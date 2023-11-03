Очереди в продуктовом магазине действуют вам на нервы? Тогда сделайте так!
Если вы относитесь к тем, для кого поход в магазин занимает слишком много времени, то приложение станет для вас идеальным решением. Maxima стала первой розничной сетью в Эстонии, которая совершила шаг вперед, сделав поход в продуктовый магазин более удобным, чем когда-либо прежде. На сегодняшний день удобство приложения Maxima отмечено многими наградами как в Эстонии, так и в Швейцарии.
С 2020 года люди могут наслаждаться простотой и скоростью совершения покупок с помощью приложения Maxima. Но помимо покупок в приложении Maxima есть еще несколько функций, которые делают вашу жизнь удобнее:
Специальные предложения каждую неделю! Совершая покупки с помощью приложения, вы можете пользоваться специальными еженедельными предложениями, предназначенными только для пользователей приложения. Таким образом вы экономите не только время, но и деньги!
Платите через приложение! Для этого вам необходимо добавить в приложение данные своей банковской карты. Таким образом, вы можете совершать покупки, даже если забыли кошелек в машине, а также экономите время при оплате на кассе.
Паркуйтесь автоматически! Когда вы посещаете магазин Maxima, стоянка которого находится в ведении Europark, вам обычно приходится использовать парковочные часы или вводить номер автомобиля в автомате. Если вы добавите номер автомобиля в приложение, функция автоматически начинает парковку, как только вы заходите в магазин и открываете приложение. Так просто и удобно!
Добавьте подарочную карту в приложение! Таким образом, вам не придется беспокоиться о том, в какой ящик вы положили подарочную карту, или каждый раз, придя в магазин, обнаруживать, что вы ее забыли.
Ваш чек и история покупок сохраняется! Во-первых, с помощью цифровых чеков вы бережете природу, а во-вторых, вам больше не придется беспокоиться о потерянном чеке, если он вам понадобится.
Как происходит покупка через приложение?
Загрузите приложение Maxima из Google Play, Apple Store или App Gallery. Войдите в свою учетную запись Aitäh и отправляйтесь в магазин. Дальше смотрите в видео.
Приложение Maxima получило признание как в Эстонии, так и в Швейцарии
Maxima получила за приложение множество наград, что доказывает, что совершение покупок с помощью приложения – это действительно удобное решение, и эксперты с этим согласны. Maxima получила следующие признания:
· Звание „Лидер инноваций“ – Достижение года в сфере торговли;
· Место в финале в 2020 году – Достижение года в сфере маркетинга;
· Достижение в сфере маркетинга – „Серебряное яйцо 2022“;
· Признание журнала Digi за самое удобное приложение 2023 года и решение кассы самообслуживания с мобильным приложением;
· Звание Customer Experience of the Year – на конференции The Smart Data Capture Summit в Швейцарии.
Последняя награда была вручена в начале октября на Европейской конференции по сбору данных в Цюрихе, где Maxima получила первое место за удобство использования приложения и была удостоена титула Customer Experience of the Year. Конференцию организовала компания Scandit, флагман в области считывания штрих-кодов и автоматизированной идентификации личности, которая также является поставщиком решения для сканирования приложения Maxima.
„Это звание, присужденное лидерами в своей области, является для нас наивысшим признанием в области технологий и знаком того, что мы сделали правильный выбор при постановке своих целей. Однако самым большим признанием является ежедневно растущее число пользователей приложения, что доказывает его удобство для клиента“, – сказала Кристина Мустонен, генеральный директор Maxima Eesti.
Maxima – крупнейшая розничная компания в странах Балтии, местные магазины которой ежедневно посещают около 140 000 человек. Компания работает в Эстонии с 2001 года, являясь на сегодняшний день одним из крупнейших местных работодателей и налогоплательщиков.
Дополнительную информацию о приложении и его возможностях можно найти здесь: www.maxima.ee/app.