Приготовьтесь, в ноябре будет сильно штормить! Эстонский таролог раскинула карты на месяц для всех знаков зодиака
Очень важно держать свои мысли под контролем, фантазия может разыграться так, что за пол секунды маленькую муху вы превратите в огромного слона. Если свидание или встречу по работе перенесли, это вовсе не значит, что вас не хотят видеть, скорее всего человек действительно сейчас не может. Не ищите во всем подвох, предостерегает эстонский таролог Ольга Худякова.
В ноябре очень важно находится „в моменте“: не думать о том, что вас ждет завтра, не жалеть о том, что уже случилось.
Контролируйте свои финансы, не давайте в долг, возвращать будут медленно, а могут и вовсе забыть. А вот, если вы сами кому-то должны, то конец осени отличное время избавить себя от долговых оков.
Также карты советуют воздержаться от принятия каких-либо решений в делах любовных, сегодня вы захотите разойтись, а завтра утром уже будете лежать и думать, какой же прекрасный человек был рядом с вами еще вчера, как же вы поторопились, сколько дров наломали.
Овен
аркан Сила, Отшельник и Император
Уважаемые женщины овны, доверьтесь в ноябре своим мужчинам. Они точно знают, где и как заработать деньги.
Постарайтесь быть мягче, сейчас не стоит выяснять отношения, ваш напор не сможет выдержать ни один собеседник, скорее всего он сделает вид, что согласился с вами, но потом перестанет отвечать на ваши звонки.
Телец
аркан Отшельник, Дурак и Справедливость
Тельцам следует воздержаться от новых начинаний, если вы чувствуете, что у вас энергии хоть отбавляй, то задержитесь лучше на работе, сходите на две тренировки подряд, так и доход сможете свой увеличить и остаться в отличной форме, ведь скоро праздники.
Для тех, у кого отношения только начинаются, не стоит делать поспешных выводов, если вы чувствуете, что искра промелькнул, а пламя так и не загорелось, подождите, может все-таки получится. Сейчас тельцам, как никому другому, нужна забота и внимание. Без этого осенью станет совсем тоскливо.
Близнецы
аркан Башня, Повешенный и Суд
Пришло время разобраться с теми, кто уже долгое время доставляет вам дискомфорт, вы долго терпели.
Если вы имеете хоть какое- то отношение к любовному треугольнику, то пора „выходить“, сделать это надо красиво и с легкостью, скажите участникам все, что вы о них думаете, должно получиться очень феерично.
В денежном вопросе - вложитесь в свою семью и дом, можно наконец-то выкинуть старый диван и купить тот, который вы уже давно присмотрели.
Рак
аркан Умеренность, Дурак и Отшельник
Ноябрь должен быть относительно спокойным месяцем, главное чтоб вас никто не торопил. Постарайтесь избегать конфликтов с женщинами, если ваша подруга показывает свое „фи“, не реагируйте, лучше на время отдалиться, а потом продолжить общаться, как ни в чем не бывало. В ноябре будет действовать правило - если вы чем то недовольны, то просто отходите. То же правило действует и в финансовой сфере, не соглашайтесь на сделку, даже если чувствуете минимальный подвох.
Лев
аркан Императрица, Дурак и Колесница
Ноябрь будет очень продуктивным месяцем для тех, кто ищет свою вторую половинку. Больше движения, пригласили вечером на чашечку чая, идите, пригласили на бокал вина, не игнорируйте, чем больше вы будете двигаться, тем быстрее найдете то, что вы ищете. В рабочей сфере пользуйтесь тем же правилом, больше контактов, больше общения и вы получите то, что хотите. Может быть не сразу, ну фундамент точно будет заложен.
Дева
аркан Башня, Отшельник и Маг
Сейчас надо уйти с головой в работу, ну или в вопрос - как заработать денег. Для вас открываются новые возможности, и чтобы не упустить свой шанс придется пойти по головам. Помните, что в ноябре стоит преследовать только личные интересны, вам должно быть неважно, что скажут окружающие. В какой то момент вы можете почувствовать, что все мосты сожжены, планы разрушены, жизнь начинается с нуля.
Весы
аркан Умеренность, Суд и Иерофант
Для весов ноябрь - удачный месяц, успех будет ждать во все сферах. На работе дела будут идти своим чередом, никакой эмоциональной встряски не предвидится, дома будут душевно и тепло. Удача будет на вашей стороне, если вы ждете какие-либо судебные решения. Вообщем, в ноябре можно расслабиться и похвалить себя за то, что ты так много успел сделать за этот год.
Скорпион
аркан Маг, Фортуна и Император
Все внимание следует устремить на свою работу, именно сейчас может подвернуться шанс улучшить свое финансовое положение, показывайте свою заинтересованность в деле, и люди в вас поверят. Постарайтесь в этом месяце обойтись без интриг, говорите все так, как есть на самом деле, особенно это касается членов вашей семьи.
Ищите компромисс между своими желаниями и возможностями. Вы точно знаете, где можно было бы сэкономить, чтобы потом приобрести то, о чем вы уже давно мечтаете.
Стрелец
аркан Император, Повешенный и Умеренность
Стрельцы, не ждите многого от мужчин в этом месяце. В семейных и рабочих делах постарайтесь взять бразды правления в свои руки, решайте все сами, можно даже ни с кем не советоваться.
В ноябре у вас появится возможность блеснуть своими знаниями, не оценить вас будет невозможно.
Постарайтесь избегать скандалов со своей второй половиной. Если вас не устраивает доход спутника, сядьте и подумайте вместе, что можно было бы изменить.
Козерог
аркан Суд, Солнце и Иерофант
Время решать дела прошлого, вы должны успеть это сделать до нового года.
Обратите внимание на своих детей, сейчас им необходима ваша поддержка и помощь. До зимних каникул осталось совсем немного, проверьте весь ли учебный материал они усвоили хорошо.
Счастье любит тишину, не рассказывайте о своих планах и успехах окружающим.
Ваша вторая половинка может внезапно решиться на ответственный шаг и предложить, например, жить вместе, а может и вовсе переехать в дом побольше.
Водолей
аркан Сила, Отшельник и Умеренность
Месяц должен пройти без каких-либо сюрпризов, только вот ваши мысли в голове могут переодически мешать наслаждаться жизнью. Если вы прекратите думать о плохом, то все будет получатся быстрее и лучше.
Вычеркните из жизни ненужных людей, вы знаете о ком идет речь, они забирают вашу энергию.
В денежном вопросе - будьте аккуратны, сейчас не время учавствовать в финансовых махинациях или стараться приумножить свой доход быстрым путем.
Рыба
аркан Башня, Повешенный и Умеренность
Если произошел конфликт, не торопитесь первым идти на примирение, дайте партнеру до конца остыть. Если рука так и тянется отправить сообщение, подождите.Отвлекитесь, вышлите наконец время для занятия хобби. В ноябре очень важно порадовать себя: любите рисовать? Читать? Позвольте себе посвятить любимому делу всю субботу. Это придаст вам сил и энергии.