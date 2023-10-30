Разрушительный коридор затмений, пока! Львов ждет успех, Овнов — море денег
Астролог и таролог Галина Янко расшифровала послания звезд для всех знаков зодиака на неделю с 30 октября по 5 ноября.
28 октября 2023 года произошло очень важное астрологическое событие — лунное затмение в знаке Тельца. Оно закрыло собой коридор затмений октября 2023 года, начавшееся солнечным затмением 14 октября. Самое время узнать о том, что ждет знаки зодиака и можно ли выдохнуть после двух тревожных недель. За еженедельным гороскопом редакция Woman обратилась к нашему постоянному эксперту — Галине Янко.
Овен
Ваша интуиция будет очень сильна. Вы сможете без особых усилий улавливать настроение и мысли других людей, а полученные в результате этого знания помогут вам разобраться в ключевых вопросах. В то же время, возможно, вы готовитесь к финансовому прорыву, но помните, что на карту поставлено очень многое, так что не торопитесь и тщательно обдумывайте каждый шаг.
Телец
Лунные связи откроют перед вами возможность, которая покажется идеальной. Чем больше вы будете изучать эту возможность, тем больше вы будете воодушевлены. Если Вы давно хотели отвлечься, то ближайшие дни могут принести неожиданные, но приятные приключения. У вас есть предчувствие, что предстоит необычная встреча? Положение планет относительно вашего знака сделает это предчувствие реальностью.
Близнецы
Ваше мышление отличается остротой, что, безусловно, помогает вам. Поскольку ключевые планеты находятся в знаке Рыб, необходимо быть начеку, а для этого важно сохранять ясность ума. Космос советует не принимать ничего на веру и не брать на себя обязательства, не имея четкого представления о том, чего вы хотите добиться. Понимание последствий своих планов и действий может оказаться жизненно важным в ближайшие дни.
Рак
Оживленная дискуссия может поднять боевой дух друга и вдохновить его на дальнейшие действия. Однако, поскольку в центре внимания находится воинственный Скорпион, ваше отношение к другому человеку может потребовать более жесткой позиции. Если вам кажется, что человек ведет себя нагло или контролирует вас, то, возможно, пришло время отстоять свои границы, даже если вы не хотите скандалить.
Лев
Идеи будут многочисленными и придут к вам без усилий, если вы обратитесь к своей изобретательной стороне. Если в последние месяцы у вас наметился план, в который вы вложили много сил, то вы окажетесь на этапе, когда готовы приступить к его реализации. Не торопитесь и подождите еще немного, так как в ближайшие дни вы можете обнаружить нечто, имеющее решающее значение для вашего успеха.
Дева
Это время может быть очень благоприятным для установления новых контактов как в интернете, так и в реальной жизни, поскольку беседы и встречи могут принести много пользы. Возможно, кто-то произведет на вас впечатление своим особым обаянием и тем, как бодро вы чувствуете себя в его компании, что может побудить вас к укреплению союза.
Весы
Необходимо принять решение, перестать медлить и взяться за дело. Космос намекает, что простые действия и отсутствие завышенных ожиданий могут помочь в решении ключевых вопросов. Кроме того, романтическая связь может пострадать из-за нежелания решать вопрос, который кажется вам очень личным. Если вы хотите, чтобы отношения развивались дальше, необходимо довериться и открыться своему избраннику или избраннице.
Скорпион
Вы чувствуете себя на грани, особенно если вопрос, с которым, как вы считали, все решено, снова всплывает на поверхность. Ближайшая неделя или около того может дать возможность присмотреться к нему, так как, возможно, есть преимущество в том, чтобы погрузиться в него и предпринять те или иные действия. На самом деле то, что казалось серьезной проблемой, может открыть ваши сильные стороны и таланты, а также подарить ощущение огромной силы.
Стрелец
Это прекрасное время для знакомства с новыми людьми, особенно если они разделяют ваши интересы. Если есть человек, с которым вы никак не можете найти общий язык или чувствуете себя неловко, то дайте ему время, так как вскоре все может измениться. А по мере продвижения планет в духовную зону ваши сновидения могут стать не только увлекательными, но и глубоко информативными.
Козерог
Сделка может быть заключена потому, что кто-то произвел на вас впечатление и вдохновил вас. Впрочем, это может сработать в обе стороны, так как ваше присутствие может мотивировать и вашего потенциального партнера. Каким бы ни был сценарий, между вами и этим человеком может возникнуть взаимная симпатия, которая позволит вам успешно работать вместе или наслаждаться обществом друг друга. Присутствие рядом друг с другом может побудить вас решиться на что-то грандиозное.
Водолей
Вы будете искать способы заявить о себе во всех нужных местах, что предполагает общение с людьми, занимающими влиятельные должности. Возможно, вы уже давно работаете над этим вопросом, но вскоре вы сможете добиться больших успехов, чем за последние несколько месяцев. Не будьте слишком напористыми или слишком пассивными. Правильный баланс позволит вам вскоре привлечь к себе внимание, которого Вы заслуживаете.
Рыбы
Возможность вращаться в новых кругах может оказаться для вас благоприятной, поскольку вы встретите людей, которые направят вас в продуктивное русло. Положение планет относительно вашего знака указывает на то, что будут полезны беседы с людьми, обладающие свежим взглядом, которые побудят вас к поиску новых идей. В ближайшие дни вы можете обнаружить, что готовы предпринять что-то захватывающее и совершенно иное.