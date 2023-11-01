ПОДКАСТ | Настроение на нуле - еще и дети не слушаются: как наши эмоции влияют на детей и что с этим делать?

Как заниженная самооценка мамы или папы может повлиять на ребенка? Будет ли он „отзеркаливать“ такое поведение?

Отзеркаливать будут точно. Сколько бы мы не воспитывали наших детей, они будут безумно похожи на нас. Если взять образ мамы с низкой самооценкой, то скорее всего, это - мама очень сомневающееся, она как будто не нашла себе родительский стержень. А сомневающийся родитель дает ребенку неоднозначные сигналы хорошо-плохо. Сейчас это - хорошо, а завтра - плохо. Получаются такие эмоциональные качели, которые провоцируют сомнения в себе у ребенка, повышенную тревожность и инфантильную позицию.

Вырастая, такие юноши и девушки не могут понять, какие они, не могут сами определиться.

А как быть, если ты понимаешь, что действительно есть проблемы с самооценкой, но по „щелчку пальцев“ решить проблему невозможно? Как не навредить ребенку?

Если человек это заметил - уже хорошо. С этим уже можно что-то делать. Сначала - просто говорить себе каждый раз „классно, что я за собой это заметил“. Далее можно обратиться к терапевту, послушать или почитать что-то на данную тему. Самооценка - это самое „противное“, что есть в психологии. Невозможно всегда быть во всем уверенным.

А как быть, если чувствуешь, что „выгораешь“? Нет сил, чтобы отдаваться ребенку на 100 процентов?

Хорошо бы сразу обратиться к специалисту. Часто родители приходят с запросом: „я перестал себе принадлежать, ребенок даже в туалет без меня сходить не может“. Скорее всего, у ребенка высокий уровень тревоги. Он нуждается в помощи.