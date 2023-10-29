Можно ли пить алкоголь каждый день: интересные исследования ученых

Если посмотреть на разные страны, то у итальянцев, например, в культуре заложены обязательные аперитивы в обед, плавно перетекающие в расслабляющее игристое вечером. Французы вообще считаются активными любителями вина и пьют по несколько бокалов в день. У нас же по классике уважают водку, пиво, а вино оставляют для девочек.

Национальная ассоциация здравоохранения Великобритания рапортует, что 49 процентов взрослого населения страны употребляют алкоголь хотя бы раз в неделю, 21 процент — дважды в неделю. В основном это касается пива или вина.

У нас в стране напитки покрепче, слова покороче, Росстат „радует“ другими цифрами. 27 бутылок водки россияне выпивают в год в одно лицо. Стопочка за ужином для здоровья каждый вечер — святое дело, а бесконечные календарные праздники, вплоть до дня взятия Бастилии, немыслимы без крепких горячительных напитков.

Среди молодежи, по данным Росстат, больше ценят пиво, чем крепкий алкоголь, и готовы расслабиться за бутылочкой раз в неделю.

С одной стороны градусные напитки бьют по здоровью, но с другой — несут пользу организму. Что будет, если пить алкоголь каждый день? Ученые разложили по полочкам, как влияет на организм якобы оздоравливающая сила алкоголя. При условии, если пить каждый день, даже понемногу.

Алкоголь влияет на печень

Все алкогольные напитки содержат этанол, а он бьет по печени. Любите выпивать много, даже игристых напитков, встречайте ожирение, а там и до цирроза недалеко.

Алкоголь влияет на поведение и мышление

Алкоголь разбалтывает психику, а с ней и тормоза. Те, кто злоупотребляет горячительными, постепенно теряют социальные навыки коммуникации. Становятся агрессивными, чересчур фривольно общаются, а некоторые довольно быстро теряют человеческий облик.

Алкоголь способствует набору веса

Немногие знают, что каждый алкогольные напитки, любые, имеют калорийность. Чем выше градус, тем больше калорий. Алкоголь перерабатывается в печени в жир, который откладывается в бока.