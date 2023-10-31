Страшно интересно: какая вы тыква по знаку зодиака
Фонарь Джека, сосуд для мате или уникальный музыкальный инструмент? Хэллоуин или Тыквенный спас – неважно, что вы празднуете, важно, что вечеринка точно не обойдется без тыквы. „Леди“ поможет подобрать идеальный образ.
Овен: карета Золушки
Катится быстро, к блестящей цели (Бал! У короля!), обладает уникальными свойствами (и ягода, и транспортное средство), да еще и сама решает, когда ехать, а когда мирно на грядке лежать, – настоящий Овен. А кому не нравится, может на бал пешком топать. С мышами под мышкой.
Телец: Тыква с огорода Хагрида
Маленький волшебный огородик смотрителя Хогвартса – почти рай для всякого Тельца. Судите сами: участок земли практически в собственности, на котором можно безнаказанно выращивать вообще все что угодно, включая и не очень-то одобряемые законом („Директор, у меня тут это… Ну это… Может, лучше чайку, а, Директор?“). Рядом – огромный лес, куда тоже только смотритель и ходит. Свежий воздух опять же. Размеренный образ жизни. Хогвартс с его глупостями – где-то там, за парниками.
Лежи себе, созревай, расти до внушительных размеров и всех забот – не угодить в замок на тематическую вечеринку.
Красота!
Близнецы: Тыква-шекере
Напоминающий маракас ударный инструмент, сделанный из небольших высушенных тыкв, широко используется в африканской традиционной музыкальной традиции и идеально подходит для Близнецов. Во-первых, ты всегда в компании и на празднике, во-вторых, можно шуметь сколько угодно, а в-третьих, ты весь из себя такой уникальный, что дальше некуда. Эх, потрещим!
Рак: Тыквенный суп
Горячий, яркий, вкусный и очень полезный. А еще – символ заботы в самое холодное и темное время года, идеально для Рака.
Лев: Тыква-чемпион
Та самая, которую сначала выращивают на грядках до исполинских размеров, потом полгода возят по всевозможным конкурсам и телешоу, потом еще год ломают голову, куда бы это сокровище пристроить, а всю оставшуюся жизнь демонстрируют всем подряд фотографии рекорда и требуют восхищения. И если вы скажете, что это не про Льва, то вы точно ничего не понимаете – ни во Львах, ни в тыквах.
Дева: Мальчик-Тыква
Pumpkin Boy – персонах одноименной компьютерной бродилки (очень популярной, к слову), главная цель которого – защищать малюток-тыкв от птичек-зомби. И мы, конечно, не вполне уверены, но очень даже подозреваем, что, пристрелив очередную птицу, мальчик популярно объясняет спасенному тыквенку, как тот был неправ, нарушив элементарные правила безопасности. Буквально выедает мозг, если вы понимаете, о чем мы.
Весы: Тыква для мате
Между прочим, само слово „мате“ в переводе с древнего языка кечуа означает „кувшин из тыквы“ – и это неслучайно. Потому что пить этот напиток положено не абы из чего, а исключительно из фляги, которую сделали из высушенной тыквы-горлянки. А теперь скажите, кто из знаков, во-первых, вообще в курсе таких ненужных фактов, а во-вторых, способен сделать самые красивые и правильные мате? То-то.
Скорпион: Хэллоуинская тыква
Ну, а кто еще? Вот и мы так думаем.
Стрелец: Тыква-фляга
Собрались в путешествие? Не забудьте высушить несколько тыкв, выдолбить из них мякоть и заполнить водой или чем покрепче – в дороге точно пригодится. А кто у нас больше всего на свете любит дорогу (а также то самое „что покрепче“ во фляжке)? Правда, вряд ли он будет так возиться, будем честны.
Козерог: Кум Тыква
Мы подозреваем, что Джанни Родари, автор незабвенного „Чиполлино“ слегка слукавил, описывая домик Кума Тыквы (с разрушения которого, напомним, начался весь замут с фруктово-овощной революцией) как маленький, старый и вообще требуемый ремонта. Скорее всего, это было крепкое добротное жилье со всем необходимым пакетом документов и разрешений, что на строительство, что на ремонт, что на перепланировку. И если бы Принц Лимон читал наши гороскопы, он бы точно знал, что нельзя связываться с Козерогом. Но он не читал. За что и поплатился.
Водолей: Декоративная тыква
Вьющееся растение, с помощью которого можно сделать красивым и неповторимым сад, огород, участок или подоконник на кухне, а заодно в полной мере реализовать свои творческие способности – определенно, это Водолей. И, кстати, не вздумайте есть плоды декоративной тыквы: как и Водолей, они могут быть довольно-таки вредными.
Рыбы: Тыквенный латте
Напиток, созданный не ради питья, а для красивых фоточек в соцсети, задумчивых прогулок по осеннему парку и романтических свиданий – словом, всего того, в чем Рыбки так хороши. И единственное, на что вообще может сгодиться эта нелепая оранжевая гигантская ягода, с их точки зрения. Ну не суп же с ней варить, право слово...