Как похудеть и не потерять грудь? Три главных фактора
Как правило, женщины отдают себе отчет, что накопили достаточно лишних кило. Но с похудением подсознательно медлят, справедливо переживая, что это сделает их декольте менее соблазнительным. Действительно, победа над весом, как правило, сказывается на размере и внешнем виде груди, пишет Woman.
Почему вместе с весом „тает“ грудь? Три главных фактора
Жировая прослойка
Принято считать, что именно жир придает груди аппетитные объемы, и по большому счету это правда, однако не вся.
Жировая прослойка — неизымаемая часть анатомии женской груди. „Жирок“ окружает главную функциональную часть груди, собственно молочную железу, служа защитой от травмы и перепадов температуры, а также определенным ресурсом питательных веществ на тот случай, если женщина плохо ест, а ей надо вынашивать и кормить ребенка.
По общему телосложению женщины невозможно сделать выводы о количестве жира у нее в груди: встречается и „обезжиренный“ бюст у крупных дам, и с „толстым слоем шоколада“ — у худощавых. Размер груди тоже не является его показателем, нередко большой грудь делает обилие железистой ткани. Объем и толщина жировой прослойки каждой конкретной женской груди это вопрос генетики, а не образа жизни или веса.
Значит, больше других рискуют похудеть и потерять грудь те из нас, кого наследственность обрекла на большое количество жировой ткани в ней, а также женщины, чей возраст приближается к сорока или перевалил за эту отметку. В годы менопаузы анатомия женщины переживает ряд изменений и железистая ткань уступает место жировой в любом случае, даже если изначально жира в груди почти не было. Соответственно, заметное похудение после сорока практически гарантированно превратит грудь в „блины“ — ее просто нечему будет наполнять.
Связки Купера
Куперовы связки — незаметный и даже многим неизвестный, но крайне важный орган. Он отвечает за форму и тонус груди, а также ее способность противостоять усилиям хозяйки, направленным на борьбу с лишним весом. Это тонкие ленты соединительной ткани, пронизывающие грудь изнутри и прикрепленные к коже в ее глубоких слоях. Именно из-за растяжения куперовых связок грудь отвисает в процессе похудения или с возрастом. Соответственно, если бюст пышный, то и на связки нагрузки больше, и плачевный результат их растяжения очевиднее.
Связки достаточно эластичны, но легко поддаются деформации, и самыми опасными в этой связи становятся бег и кардиоупражнения, заставляющие грудь весело подпрыгивать. Главным и самым печальным фактом, который следует знать про связки Купера, является их неспособность к восстановлению. Поэтому, если вы хотите худеть и не терять при этом грудь, холить и лелеять куперовы связки стоит смолоду, не пренебрегая качественным поддерживающим бельем, даже если грудь без него выглядит куда соблазнительнее. А в спортзале специальный бюстгалтер, мягко, но уверенно фиксирующий бюст, не оставляя ему свободы перемещения, такой же обязательный предмет, как и классные кроссовки.
Состояние кожи и мускулатуры
В самой груди никаких мускулов нет, но „с изнанки“ молочной железы лежит большая грудная мышца, к которой крепятся полушария бюста. Вокруг нее расположено несколько более мелких, но крайне важных частей мускулатуры: передняя зубчатая мышца под грудью на ребрах, соседствующая с ней боковая часть широчайшей мышцы спины, клювидная мышца и двуглавая мышца плеча, поддерживающие грудь со стороны подмышки и предплечья. Вся грудная мускулатура также известна под названием пекторальной.
Информация о том, что женскую грудь можно увеличить при помощи силовых упражнений, является мифом: при увлечении такого рода „коррекцией“ больше шансов заполучить вовсе не красивое декольте, а торс как у Конана-варвара. Однако и совсем запускать окружающие грудь мышцы не стоит ни в коем случае — они играют роль „натурального бюстгальтера“, обеспечивающего поддержку.
Состояние кожи также сказывается на внешнем виде груди. Поэтому недостаток физической нагрузки (тут важны не только и не столько фитнес, сколько пилатес, йога, практика растяжки), ошибки ухода, а также диета, в которой недостаточно белка, нужного и мышцам, и эпидермису, только ухудшают ситуацию и усугубляют страдающее положение груди в процессе похудения.
Как при похудении сохранить грудь: нужна специальная диета!
Диета — первая и основная мера, сопровождающая реализацию любого намерения избавиться от лишнего. Но будьте готовы: как не существует планов питания, позволяющих „точечно“ повлиять на выпирающий живот или похудеть в лице, так и невозможно при помощи отказа от какой-то еды, или, наоборот, употребления особых продуктов, похудеть и сохранить грудь.
Однако общие правила все-таки существуют. Главное из них — избегайте всевозможных быстрых диет, в том числе в формате разгрузочных дней, причем как в одноразовой, так и в глобальной перспективе.
Не сокращайте привычную пищевую ценность рациона резко. „Мягким“ способом привести вес в порядок, не обрекая себя на голод и разительные перемены в образе жизни и внешности, специалисты считают диету на продуктах по гликемическому индексу. Она честно не обещает моментального результата, но обеспечит вас всем необходимым, позволяя сохранять достаточно сил для занятий спортом и, что самое главное, изменяя ошибочные пищевые привычки, приведшие к появлению лишнего веса, и ослабляя тягу к сладкому.
Правильная диета, позволяющая похудеть и сохранить грудь, обязательно должна содержать белок (необходим для укрепления мышц и выработки в коже коллагена), полезные жиры (заботятся о здоровье клеточных мембран и эластичности тканей) и достаточное количество воды (важно для лимфодренажа и свежего вида кожи).
Похудеть и не потерять грудь — план действий
Если объем вашей груди придает преимущественно жировая ткань, а не железистая, смиритесь с тем, что изменений не миновать. В крайнем случае — не худейте.
Переход на здоровую диету для похудения сопровождайте комплексом упражнений, учитывающим „слабое место“ — грудь.
Не усердствуйте на беговой дорожке и в занятиях, предполагающих прыжки (в том числе кикбоксинге), особенно если природа наградила вас объемным „фронтом“, а для разминки лучше уделите внимание стрейчингу и динамическим асанам йоги — они пощадят нежные куперовы связки и улучшат кровоснабжение мускулатуры, а значит, улучшат эластичность тканей. Также хороши для вас будут клаймбинг, тренировка на эллипсе, велосипед.
Старайтесь не злоупотреблять упражнениями „лицом вниз“ (планка, отжимания), особенно если вы богато одарены в плане груди.
Уделяйте достаточное, но не чрезмерное внимание пекторальным мышцам: их дело — обеспечить груди худеющего тела достаточный запас мускульной прочности. Тренер поможет вам подобрать индивидуальную программу и избежать ошибок в технике.
Во время занятий спортом обязательно носите качественно фиксирующее грудь специальное бра, подобранное по размеру (грудь не должна быть сдавленной), и в „обычной“ жизни также не скупитесь на белье с хорошей поддержкой.