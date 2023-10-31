Страшно интересно: какая вы тыква по знаку зодиака

Овен: карета Золушки

Катится быстро, к блестящей цели (Бал! У короля!), обладает уникальными свойствами (и ягода, и транспортное средство), да еще и сама решает, когда ехать, а когда мирно на грядке лежать, – настоящий Овен. А кому не нравится, может на бал пешком топать. С мышами под мышкой.

Телец: Тыква с огорода Хагрида

Маленький волшебный огородик смотрителя Хогвартса – почти рай для всякого Тельца. Судите сами: участок земли практически в собственности, на котором можно безнаказанно выращивать вообще все что угодно, включая и не очень-то одобряемые законом („Директор, у меня тут это… Ну это… Может, лучше чайку, а, Директор?“). Рядом – огромный лес, куда тоже только смотритель и ходит. Свежий воздух опять же. Размеренный образ жизни. Хогвартс с его глупостями – где-то там, за парниками.

Лежи себе, созревай, расти до внушительных размеров и всех забот – не угодить в замок на тематическую вечеринку.

Красота!

Близнецы: Тыква-шекере

Напоминающий маракас ударный инструмент, сделанный из небольших высушенных тыкв, широко используется в африканской традиционной музыкальной традиции и идеально подходит для Близнецов. Во-первых, ты всегда в компании и на празднике, во-вторых, можно шуметь сколько угодно, а в-третьих, ты весь из себя такой уникальный, что дальше некуда. Эх, потрещим!

Рак: Тыквенный суп

Горячий, яркий, вкусный и очень полезный. А еще – символ заботы в самое холодное и темное время года, идеально для Рака.

Лев: Тыква-чемпион

Та самая, которую сначала выращивают на грядках до исполинских размеров, потом полгода возят по всевозможным конкурсам и телешоу, потом еще год ломают голову, куда бы это сокровище пристроить, а всю оставшуюся жизнь демонстрируют всем подряд фотографии рекорда и требуют восхищения. И если вы скажете, что это не про Льва, то вы точно ничего не понимаете – ни во Львах, ни в тыквах.

Дева: Мальчик-Тыква