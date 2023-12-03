Самые бесстрашные знаки зодиака

Овен

Видите, в углу лежат и вяло попискивают потрепанные дементоры и полураспавшиеся упыри? Это те, кто неосмотрительно пытался напугать Овна.

На попытку взять его на испуг Овен реагирует неумеренным энтузиазмом: а кто это тут у нас такой бесстрашный? А с кем это мы сейчас будем играть в новую игрушечку? А кто это так весело пытается отбиваться и так быстро убегает?

Нормальный Овен очень слабо представляет, что такое страх: любая неизвестность для него – вызов, с которым он сейчас каааак разберется! А что в процессе кое чьи клочки полетят по закоулочкам, так нечего честных Овнов пугать – вас же предупреждали? Вот то-то же.

Водолей

В отличие от Овна, Водолей очень хорошо знает, что такое чувство страха. Но однажды испытанное оно ему так не понравилось, что впредь Водолей старается организовать свою жизнь так, чтобы можно было ничего не бояться ни днем, ни ночью. Аналитический ум, умение нестандартно мыслить, готовность к риску, а также умеренное безразличие к бытовым неудобствам и некоторой материальной несостоятельности (а также абсолютный эгоизм, добавим мы шепотом) – все это создает отличную броню, сквозь который страху не так-то просто пробиться. А если какому-то буке и удается найти брешь в защите, Водолей делает то, что умеет лучше всего в отношении нежелательных гостей: игнорирует, да притом так мастерски, что бедного буку, обиженного полным невниманием, хочется пожалеть, угостить конфеткой и отвести к Рыбке – она-то завсегда рада как следует побояться.

Стрелец

Если Овен своих демонов просто разрывает голыми руками, то Стрелец делает им больно иначе. Любитель адреналина, он каждый новый страх встречает как дорогого гостя: ух ты, сейчас будет весело.

И каждого неосторожного призрака, забредшего по незнанию в стрельцовскую квартиру тихо-мирно погреметь цепями, не отпускает до тех пор, пока не сыграет на этих самых цепях репертуар „Короля и Шута“, причем во всех возможных версиях.

„Дяденька Стрелец, можно я уже домой пойду?“ – обреченно бормочет очередной бедолага, вспоминая уютную преисподнюю, и бочком пробираясь к выходу. Салага. Пока Стрелец не наиграется, никто никуда не уходит. В том числе и страхи – ведь весело.