Гороскоп для двоих: какой знак зодиака подойдет вам для идеального секса

Удовлетворить Близнецов в состоянии далеко не каждый знак зодиака. Ненасытные потребности этих фантазеров и любителей самых странных эротических игр найдут отклик разве что у Стрельцов. Им обоим крайне важно экспериментировать и пробовать что-то новое, иначе рутина наскучит им уже спустя несколько минут. Остроумный, но при этом вдумчивый секс — это определенно про них. Они не станут ложиться в постель с первой встречной, а долго настраивают с ней контакт. Им важно, чтобы во время процесса не было скучно, иначе испорченное настроение гарантировано обоим.

Нежные и очень романтичные Тельцы должны чувствовать себя в сексе максимально комфортно и расслабленно — неудобств или невнимания к собственной персоне они не потерпят. Порой они могут показаться чересчур старомодными в своем отношении к сексу, ведь прежде, чем перейти к делу, им крайне важно наладить с партнером эмоциональную связь, которая является залогом идеальной ночи. Экспресс-секс — явно не для них. Несмотря на то, что на первый взгляд они могут показаться довольно скромными в своих запросах, их сексуальным аппетитам почти нет равных. Подстроиться под них не составит труда Скорпиону, дуэт с которым превратится едва ли не в родство душ, которое поможет им раскрыться и получить максимальное удовольствие.

Горячий, непредсказуемый и один из самых страстных знаков зодиакального круга — Овен — никогда не заставит скучать в постели. Его фантазии можно только позавидовать, а партнеру пожелать набраться сил и быть готовым к самым неожиданным поворотам. Будучи сильной магнетической личностью, которая берет секс под свой контроль и каждый раз буквально сгорает от желания, порой может проявить нетерпение и эгоизм. Именно поэтому, если вы не будете отвечать его инициативе, то вероятнее всего, он быстро уйдет искать огонь на стороне. Интерес Овна сможет подогреть Водолей, который разнообразит процесс новыми идеями и превратит его в чувственную игру.

Чтобы в постели не случилась катастрофа, а вы не разочаровались в своем кавалере, Woman советует заранее проверить интимную совместимость по Марсу, планете которая отвечает за страсть и узнать, настолько ли ваш партнер идеален для вас, как кажется.

Когда вашим знаком правит Венера, любая любовная связь имеет первостепенное значение. Именно поэтому Весам как в повседневной жизни, так и в личной крайне важна красота и пылкость, чтобы не скучать и наслаждаться не только физически, но и визуально. Они просто обожают эксперименты в кровати и естественный флирт. По своей натуре представители этого знака очень внимательные, спокойные, добрые и ласковые партнеры, поэтому торопить их точно не стоит — просто смакуйте. Лучшего всего это получится у Тельцов, которые смогут по-настоящему расслабиться и максимально взаимно прочувствовать ту самую сентиментальность.

По своей натуре Девы — изысканные романтики, которые требуют долгой прелюдии не только в постели, но и задолго до нее. Будучи заядлыми перфекционистами по жизни, они должны чувствовать себя совершенно особенными в таком важном процессе как секс. Им нравится медленно разжигать свой внутренний огонь, в чем по темпу им отлично подходят Близнецы. Они заинтересуют Дев своей целеустремленностью и уверенностью, а недоступность и независимость земной энергии покажется воздушному знаку дико манящей.

Еще один претендент на звание сексуального лидера: для большинства знаков Лев — лучший любовник. Им всегда нужно быть в центре внимания и выполнять доминирующую роль в отношениях. Этот огненный знак постоянно жаждет драмы и эксцентрики, а еще просто обожает любоваться собой во время процесса, так что не стоит удивляться, если он смотрит в зеркало чаще, чем вам в глаза. Зачастую даже в постели, он требует к себе особого внимания и заботиться преимущественно о собственном наслаждении, поэтому на роль идеального избранника для Львов прекрасно подойдут Весы, которые будут подчиняться огненному знаку и всячески ему угождать.

