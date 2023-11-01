ПОДКАСТ | Настроение на нуле - еще и дети не слушаются: как наши эмоции влияют на детей и что с этим делать?
Детский психолог Наталья Беляева в студии подкаста „По душам“ рассказала, как атмосфера дома влияет на детей и как низкая самооценка родителя может сказаться на психике ребенка.
Как заниженная самооценка мамы или папы может повлиять на ребенка? Будет ли он „отзеркаливать“ такое поведение?
Отзеркаливать будут точно. Сколько бы мы не воспитывали наших детей, они будут безумно похожи на нас. Если взять образ мамы с низкой самооценкой, то скорее всего, это - мама очень сомневающееся, она как будто не нашла себе родительский стержень. А сомневающийся родитель дает ребенку неоднозначные сигналы хорошо-плохо. Сейчас это - хорошо, а завтра - плохо. Получаются такие эмоциональные качели, которые провоцируют сомнения в себе у ребенка, повышенную тревожность и инфантильную позицию.
Вырастая, такие юноши и девушки не могут понять, какие они, не могут сами определиться.
А как быть, если ты понимаешь, что действительно есть проблемы с самооценкой, но по „щелчку пальцев“ решить проблему невозможно? Как не навредить ребенку?
Если человек это заметил - уже хорошо. С этим уже можно что-то делать. Сначала - просто говорить себе каждый раз „классно, что я за собой это заметил“. Далее можно обратиться к терапевту, послушать или почитать что-то на данную тему. Самооценка - это самое „противное“, что есть в психологии. Невозможно всегда быть во всем уверенным.
А как быть, если чувствуешь, что „выгораешь“? Нет сил, чтобы отдаваться ребенку на 100 процентов?
Хорошо бы сразу обратиться к специалисту. Часто родители приходят с запросом: „я перестал себе принадлежать, ребенок даже в туалет без меня сходить не может“. Скорее всего, у ребенка высокий уровень тревоги. Он нуждается в помощи.
Стоит обратить также и на эмоциональное состояние мамы. Отказаться от роли „идеальной мамы“ и не пытаться все успеть, заботиться о себе. Причем имеется в виду не просто поход к косметологу, а настраивание бережного диалога с собой. Спросите себя: „милая, а чего тебе сейчас хочется? Есть ли силы прочитать эту сказку, молоко налить, или объективно - устала?“. И вот когда мама начинает бережно относиться к себе, это - прекрасная инвестиция в ребенка. Природа так устроила, что внутри нас, мам есть, условный „психологический контейнер“. В нем все - усталость, работа, дети, супруг и так далее. И вот задача этого контейнера - выслушать все, что волнует, пугает, огорчает ребенка, взять в этот контейнер, переработать и выдать какую-то поддержку. А теперь представьте, что этот контейнер давно треснул и пластырем заклеен. И тут получается проблема - мама не может дать ребенку то, чего нет внутри. Если ребенок требует внимания прямо здесь и сейчас, а вы чувствуете, что у вас нет сил, можно спокойно сказать об этом ребенку: „Сейчас я пью чай. Займись пока что чем-нибудь в своей комнате“.
А что делать, если ребенок в таком случае начинает кричать, плакать?
Сказать: „Я понимаю, что ты злишься, но все же тебе нужно пойти в свою комнату“. Если же ребенок начинает плохо себя вести, кричать, это может говорить о том, что ребенок не чувствует родительского авторитета. Выстроены отношения в стиле „сначала я дам ребенку, а потом, может быть, перепадет и мне“. В таком случае у ребенка может быть повышена тревожность.
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