за тридцать с практически стопроцентной вероятностью предпочтет секс в отеле или на своей территории. В этом возрасте мужчины как никогда ценят комплименты от партнерши, им важно слышать похвалу в свой адрес, важно быть самыми лучшими.

Секс длится дольше, и хотя мужчина все еще способен на несколько актов за одну ночь, он навряд ли будет к этому стремиться. Важнее становится показатель качества, а не количества.

46—55 лет: бес в ребро или тихая гавань