Почему ваша уходовая косметика перестала работать: три неочевидные причины
„Мой крем не работает, скатывается, пойду выброшу“, — эти угрозы в сторону дорогой, только что купленной косметики можно прочитать на форумах. И дело не в том, что девушки, которые это пишут, очень богаты или расточительны. Они просто верят, что проблема в средстве. Но причины могут быть совершенно иные. Womanhit приводит самые неочевидные.
Вы не делаете пилинг
Клетки кожи обновляются каждые 28 дней. Старые омертвевшие выходят на поверхность, в глубоких слоях их замещают молодые и ранние. Если кожа детей хорошо самоочищается, то, начиная с подросткового возраста, она этот функционал постепенно теряет. Поэтому нужно убирать омертвевшие клетки с поверхности. Для этого раз в неделю надо делать пилинг в форме скраба, скатки, сыворотки или пилинг-пэда.
Если вы не отшелушиваете кожу, и вообще не знаете, что это такое, не удивляйтесь, что ваш крем или сыворотка начнут скатываться с лица и не покажут свою работу. Средствам мешает броня из омертвевших клеток, которые не пропускают компоненты в глубокие слои эпидермиса. В результате косметика оседает на панцире из ороговевших чешуек.
Предвосхищаем ваш вопрос. С помощью средства для умывания омертвевшие клетки убрать нельзя. Они скреплены между собой специальными белковыми мостиками, их разрушают только пилинги, в составе которых есть фруктовые кислоты. Регулярно отшелушивайте кожу — и ваш крем будет работать, как часы.
Вы подбираете не ту косметику
Многие покупают косметику, следуя имупльсам: „ Это новая корейская красивая баночка, очень модная у блогеров, я тоже так хочу’. Неудивительно, что за слепое следование трендам придет расплата.
Например, можно получить вместе сияющей кожи тусклый цвет лица, а избавляясь от морщин, покрыться прыщами. Потому что косметику важно подбирать по типу кожи, проблеме, а не по красивой баночке. Для этого важно уметь читать состав и изучить направленное действие средства.
Например, такое замечательное увлажняющее кокосовое масло, ланолин и масло оливы хороши только для сухой кожи. Если дерма жирная, эти компоненты со стопроцентной гарантией закупорят поры.
Прежде, чем покупать простой (казалось бы) увлажняющий крем, оцените свой тип кожи, проверьете, есть ли в составе комедогенные компоненты. И уже, будучи вооруженной, приступайте к покупкам.
А лучше всего, обратите внимание на увлажняющие средства, где обозначено, для какого типа кожи они предназначены.
Вы слишком долго используете косметику
И речь идет не о сроке годности, хотя его посмотреть будет не лишним. Вскрытые баночки можно использовать от двух до 6 месяцев, в зависимости от того, что написал производитель.
Речь идет о направленном действии средства. Например, если эта стимулирующая омоложение косметика, в составе которой есть пептиды из разных групп, она работает четко по проблеме. И, когда она решит видимую для нее проблему, использовать ее дальше бесполезно. Косметика зарядила дерму энергией, укрепила, чтобы предотвратить появление новых морщин, для вас она больше ничего не сделает. Поэтому такого вау-результата, который видели в начале, вы не увидите. Произошел эффект привыкания.
Но это не значит, что полюбившиеся баночки нужно выбрасывать, просто отложите их на время. А потом снова пустите в ход месяца через два, когда, грубо говоря, кожа снова потеряет энергию, и ей нужна будет дополнительная стимуляция.