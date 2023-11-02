Ученые обнаружили связь между кофе и мигренью

Так, в рамках работы были обнаружены 40 мутаций, повышающих склонность человека к употреблению кофе. Исследователям удалось доказать, что наличие таких изменений в геноме значительно снижает риск мигреней, а вот на другие неврологические заболевания никак не влияет.

Зухра Павлова также отметила, что сама положительно относится к кофе, если пить его без молока, через час после еды и не больше нескольких кружек в день.