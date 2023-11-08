Как похудеть и не потерять грудь? Три главных фактора

Почему вместе с весом „тает“ грудь? Три главных фактора

Жировая прослойка

Принято считать, что именно жир придает груди аппетитные объемы, и по большому счету это правда, однако не вся.

Жировая прослойка — неизымаемая часть анатомии женской груди. „Жирок“ окружает главную функциональную часть груди, собственно молочную железу, служа защитой от травмы и перепадов температуры, а также определенным ресурсом питательных веществ на тот случай, если женщина плохо ест, а ей надо вынашивать и кормить ребенка.

По общему телосложению женщины невозможно сделать выводы о количестве жира у нее в груди: встречается и „обезжиренный“ бюст у крупных дам, и с „толстым слоем шоколада“ — у худощавых. Размер груди тоже не является его показателем, нередко большой грудь делает обилие железистой ткани. Объем и толщина жировой прослойки каждой конкретной женской груди это вопрос генетики, а не образа жизни или веса.

Значит, больше других рискуют похудеть и потерять грудь те из нас, кого наследственность обрекла на большое количество жировой ткани в ней, а также женщины, чей возраст приближается к сорока или перевалил за эту отметку. В годы менопаузы анатомия женщины переживает ряд изменений и железистая ткань уступает место жировой в любом случае, даже если изначально жира в груди почти не было. Соответственно, заметное похудение после сорока практически гарантированно превратит грудь в „блины“ — ее просто нечему будет наполнять.

Связки Купера

Куперовы связки — незаметный и даже многим неизвестный, но крайне важный орган. Он отвечает за форму и тонус груди, а также ее способность противостоять усилиям хозяйки, направленным на борьбу с лишним весом. Это тонкие ленты соединительной ткани, пронизывающие грудь изнутри и прикрепленные к коже в ее глубоких слоях. Именно из-за растяжения куперовых связок грудь отвисает в процессе похудения или с возрастом. Соответственно, если бюст пышный, то и на связки нагрузки больше, и плачевный результат их растяжения очевиднее.