Красота и здоровье
02.11.2023, 09:24

Ученые обнаружили связь между кофе и мигренью

 
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ФОТО: Inside Creative House | Shutterstock

На этот раз отличились не британские, а китайские ученые. Они на генном уровне проследили связь между употреблением кофе и одним из видов головной боли. Новое исследование, опубликованное в научном журнале Nature, прокомментировала врач-эндокринолог Зухра Павлова, пишет Super.

Так, в рамках работы были обнаружены 40 мутаций, повышающих склонность человека к употреблению кофе. Исследователям удалось доказать, что наличие таких изменений в геноме значительно снижает риск мигреней, а вот на другие неврологические заболевания никак не влияет.

„Употребление кофе, вероятно, является пусковым механизмом или способом профилактики мигрени“, — цитирует эксперт авторов исследования в своем Telegram-канале.

Зухра Павлова также отметила, что сама положительно относится к кофе, если пить его без молока, через час после еды и не больше нескольких кружек в день.

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