Один из самых сложных и романтических знаков. Ракам важна визуальная составляющая: лепестки роз, романтичная музыка, приглушенный свет… Если хоть один из нюансов не будет соблюден, то позитивный исход неумолимо снижается к нулю. Секс они воспринимают как игру. Со своим партнером Раки будут самыми нежными, аккуратными и ласковыми, но только если будут видеть сильный эмоциональный отклик, в противном случае ни о каком идеальном сексе не стоит и мечтать. Такой подход может понравиться Рыбам, которые мечтают о заботливом и чутком партнере. А еще приятный бонус: Раки никогда не сбегают посреди ночи, а остаются в постели до утра. Все-таки, в последнее время такое встречается все реже.

Скорпион

Скорпионы отдаются сексу на все 100%, все-так не зря этот знак Зодиака считается самым сексуальным. Они привыкли манипулировать и сами принимать решения, в том числе и по части обольщения. Будучи дико капризными, они обожают не только быть бессменными лидерами, но и пробовать в постели все новое, поэтому в данном случае желания партнера могут уместными, но только если они окажутся действительно интересными. Наиболее комфортный секс у Скорпионов получится с Раками, взаимодействие с которыми создаст своеобразный гармоничный инь-инь союз. Скорпион сможет пробудить в партнере тайные желания, а Рак поможет возлюбленному раскрыться и обрести уверенность в самом себе.

Стрелец

Творческий, игривый и совершенно непредсказуемый Стрелец обожает воплощать в жизнь все свои сексуальные фантазии и не мыслит секс без экспериментов. Интересно, что при этом они заведомо не ждут от партнера чего-то сверхъестественного, а просто принимают его внимание и теплоту, беря заботу обо всем остальном в свои руки. Расширить их интимный опыт и раз от раза взять бразды правления в свои руки смогут Овны. С ними у Стрельцов возникает сильнейшее притяжение, которое помогает обоим получить незабываемое и зачастую совершенно ни с чем несравнимое наслаждение процессом.

Козерог

Случайные интрижки с прекрасными незнакомцами — это явно не про Козерогов. Будучи амбициозными и самоуверенными, эти представители зодиакального круга просто не могут потерпеть фиаско на любовном фронте, а потому выбирают таких партнеров, которым они могут полностью доверять. Секс для них начинается с „головы“ — интеллектуальных данных потенциального любовника, а для этого они должны хорошенько его узнать. Пройти на раз-два такую проверку удается Девам, вносящим огромную лепту в установление глубокой эмоциональной связи, в которой сами нуждаются не меньше.

Водолей

Водолеи по своей природе не могут считаться сторонниками одноразовой интимной близости. Секс для них не отделим от духовного влечения, поэтому чтобы заполучить такой экземпляр и не разочароваться во взаимодействии с ним придется сильно поднапрячься. В постели они не притязательны — вам не составит никакого труда удовлетворить его по полной программе, достаточно будет и стандартных поз и действий. Главное условие — уникальная внешность и пылкий ум, ведь даже в самом страстном процессе они совсем не прочь поговорить о чем-то великом. Такой энергетикой обладают Львы, способные обратить на себя внимание любого.

Рыбы

Рыбы — это совершенно универсальный знак, который любит и спокойный секс, и раз от раза может проявлять животную страсть. Только вот, чтобы соблазнить их, придется проявить некую агрессию, напор и настойчивость, ведь по жизни они настолько ленивы, что только активное преследование сможет их растормошить. Это очень эмоциональный знак, который любит заботиться о других. Рыбы всегда крайне обеспокоены потребностями своих партнеров во время интимной близости, поэтому соглашаются на любые предложения только бы не огорчить их. Отличной секс-парой для них станут Козероги, которые умеют говорить о своих желаниях открыто и не отказываются от самых разных фантазий.