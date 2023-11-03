Очереди в продуктовом магазине действуют вам на нервы? Тогда сделайте так!

С 2020 года люди могут наслаждаться простотой и скоростью совершения покупок с помощью приложения Maxima. Но помимо покупок в приложении Maxima есть еще несколько функций, которые делают вашу жизнь удобнее:

Специальные предложения каждую неделю! Совершая покупки с помощью приложения, вы можете пользоваться специальными еженедельными предложениями, предназначенными только для пользователей приложения. Таким образом вы экономите не только время, но и деньги!

Платите через приложение! Для этого вам необходимо добавить в приложение данные своей банковской карты. Таким образом, вы можете совершать покупки, даже если забыли кошелек в машине, а также экономите время при оплате на кассе.

Паркуйтесь автоматически! Когда вы посещаете магазин Maxima, стоянка которого находится в ведении Europark, вам обычно приходится использовать парковочные часы или вводить номер автомобиля в автомате. Если вы добавите номер автомобиля в приложение, функция автоматически начинает парковку, как только вы заходите в магазин и открываете приложение. Так просто и удобно!

Добавьте подарочную карту в приложение! Таким образом, вам не придется беспокоиться о том, в какой ящик вы положили подарочную карту, или каждый раз, придя в магазин, обнаруживать, что вы ее забыли.

Ваш чек и история покупок сохраняется! Во-первых, с помощью цифровых чеков вы бережете природу, а во-вторых, вам больше не придется беспокоиться о потерянном чеке, если он вам понадобится.

Как происходит покупка через приложение?

Загрузите приложение Maxima из Google Play, Apple Store или App Gallery. Войдите в свою учетную запись Aitäh и отправляйтесь в магазин. Дальше смотрите в видео.

Приложение Maxima получило признание как в Эстонии, так и в Швейцарии

Maxima получила за приложение множество наград, что доказывает, что совершение покупок с помощью приложения – это действительно удобное решение, и эксперты с этим согласны. Maxima получила следующие признания:

· Звание „Лидер инноваций“ – Достижение года в сфере торговли;