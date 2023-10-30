Почему ваша уходовая косметика перестала работать: три неочевидные причины

Вы не делаете пилинг

Клетки кожи обновляются каждые 28 дней. Старые омертвевшие выходят на поверхность, в глубоких слоях их замещают молодые и ранние. Если кожа детей хорошо самоочищается, то, начиная с подросткового возраста, она этот функционал постепенно теряет. Поэтому нужно убирать омертвевшие клетки с поверхности. Для этого раз в неделю надо делать пилинг в форме скраба, скатки, сыворотки или пилинг-пэда.

Если вы не отшелушиваете кожу, и вообще не знаете, что это такое, не удивляйтесь, что ваш крем или сыворотка начнут скатываться с лица и не покажут свою работу. Средствам мешает броня из омертвевших клеток, которые не пропускают компоненты в глубокие слои эпидермиса. В результате косметика оседает на панцире из ороговевших чешуек.

Предвосхищаем ваш вопрос. С помощью средства для умывания омертвевшие клетки убрать нельзя. Они скреплены между собой специальными белковыми мостиками, их разрушают только пилинги, в составе которых есть фруктовые кислоты. Регулярно отшелушивайте кожу — и ваш крем будет работать, как часы.

Вы подбираете не ту косметику

Многие покупают косметику, следуя имупльсам: „ Это новая корейская красивая баночка, очень модная у блогеров, я тоже так хочу’. Неудивительно, что за слепое следование трендам придет расплата.

Например, можно получить вместе сияющей кожи тусклый цвет лица, а избавляясь от морщин, покрыться прыщами. Потому что косметику важно подбирать по типу кожи, проблеме, а не по красивой баночке. Для этого важно уметь читать состав и изучить направленное действие средства.

Например, такое замечательное увлажняющее кокосовое масло, ланолин и масло оливы хороши только для сухой кожи. Если дерма жирная, эти компоненты со стопроцентной гарантией закупорят поры.

Прежде, чем покупать простой (казалось бы) увлажняющий крем, оцените свой тип кожи, проверьете, есть ли в составе комедогенные компоненты. И уже, будучи вооруженной, приступайте к покупкам.