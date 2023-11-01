Приготовьтесь, в ноябре будет сильно штормить! Эстонский таролог раскинула карты на месяц для всех знаков зодиака

В денежном вопросе - вложитесь в свою семью и дом, можно наконец-то выкинуть старый диван и купить тот, который вы уже давно присмотрели.

Если вы имеете хоть какое- то отношение к любовному треугольнику, то пора „выходить“, сделать это надо красиво и с легкостью, скажите участникам все, что вы о них думаете, должно получиться очень феерично.

Пришло время разобраться с теми, кто уже долгое время доставляет вам дискомфорт, вы долго терпели.

Для тех, у кого отношения только начинаются, не стоит делать поспешных выводов, если вы чувствуете, что искра промелькнул, а пламя так и не загорелось, подождите, может все-таки получится. Сейчас тельцам, как никому другому, нужна забота и внимание. Без этого осенью станет совсем тоскливо.

Тельцам следует воздержаться от новых начинаний, если вы чувствуете, что у вас энергии хоть отбавляй, то задержитесь лучше на работе, сходите на две тренировки подряд, так и доход сможете свой увеличить и остаться в отличной форме, ведь скоро праздники.

Постарайтесь быть мягче, сейчас не стоит выяснять отношения, ваш напор не сможет выдержать ни один собеседник, скорее всего он сделает вид, что согласился с вами, но потом перестанет отвечать на ваши звонки.

Также карты советуют воздержаться от принятия каких-либо решений в делах любовных, сегодня вы захотите разойтись, а завтра утром уже будете лежать и думать, какой же прекрасный человек был рядом с вами еще вчера, как же вы поторопились, сколько дров наломали.

Контролируйте свои финансы, не давайте в долг, возвращать будут медленно, а могут и вовсе забыть. А вот, если вы сами кому-то должны, то конец осени отличное время избавить себя от долговых оков.

В ноябре очень важно находится „в моменте“: не думать о том, что вас ждет завтра, не жалеть о том, что уже случилось.

Ноябрь должен быть относительно спокойным месяцем, главное чтоб вас никто не торопил. Постарайтесь избегать конфликтов с женщинами, если ваша подруга показывает свое „фи“, не реагируйте, лучше на время отдалиться, а потом продолжить общаться, как ни в чем не бывало. В ноябре будет действовать правило - если вы чем то недовольны, то просто отходите. То же правило действует и в финансовой сфере, не соглашайтесь на сделку, даже если чувствуете минимальный подвох.

Лев

аркан Императрица, Дурак и Колесница

Ноябрь будет очень продуктивным месяцем для тех, кто ищет свою вторую половинку. Больше движения, пригласили вечером на чашечку чая, идите, пригласили на бокал вина, не игнорируйте, чем больше вы будете двигаться, тем быстрее найдете то, что вы ищете. В рабочей сфере пользуйтесь тем же правилом, больше контактов, больше общения и вы получите то, что хотите. Может быть не сразу, ну фундамент точно будет заложен.

Дева

аркан Башня, Отшельник и Маг

Сейчас надо уйти с головой в работу, ну или в вопрос - как заработать денег. Для вас открываются новые возможности, и чтобы не упустить свой шанс придется пойти по головам. Помните, что в ноябре стоит преследовать только личные интересны, вам должно быть неважно, что скажут окружающие. В какой то момент вы можете почувствовать, что все мосты сожжены, планы разрушены, жизнь начинается с нуля.

Весы

аркан Умеренность, Суд и Иерофант

Для весов ноябрь - удачный месяц, успех будет ждать во все сферах. На работе дела будут идти своим чередом, никакой эмоциональной встряски не предвидится, дома будут душевно и тепло. Удача будет на вашей стороне, если вы ждете какие-либо судебные решения. Вообщем, в ноябре можно расслабиться и похвалить себя за то, что ты так много успел сделать за этот год.

Скорпион

аркан Маг, Фортуна и Император