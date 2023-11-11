Эксперт рассказала, как астрология вредит хорошему сексу

И звезды здесь совершенно ни при чем, дело в зацикленности на стереотипах. В пример эксперт привела характеристики, которые астрологи традиционно приписывают Девам. Мол, они сдержанны, холодны, стеснительны, зажаты и консервативны. И это еще не полный список обидных качеств, никакое позитивное мышление не поможет.

„Для женщины, которая верит в гороскопы, эти предсказания генерируют состояние „я не окей“, создают напряжение в сексе, отрицательно влияют на сексуальность и ухудшают качество секса. Также включается механизм интроекции, если понятия подменяются авторитетами“, — объясняет сексолог в своем телеграм-канале.

Эксперт отметила, что в гороскопы верят не только женщины, но и мужчины, которые с подачи специалистов по звездам могут осознанно отказывать представительницам того или иного знака зодиака в общении. Надежда посоветовала ориентироваться на свой внутренний потенциал вместо абстрактных предсказаний.