Разрушительный коридор затмений, пока! Львов ждет успех, Овнов — море денег

28 октября 2023 года произошло очень важное астрологическое событие — лунное затмение в знаке Тельца. Оно закрыло собой коридор затмений октября 2023 года, начавшееся солнечным затмением 14 октября. Самое время узнать о том, что ждет знаки зодиака и можно ли выдохнуть после двух тревожных недель. За еженедельным гороскопом редакция Woman обратилась к нашему постоянному эксперту — Галине Янко.

Овен

Ваша интуиция будет очень сильна. Вы сможете без особых усилий улавливать настроение и мысли других людей, а полученные в результате этого знания помогут вам разобраться в ключевых вопросах. В то же время, возможно, вы готовитесь к финансовому прорыву, но помните, что на карту поставлено очень многое, так что не торопитесь и тщательно обдумывайте каждый шаг.

Телец

Лунные связи откроют перед вами возможность, которая покажется идеальной. Чем больше вы будете изучать эту возможность, тем больше вы будете воодушевлены. Если Вы давно хотели отвлечься, то ближайшие дни могут принести неожиданные, но приятные приключения. У вас есть предчувствие, что предстоит необычная встреча? Положение планет относительно вашего знака сделает это предчувствие реальностью.

Близнецы

Ваше мышление отличается остротой, что, безусловно, помогает вам. Поскольку ключевые планеты находятся в знаке Рыб, необходимо быть начеку, а для этого важно сохранять ясность ума. Космос советует не принимать ничего на веру и не брать на себя обязательства, не имея четкого представления о том, чего вы хотите добиться. Понимание последствий своих планов и действий может оказаться жизненно важным в ближайшие дни.

Рак

Оживленная дискуссия может поднять боевой дух друга и вдохновить его на дальнейшие действия. Однако, поскольку в центре внимания находится воинственный Скорпион, ваше отношение к другому человеку может потребовать более жесткой позиции. Если вам кажется, что человек ведет себя нагло или контролирует вас, то, возможно, пришло время отстоять свои границы, даже если вы не хотите скандалить.

Лев